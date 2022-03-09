Ukrayna ve Rusya ile ilişkilerimizin rakamsal boyutu

Yanı başımızda iki ülke savaşıyor ve bu savaş ikinci haftasını doldurmak üzere…

Bu ülkelerin birbiriyle çok yönlü ilişkileri var. Tarihi, kültürel, sosyal, ekonomik ilişkiler.

Rusya ve Ukrayna…

İşin önemli olan yanı bizim de bu iki ülkeyle çok önemli ilişkilerimiz var. Bu ilişkilerimiz özellikle son yıllarda her iki ülkeyle de ciddi ivme kazanmış durumda.

Aralarındaki savaşın barışla sonuçlanmasını arzu ettiğimiz bu iki ülke ile ekonomik ilişkilerimize bir bakalım.

Konuyu üç başlık altında toplayabiliriz: Dış ticaret, turizm, yurt dışı inşaat işleri.

Elbette bunların dışında da her ülke ile karşılıklı doğrudan yatırımlar, bavul ticareti gibi gerçekler var.

Ukrayna ile ilişkilerimizin rakamsal boyutu...

Ukrayna’ya ihracatımız : 2020 yılında 2.1 milyar dolar, 2021 yılında 2.9 milyar dolar ve toplam ihracatımız içerisindeki payı yüzde 1.3

Ukrayna’dan ithalatımız: 2020 yılında 2.6 milyar dolar, 2021 yılında 4.5 milyar dolar ve toplam ithalatımız içerisindeki payı yüzde 1.3

Bilindiği üzere; özellikle savaşla önemi anlaşılan ve ciddi bir risk oluşturan buğday, Ayçiçek yağı gibi temel gıda maddeleri ithalatımızda önemli bir ülke.

Ukrayna’dan gelen turist sayısı: 2020 yılında 1 milyon, 2021 yılında 2 milyon 60 bin. 2021 yılında ülkemize gelen turistlerin yaklaşık yüzde 7’si Ukrayna’dan. Kişi başına bin dolar üzerinden 2021 yılında Türkiye’ye gelen döviz en az 2 milyar dolar.

Ukrayna’daki inşaat işlerimiz: Ukrayna’da bugüne kadar toplamda 229 proje ile 8 milyar 67 milyon dolarlık inşaat işi üstlenmiş durumdayız. 2021 yılı da en çok artışın sergilendiği yıl.

Rusya ile ilişkilerimizin rakamsal boyutu...

Rusya’ya ihracatımız : 2020 yılında 4.5 milyar dolar, 2021 yılında 5.8 milyar dolar ve toplam ihracatımız içerisindeki payı yüzde 2.6

Rusyaa’dan ithalatımız: 2020 yılında 17.8 milyar dolar, 2021 yılında 29 milyar dolar ve toplam ithalatımız içerisindeki payı yüzde 10.7

Ukrayna olduğu gibi Rusya da; özellikle savaşla önemi anlaşılan ve ciddi bir risk oluşturan buğday, Ayçiçek yağı gibi temel gıda maddeleri ithalatımızda önemli bir ülke.

Rusya’dan gelen turist sayısı: 2020 yılında 2.1milyon, 2021 yılında 4.7 milyon. 2021 yılında ülkemize gelen turistlerin yaklaşık yüzde 16’sı Rusya’dan. Kişi başına bin dolar üzerinden 2021 turizm geliri rakamı 4.5 – 5 milyar dolar.

Rusya’daki inşaat işlerimiz: Ukrayna’da bugüne kadar toplamda 2 113 proje ile 95 milyar doların üzerinde inşaat işi üstlenmiş durumdayız. 2021 yılı da en çok artışın sergilendiği yıl.

Sonuç itibariyle;

Yukarıdaki rakamlara bakıldığında; Ukrayna ile sadece ihracat, ithalat ve turizm hareketlerinin döviz cinsinden boyutu 9.5 -10 milyar dolar.

Aynı şekilde Rusya ile de bu rakam yaklaşık 40 milyar dolar.

Üstelik yukarıdaki rakamlara:

- Yurt dışı müteahhitlik,

- Bavul ticareti,

- Yolcu beraberi,

- Ülkelerin birbirinde yaptıkları karşılıklı doğrudan yatırımlar,

- Yükseköğrenim hareketleri,

- Sağlık,

gibi büyüklükler dahil edilmiş değil.

Onlar da dahil edilirse her iki ülkeyle de ekonomik ve ticari ilişkilerimizin boyutunun büyüklüğü anlaşılır. Onun için yapılacaklar diplomasi boyutuyla masada duruyor.