UIPATH Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen: Bill Gates ödülü bizzat takdim etti

Bir hedefin peşinden koşmanın, ona tamamen odaklanmanın çok önemli olduğunu kariyerinin ilk yıllarında fark ediyor Tansu Yeğen. Turkcell için Ukrayna’da çalıştığı dönemde Stevie Awards tarafından Avrupa’nın en iyi CEO’su seçilmesinde de Microsoft’tayken 245 proje arasından sıyrılarak Türkiye’ye birincilik ödülünü kazandırmasında da bu farkındalığın katkısı olduğu şüphesiz. Tabii, bizzat Bill Gates’in elinden ödül almak gibi unutulmayacak anıları olması da cabası.

Tansu Bey, kariyer yolculuğunuzdan başlayalım mı?

1985 yılında Alman Lisesi’ni, 1989 yılında Boğaziçi Üniversitesi elektrik elektronik mühendisliği bölümünü bitirdim. Bir yıl Marmara’da işletme enstitüsüne gittim ve sonra kısa dönem askerlik yaptım. Ardından 1991 yılında Digital Equipment’ta bilgi işlem bölümünde işe başladım. 92 sonuna doğru aynı kurumda satışa geçtim. PC pazarına girmişlerdi. Satış hayatım böyle başladı. 1994 yılında Hewlett Packard (HP)’a geçtim. HP’de 1998’e kadar bütün PC, sunucu, yazıcı ve mobil ürünlerin olduğu bölümü yönettim. Avrupa stratejisine yön veren beş kişilik ekibin içindeydim. Ondan sonra 1998’de Microsoft’a geçtim. 7 yıl boyunca Microsoft’ta kaldım. Daha sonra 2005-2007 arasında Türkiye’de Apple’da çalıştım. O zaman Apple Koç ile ortaktı. Hem Apple Avrupa başkanına hem de Ali Koç’a rapor ediyordum.

2007-2011 yılları arasında Turkcell Ukrayna’nın CEO’luğunu yaptım. Ukrayna’nın 8 bölgesinde ofisi olan 2.000 kişinin çalıştığı büyük bir operasyondu. 2011-2013 yılları arasında IBM’de danışmanlık servislerinin ülke genel müdürlüğünü yaptım. 2013-2018 yılları arasında Samsung’da bütün cep telefonu işini yürüttüm. Görevim başkan yardımcılığıydı, Koreli bir arkadaşla eş genel müdür gibi bir pozisyondu. Ağustos 2018’de dünyanın robotik süreç otomasyonu ve yapay zeka konusundaki bir numaralı şirketi olan Uipath’in genel müdürü olarak başladıktan sonra 2019’un başında Bölge Avrupa Başkan Yardımcılığına geçtim ve dönem dönem değişmekle birlikte bugün itibarıyla 80 üzerinde ülkeyi yönetiyorum.

HAYAT ASLINDA SATIŞ TARAFINDA

İş hayatınızın en başından başlayalım mı?

Elektrik elektronik mühendisliği mezunu olduğum için en büyük hayalim açıkçası elektronik alanında çalışmaktı ve mezun olur olmaz önce Siemens’in kapısını çaldım. Ancak askerliğimi henüz yapmadığım için yapılan teklif hiç de cazip gelmemişti. Ben de araya bir işletme eğitimi koyarak askere gittim. Marmara’daki işletme eğitiminin çok faydasını gördüm ve o zamandan beri sürekli biyografi kitapları okuyorum. Teori kitaplarını bırakarak insanların yaşadıklarından öğrenmeye karar vermiştim.

Digital’e girişim enteresan oldu. İş görüşmesi yapmıştım ancak henüz dönüş yoktu. Birçok şirkete de hayır demiştim. Digital’ın insan kaynakları müdürünü arayıp “Şu ana kadar 10’a yakın şirkete hayır dedim. Şu anda da NCR’dan bir teklif var ve bu akşama kadar cevap vermezsem orayı da kaybedeceğim. Ben sizinle çalışmak istiyorum” dedim. İki saat sonra arayıp “tamam, gel başla” dediler. Bir hedefin peşinden koşmanın, ona tamamen odaklanmanın çok önemli olduğunu orada fark ettim. Digital’da beni en çok etkileyen şey 1992 yılının ortalarında bir şirket toplantısı oldu. Toplantıda patronum “Arkadaşlar şu kadar milyon dolar ciro yaptık. Hepinizi çok tebrik ediyorum” dedi. Biraz da iş hayatında yeni olmanın verdiği tecrübesizlikle epey duygulanmış, mutlu olmuştum. Ardından satış müdürü konuşma yaptı, “İyi ki bizler varız arkadaşlar. İnanılmaz bir ciro yaptık. Ayrıca araya koyduğumuz kontratlarla teknik ekibin de satış yapmasını sağladık.” O zaman inanılmaz yıkıldım. Şunu anladım. Hayat aslında satış tarafında. Ve rahmetli babama da güvenerek gidip istifamı verdim. Beni satışa almayacaklarını düşünmüştüm ancak aldılar

HP’ye geçişim de enteresandır. İlk görüşmeden sonra arayıp “Yurt dışından yabancı patronumuz geldi. Muhakkak seninle görüşmek istiyor” dediler. O gün 38,5 derece ateşim olmasına rağmen kalkıp gittim. Bu fedakarlığımı işi istememe bağlamış ve beni işe almışlardı.

245 PROJE ARASINDA BİRİNCİ OLDUK

Microsoft döneminizden en çok hatırınızda kalan projeniz hangisiydi?

Belli bir yaşın üzerindeki okuyucularınız hatırlayacaktır, 2000 krizi yaklaşıyordu o zaman. 2000 yılının başında sistemlerin iyi çalışmayacağı, 199X sayısının 2000’e ulaşmayacağı, o yüzden birçok sistemin çökeceğine dair bir bekleyiş vardı. Bir yandan da ülkemizde KOBİ’ler tarafında bir türlü teknoloji gelişimi artmıyordu. KOBİ’lerimizi nasıl geliştirebilirim diye kafa yoruyordum. 30’lu yaşların başındaydım. Önce gidip KOSGEB ile işbirliği yaptım. O zaman Koçbank vardı. Onları ikna ettim. İntel’i ikna ettim. Ülkemizdeki 5-6 bilgisayar şirketini de ikna ettikten sonra KOBİ’lere teknoloji satmak üzere bir grup kurdum ve bütün şirketler üst düzeyde katılım gösterdiler. Daha sonra bu grup özel çalışmalar yaptı. DÜNYA Gazetesi özel ekler çıkardı, Çözüm 2000 diye. Ondan sonra birçok banka KOBİ’lere yönelik çözüm paketleri sunmaya başladılar.

Bu proje bize Microsoft’ta 245 proje içinde birincilik getirdi. Bir gün yurt dışından bir duyuru geldi. Dediler ki her ülke kendi yaptığı başarılı projeleri Amerika’da sunacak. Biz de sunum yaptık. Daha sonra Atlanta’da binlerce Microsoft çalışanının karşısında Bill Gates proje sonuçlarını açıkladı. 3 numara şu, 2 numara şu. Bir numara dediğinde bütün stat “Türkiye, Türkiye” diye bağırıyordu. İnanılmaz bir duyguydu. Bill Gates ödülü bizzat takdim etti.

Ukrayna döneminizden bahsedebilir misiniz?

2007 yılının başında bir gün telefonum çaldı. Turkcell ile arada sırada görüşüyordum. Arayan asistan hanım beni Mehmet Emin Karamehmet ile görüşmeye çağırdı. Görüşme sonrasında bir anda kendimi Ukrayna’da buldum. Fakat şirketin durumu hiç iyi değildi. Ne çalışan memnuniyeti ne de finansalları. Şirket 1,5 yıl çok ciddi yatırım yapmıştı ama bankalara olan borçlarını ödeyemiyordu. Bir gün otele kapandım ve bütün sıkıntıları yazdım. Sen ne yaptın kendi kendine dedim. Daha sonra dedim ki bunun artık bir dönüşü yok. Bu şirketi ayağa kaldıracaksın.

Şirketi yaklaşık bir yılda -94 kârlılıktan +10 kârlılığa çıkardık. Çalışan sayısını 2 binden yaklaşık 1.200 kişiye düşürdük. O zaman yönetimde Donald Trump ve Richard Branson da vardı. Bütün parametreler o kadar kuvvetli oldu ki Stevie Awards tarafından Avrupa’nın en iyi CEO’su seçildim. Bir yandan da Ukrayna’da çalışmaktan çok keyif aldım.

ENTERESAN SORULARLA ŞİRKETE YÖN VERİYORLAR

Birçok ünlü iş insanıyla ilişkileriniz oldu. Onlarla yaşadıklarınızla devam edelim mi?

Burada Steve Ballmer’dan bahsedebilirim. Kendisini 2002’de Türkiye’de misafir ettik. Sabah koşusundan gelmişti ve Swissotel’deki basın etkinliği neredeyse başlamak üzereydi. Apar topar toplantıya indi. “Gönderdiğin notları odamda unuttum” dedi ve odasının anahtarını verdi. Odasına çıktım ancak notları bulamadım. Aşağıya indim. “Notlar bavulumun içinde ama gerek yok” dedi. Tam basın toplantısı başlarken beni yanına çağırdı. “Eyvah” dedim, “ne olacak şimdi!” “Benim o notlara ihtiyacım var” dedi. Elim ayağım birbirine karıştı. Çok zor durumda kaldığım için o olayı unutamadım. Bundan sonra ne zaman yurt dışından üst düzeyde birisi gelse hep yanımda iki tane yedek taşımaya başladım.

Steve Ballmer personel kalitesine çok önem veren birisiydi. Taksim’de Marmara Otel’de oturup ekipteki isimlerin üzerinden geçiyorduk. Çalışanlar için toplamda bir bütçem vardı ve onun üzerine çıkmam beklenmiyordu. “Bu sınırı neden veriyoruz biliyor musun?” dedi. “Anlıyorum ama arkasında başka bir amaç mı var bilmiyorum” dedim. “Bu sınır içinde piyasadaki en iyi elemanları almanı istiyoruz” dedi. “Sence iyi elemanlar alıyor musun, çalışanların iyi mi?” dedi. “Evet” dedim. “Çok iyi insanları işe aldığımı düşünüyorum. Zaten sonuçlarımıza da yansıyor.” “Görüyorum sonuçları, onunla ilgili bir sıkıntı yok. Sen iyi insanları aldığını düşünüyor musun?” dedi. Yani soru nereye gidecek anlayamıyordum. “Peki, çalışan bütçeni yüzde 10 artırsam daha iyi çalışanlar alır mısın?” dedi. Ondan sonra düşündüm. “Evet, bir iki pozisyonda daha iyi performans gösterecek arkadaşlar alabilirim.” dedim. “Tamam artırıyorum.” dedi. “Yeni arkadaşlar işe al ve bana niye aldığını söyle.” O kadar enteresan sorularla şirkete yön veriyorlar ki...

Yüzümüzün akıyla çıktık

Yönettiğiniz en önemli kriz hangisiydi?

Note 7’de bir sıkıntı çıktı. Çok güzel bir üründü. Fakat ürünle ilgili şarjdayken pilin aşırı ısınması ve bazen yanması gibi şikayetler gelmeye başladı. Telefonun pil kapasitesi o zaman için çok yüksekti ve bu nedenle pil ısınıyordu. Isındıktan sonra da telefonda patlama olduğu söyleniyordu. Olay yurt dışından başladı. Sahiden bir sıkıntı vardı üründe ama bahsedildiği kadar büyük bir sıkıntı yoktu. Bazı kullanıcılar da durumu suiistimal ediyordu. Birisi aradı, “Telefonum arabamın içinde patladı, arabam yandı” dedi. “Peki telefon nerede? Arabanızın modeli ne?” diye sordum. Arabasının modeli telefonun fi yatı kadar. Türkiye’de ben o dönemde herhangi bir Note 7 problemi bilmemekle birlikte basında çıkan haberlerle de işin rengi değişti ve sıkıntılı bir durumla karşılaştım. Samsung bana sorgusuz sualsiz ürünü iade alma yetkisi verdi. Yüzümüzün akıyla çıktık ancak ilk defa hayatımda belki stresten dolayı kısa süren bir sağlık problemi yaşadım.

Ukrayna’da çocukları sokaktan kurtardık

Ukrayna’da çok sayıda sokak çocuğu vardı ve bunların sokaklardan kurtarılması için bir proje başlattık. Ancak 1 milyon dolar civarında olan bütçemiz yeterli değildi. Ülkedeki ünlü sanatçıların albümlerine destek vererek onlardan, gelecek geliri bu programa bağışlamalarını istedik. Bu işbirliği ile bir anda bütçemiz 15 katına çıktı. Böylece iki bina inşa ettik, birçok çalışma ve etkinlik yaptık, rehabilitasyon programları uyguladık vs. Programa başladığımızda 200 bin olan sokak çocuğu sayısı ben ayrıldığımda 140 bine düşmüştü. 2019’da Ukrayna Cumhurbaşkanlığı ofisinden Türkiye’ye gelen bir heyet bana bir ödül verdi, yaklaşık 2 yıl önce sokak çocukları probleminin Ukrayna’da tamamen bittiğini söyleyerek de hayatımın en güzel ödülünü vermiş oldular. Eurovision şarkı yarışmasını kazanan Ruslana da şimdi 10’un üzerinde ülkede bu programı birebir uyguluyormuş.