Ukrayna-Rusya savaşı, Orta Lojistik Koridoru’nu öne çıkardı

Dr. Akın Arslan

Tırport Başkanı

Ukrayna-Rusya savaşı, Türkiye’den geçen ve Avrupa’ya uzanan Orta Lojistik Koridoru’nu ön plana çıkardı. Çin’deki tedarik zinciri kriziyle birlikte transit hacmi 7 kattan fazla artan Kuzey Lojistik Koridoru, son aylarda yaşanan Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle, Türkiye’den geçen Orta Lojistik Koridoru’na kayıyor. Savaş nedeniyle Kuzey Lojistik Koridoru’ndaki Ukrayna hattı kapalı olduğundan, Rusya’ya giden araçlar Türkiye üzerinden Gürcistan’ı kullanmaya başladılar.

Bilindiği gibi, Orta Lojistik Koridoru, Bulgaristan-Yunanistan’dan başlayan Türkiye üzerinden İran-Gürcistan- Azerbaycan üzerinden Çin’e uzanan meşhur İpek Yoludur. Kuzey Lojistik Koridoru ise, Avrupa’nın kuzey doğusundaki hattan Rusya-Kazakistan üzerinden ilerleyen Çin’e uzanan akstır. Ukrayna-Rusya savaşı öncesi, pandeminin de etkisiyle Kuzey Lojistik Koridoru’ndaki yük taşımacılığının trafiği 7 kattan fazla artmıştı. Savaş bu trafiğe büyük darbe vurdu. Savaş nedeniyle, Türkiye’den geçen Orta Lojistik Koridoru stratejik bir hale dönüştü ve tercih edilmeye başladı. Bu durum, Türkiye için büyük bir fırsata dönüşebilir ve Türkiye gelecek 10 yıl içinde 500 milyar dolarlık bir üretimi kendi coğrafyasına çekebilir. Ayrıca, önümüzdeki 10 yıl içinde Orta ve Kuzey Lojistik Koridoru’ndaki lojistik hacminin 1.5 trilyon doları geçmesi bekleniyor.

TIR’ların bekleme süreleri uzadı

Ukrayna-Rusya savaşı, pandemiyle yıldızı parlayan Kuzey Lojistik Koridoru’na büyük zarar verdi. UND verileri göre, Türkiye’den çıkabilmek için 1500 TIR, ülkeye geri dönmek için 6-7 bin Tır, en az 35 gün sınır kapılarında kuyruk oluşturuyor. Bazen TIR’ların bekleme süreleri 45-50 güne kadar dahi uzayabiliyor. Nitekim, savaş nedeniyle, Karasu ve Odessa üzerinden Rusya’ya olan transit yük taşımacılığı güzergahı kullanılamaz hale gelince, Türkiye ile Gürcistan arasındaki sınır kapısı olan Sarp Sınır Kapısı’na yoğunluk arttı. Gürcistan’dan Rusya’ya varış süresi, 15 günden 30 güne çıkmış oldu. Ayrıca, bekleyen her TIR’ın yaklaşık 200 doların üzerinde günlük maliyeti bulunuyor.