Ukrayna’da tarafların konumu

Rusya-Ukrayna savaşının kökeninde ne yatıyor? Putin‘in aklında ‘’Çarlık Rusyası Toprakları‘’ var. Beceremezse ‘’ricat‘’ edecek ancak bunu ülkesine ‘’Komşuya ders verdik!‘’ şeklinde anlatacak.

Rusya’nın Ukrayna müdahalesini anlamak için 2. Dünya Savaşı’na kadar uzanmak gerekiyor. Ukrayna, Nazizm‘e karşı en ağır bedeli ödemiş bir ülke. 1.5 milyon Ukraynalı Yahudi‘nin Nazilerce yok edildiği bu ülkede, savaştaki insan kaybı 7 milyon. 1944’t e Sovyetler bu ülkeye egemen oldu. Sovyet ülkesi rolüne Ukrayna halkı rıza göstermedi. Kruşev‘in Kırım‘ı onlara geri vermesi bir gönül almaydı. SSCB 1991‘de dağıldığında, Ukrayna bağımsız oldu.

600 bin km2’lik toprağı ile Avrupa’nın en geniş ülkesi 41 milyonluk Ukrayna’nın %78‘i öz halkı, %17‘si Rus. 4 bin $’lık kişi başına gelirle Avrupa’nın en fakir ülkesi. Putin, 24 Şubat’ta bu ülkeye girdiğinde resmi anonsu ‘’Ukranyalı Nazilere dönük küçük bir temizlik‘’ oldu. Ama 1 gün önce çıkardığı yasayla, müdahaleye ilişkin ‘’resmi’’ haberin dışında yayın yapanlara 15 yıl hapis cezası vardı. Savaşın gidişi hakkında sağlıklı bilgi edinmek mümkün değil....

Ancak NATO etrafında kenetlenen Batı dünyasının her türden silahı el altından verdiği kesin. Soğuk Savaş‘ın normal hali bu. Bununla kalmıyor, ‘’gönüllüler‘’ adı altında besleme taburlar yollandığı biliniyor.

2. Dünya Savaşı sonrası, savaşın 4 galipleri Yalta Konferansı‘nı Şubat 1945‘de, şimdi Rusya’nın işgal ettiği Kırım’da yaptıklarında aslında Avrupa devletlerini kendi aralarında bölüştüler. Churchill‘in koyduğu adla bir ‘’Demirperde‘’ oluştu. ABD ve Rusya’dan oluşan süper güçler o günden sonra her türden aracın denendiği ‘’düşük yoğunluklu savaşa‘’ başladılar. Bunun adı da ‘’soğuk savaş‘’ oldu. 1989‘da Berlin Duvarı‘nın yıkılması ile soğuk savaş bitti. Tarihçi Fukuyama ‘’tarihin bittiğini’’ ilan etti ama ‘’yeni tip bir tarih’’ yazılmaya başlandı.

Demokrasilerin diktaya doğru evrilmesi gizli özlemleri yeşertti. Putin‘in aklında ‘’Çarlık Rusyası Toprakları‘’ var. Beceremezse ‘’ricat ‘’edecek ancak bunu ülkesine ‘’Komşuya ders verdik!‘’ şeklinde anlatacak. Bu da ‘’savaşı ve ateşkesi oyun teorisi‘’ gözüyle yazan ve 2005‘de Nobel İktisat Ödülü alan Prof. Thomas Schelling‘in tezi.

Son söz ‘’1984‘’ün yazarı Orwell’in: Savaşın adı barış olarak yer değiştirirse, inkar, işin aslı olur...

GÜNÜN SÖZÜ:

Petrolde %20'lik fiyat artışı, petrol üreticisi ülkelerde askeri harcamayı %40 artırıyor.