Ukrayna, 400 milyon kişiye tahıl gönderemiyor
20'nci yüzyılın en büyük kıtlığını yaşayan Ukrayna'nın dünyanın ambarı olduğunu söyleyen Büyükelçi Vasyl Bodnar, "Dünya genelinde günde 25 bin insan açlıktan ölüyor. Rusya, gemilerimizi, ambarlarımızı vurarak, tarlalarımızı yakarak küresel açlığı artırıyor. Ürettiğimiz buğdayları dünyaya gönderemiyoruz" açıklamasını yaptı.
Ukrayna, dünyanın en verimli topraklarından ‘çernozyum’ yani ‘kara toprak’ cenneti olarak bilinir. 600 kilometrekarelik yüzölçümünün 400 bin kilometrekareden fazlası da işte bu kara toprak ile örtülü.
Bu da Britanya Adası’nın yüzölçümünün neredeyse iki katı bir alana denk geliyor. Almanya’nın toplam büyüklüğünden bile fazla. İşte bu verimli arazilerle örtülü ülke, tarihin en büyük yapay kıtlığıyla nüfusunun önemli bir kısmını kaybetti. 1932-1933 yıllarında 31 milyon nüfusa sahip Ukrayna’da zorla el konulan tahıl ürünleri, Moskova’ya gönderildi; çoğu çocuk yaşta 8 milyona yakın kişi, Sovyetler Birliği’nde Stalin’in yarattığı terör rejiminin kurbanı oldu.
1927’de Türkiye’nin 13 milyon, 1935 yılında ise 16 milyon nüfusu olduğunu düşündüğümüzde, kaybın büyüklüğü daha net ortaya çıkıyor. Zira bunun üzerine bir de İkinci Dünya Savaşı’nda 9 milyon Ukraynalının eklendiğinde ülkenin demografik yapısının nasıl değiştiği ortada. O dönem Türkiye’nin neredeyse 2 katı nüfusa sahip Ukrayna’da şu anda 39 milyon insan yaşıyor. Türkiye’de ise bunun iki katından fazla; 85 milyon neredeyse.
İki yılı kapsayan bu karanlık çağa Ukraynalılar Holodomor yani “Açlıkla Öldürmek” adını vermiş. Dünyanın birçok ülkesi de bu soykırımı kabul etmiş durumda. Ukrayna ile birlikte birçok ülkede, her yıl kasım ayının son haftası, Sovyet yönetiminin yarattığı yapay açlık olarak bilinen Holodomor Soykırımı’nın kurbanlarını anılıyor. Hem Holodomor’u hem de Ukrayna’nın Rus yönetimi tarafından tekrar işgal edilmesini ülkenin Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar ile konuştuk.
Küresel açlığın en büyük ilacı Ukrayna
Ukrayna’nın yeni bir Holodomor ile karşı karşıya olduğunu, soykırımın sınırları aştığını dile getiren Bodnar, “Türkiye dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki Ukraynalılar, kurbanları anmak ve gelecekte benzer trajedilerin tekrar yaşanmasını önlemek bu günü unutmamak için çabalıyoruz.
Bununla beraber, geçmişte Sovyetler Birliği'nde olduğu gibi, Rusya şu anda da Ukrayna halkını yok etmeye çalışmakta ve Ukrayna'nın geçici olarak işgal ettiği topraklardan tahıl çalarak, Türkiye ve BM'nin çabalarıyla başlatılan Karadeniz Tahıl Girişimi'nden tek taraflı olarak çekilerek, Ukrayna'nın lojistik altyapısına hedefli füze saldırıları düzenleyerek ve gıda taşıyan sivil gemileri açıkça tehdit ederek gıdayı bir silah olarak kullanmaya devam ediyor” diyor. Bodnar’ın verdiği bilgilere göre Ukrayna 2022 yılına kadar yıllık 400 milyon kişiye yetecek gıda üretiyordu.
Bodnar, “Biz yine dünyayı beslemeye devam etmeye yine hazırız. Ancak Rusya'nın eylemleri Orta Doğu, Afrika, Asya, Latin Amerika ve Karayipler ve diğer bölgelerdeki milyonlarca muhtaç insanı olumsuz etkiliyor. 2024 yılında gıda güvenliği insanlığın karşı karşıya olduğu en acil sorunlardan biri olmaya devam ediyor. Dünya Gıda Programı'na göre dünya genelinde 345 milyon insan açlık çekiyor ve Rusya'nın Ukrayna'dan gıda tedarik zincirlerine yönelik saldırıları nedeniyle bu sayı artıyor” ifadelerini kullanıyor.
Saldırılara rağmen, Afrika’ya gıda gönderiyor
2022 yılı Şubat ayında başlayan işgalin üzerinden 1000 gün geçti. Ukrayna’nın sadece Avrupa’nın kalkan duvarı olmadığını aynı zamanda Rusya'nın Kafkasya ve Orta Asya’da yayılmasını da engellediğini dile getiren Bodnar, “Ukrayna küresel gıda güvenliğinin garantörü olarak önemli bir rol oynamaya devam etmektedir. Ukrayna, Kasım 2022'de Kyiv'de düzenlenen Birinci Uluslararası Gıda Güvenliği Zirvesi sırasında başlattığı insani yardım girişimi ‘Ukrayna’dan Tahıl’ını (Grain from Ukraine) uluslararası ortaklar ve bağışçılarla koordinasyon halinde iki yıldır başarıyla uyguluyor. Ekim 2024 sonu itibarıyla 255 bin tondan fazla Ukrayna tarım ürünü, akut gıda kriziyle karşı karşıya olan ülkelere teslim edildi. Bunun büyük çoğunluğu açlık ve kıtlık çeken Afrika ülkeleri” diyor.
Holodomor’un yıl dönümünde etkinlik düzenlenecek
23 Kasım’da, Holodomor’un yıl dönümünde Kiev'de bu konuda yine önemli bir etkinlik düzenleneceğini öğrendim Büyükelçi Vasyl Bodnar’a bu etkinliğin detaylarını sorduğumda ise “Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskyy'nin himayesinde, küresel gıda güvenliğinin sürdürülebilir gelişimi için uluslararası toplumun ortak eylemlerinin daha fazla koordinasyonunu sağlamak amacıyla ‘Ukrayna'dan Tahıl’ konulu Üçüncü Uluslararası Zirve düzenlenecek. Etkinliğin katılımcıları arasında donör devletlerin başkanları, BM Dünya Gıda Programı (WFP), Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) temsilcilerinin yanı sıra “Ukrayna'dan Tahıl” girişimi kapsamında yardım alan veya alabilecek olan Afrika, Orta Doğu, Asya ve Latin Amerika'dan delegasyonlar, uzmanlar ve araştırmacılar yer alacak” yanıtını veriyor.
Yüz binlerce insan tarım arazilerini terk etti
Rus işgaline uğrayan Ukrayna, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana dünyanın en büyük göç dalgasının yanı sıra yüz binlerce insanın da tarım arazilerini terk etmesine sahne oldu. Rusya'nın yarattığı Holodomor’un daha geniş hali ise işte bu işgalle başlamış durumda. 400 milyon insanı doyuran Ukrayna’nın ulaşamadığı kalabalıklara gıda güvenliğini silah olarak kullanan Rusya'nın baskısıyla yenileri eklenecek. Her gün açlığa bağlı olarak çoğu bebek yaşta 25 bin insanın hayatını kaybettiğini bilerek.