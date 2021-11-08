Ufukta yeni zirveler

Dünya borsaları hızlı büyüme ve güçlü kar rakamlarının desteğiyle yeni zirveler görmeye devam ediyor. ABD hisseleri beklentileri aşan tarım dışı istihdam verisi ve Pfizer’in Covid-19 hapı haberiyle yeni zirveler görüyor. Havacılık ve tatil gemisi işletmecileri hisseleri haftanın yıldızı konumunda, Enflasyondaki yükselişin büyümeyi baskılayarak stagflasyona yol açacağı endişeleri geride kalmış gözüküyor. Kitlesel aşılama ve hap kullanımıyla salgının kontrol altına alınması ekonominin açılmasına duyarlı ve büyümeyi duyarlı hisse senedi emtia gibi varlıkları destekliyor.

Gelişmiş ülke merkez bankalarının enflasyon yükseliyor gerekçesiyle hızlı faiz artırarak partiyi bozmasını öngörmüyoruz. 2009 krizinde bozulan bilançoların düzeltilmesi için finansal baskılamaya devam edilmesi gerekiyor. Enflasyonun yükselmesi negatif reel faiz yoluyla tasarruf sahibinden borçlulara kaynak aktarımını kolaylaştıran bir gelişme. Yeterli itibarı olmayan gelişmekte olan ülke merkez bankaları gelişmekte olan ülke merkez bankalarına göre daha önce ve daha hızlı faiz artırmak zorunda kalacak. Ancak çoğu gelişmekte olan ülke nominal faiz artışlarına rağmen negatif faiz vermeye devam edecek.

Türkiye varlıkları dünya ile arasındaki makası kapatmaya çalışıyor. Borsa İstanbul son bir ayda yüzde 13 yükselerek mart ayında gördüğü kapanış zirvesi olan 1,570 seviyesini geçti. Havacılık, banka, holding hisseleri yüzde 15 – yüzde 20 arasındaki getirilerle yükselişin yıldızı konumunda. Hızlı büyüme ve güçlü şirket karlarına rağmen MSCI Türkiye dolar bazında yüzde 19 kayıpla sene başından beri en kötü performans gösteren piyasalardan birisi. Şirket karlarının yüzde 50’den fazla arttığı bir ortamda Borsa İstanbul’un sene başından beri getirisi yüzde 6 civarında. Diğer bir deyişle değerlemeler yüzde 30 civarı geri geldi.

Seçimler öncesinde genişleyici ekonomi politikaların uygulanacağı endişesi borsadaki çarpanların gerilemesindeki temel nedenlerden birisi. Ufukta erken seçimin olup olmayacağı konusunda ilk ipuçlarını önümüzdeki dönemde açıklanacak asgari ücret zammıyla göreceğiz. Geçmiş veri gıda fiyat artışlarının manşet enflasyonun üzerinde olduğu dönemlerde yüksek asgari ücret artışı yapıldığını gösteriyor. Olası erken seçimler nedeniyle bu yılki zammın yüzde 25- yüzde 30 bandında olacağını öngörüyoruz. Düşük faiz, zayıf Türk Lirası ve genişleyici gelirler politikası büyümeyi desteklerken enflasyon üzerindeki riskleri artıracak.

Hisse senetleri büyümenin güçlü, enflasyonun yüksek, reel faizlerin negatif ve Türk Lirası’nın zayıf olduğu bir ortamda tasarruf sahibi için iyi bir alternatif olmaya devam edecek. Dolayısıyla ufukta hem dünya piyasaları hem de Borsa İstanbul için yeni zirveler görüyoruz.