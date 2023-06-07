Ukrayna’da Türk bankacıya önemli görev

20 yıllık meslek hayatımda, Türk şirketlerinin yurtdışında yaptığı başarılı işleri, Türkiye’ye gelen yabancı ortaklıkları, yatırımları keyifle yazdım, ilk kez duyurmaya çalıştım.

Dünyanın en zor coğrafyalarında iş yüklenen, bazıları piyasaların çok tanımadığı şirketlerin başarılı projelerini yazmamın nedeni, diğer Türk şirketleri için örnek olmaları, cesaret vermeleri, birlikte çalışma ortamı kurmaları gibi nedenler oldu. Her ne kadar Türk şirketleri ağırlıklı olsa da, genel olarak Türk yöneticilerinin de imrenecek başarılı atamalarını kaleme aldım, başarılı performanslarını sizlerle paylaştım, üstlendikleri görevleri gururlanarak sizlere duyurdum.

Özellikle bu isimler arasında kadınların, gençlerin ayrı bir yer oldu. Onların başarı hikayeleri, atladıkları basamakların bende yarattığı heyecanı bire bir sizlere yaşatmak istedim. Bu isimlerden biri de Hafize Gaye Erkan oldu.

Her ne kadar Türkiye’de eğitimli, finans ve ekonomi konusunda uzman olan isimler Gaye Erkan’ı ilk kez duysa da, başarısının “yaldızlı” olduğunu iddia etse de; 2014 yılında Erkan’ın genç yaşında üstlendiği görevi gündemi takip eden, gazete okurlarına, araştırmayı mesleğinin önceliği yapan isimlerin ilk kez duyması açıkçası beni hayal kırıklığına uğrattı. Herhangi bir internet arama motoruna girenler bu haberlere de ulaşabilir. Şöyle ki; Erkan yaklaşık 5 aydır da Türkiye’nin ilk ekonomi gazetesi DÜNYA’nın da köşe yazarıdır.

Engin Akçakoca Ukreximbank'ta

Dün olduğu gibi bugün de başarılı Türklerin üstlendiği görevleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Günün bu konuda sıcak haberi ise Ukrayna’dan. Hatırlayacağınız üzere 12 Aralık 2018’de, “Ukrayna’nın ekonomisi Türklere emanet” başlığıyla bir haber yazmıştım.

Haberimizde Ukrayna’nın önemli kurumların başında Türklerin görev aldığını, başarıyla bu görevleri yürüttüklerini sizlere anlatmıştım. Ukrayna’da 2013- 2018 yılları arasında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Ukrayna Direktörü olarak ülkede önemli hizmetlerde bulunan Şevki Acuner’in iki yeni görev üstlendiğini vurgulamıştım.

Bu görevlerden biri O dönem 350 bin çalışanıyla ülkenin en büyük işvereni Ukrayna Devlet Demir Yolları; Ukrzaliznitsa’nın Denetleme Kurulu Başkanı Şevki Acuner’in ayrıca kamu enerji şirketi Ukrenergo’nun Yönetim Kurulu Başkanı olduğunu belirtmiştim. Ukrayna’daki ikinci isim ise ülkenin en büyük bankası PrivatBank’ın Danışma Kurulu Başkanlığını ise eski BDDK Başkanı Engin Akçakoca yaptığını hatırlatmıştım.

Dünyada 388’inci sırada yer aldı

BDDK Başkanı Engin Akçakoca, bu görevinden ayrıldı ve Kiev tarafından yeni bir göreve atandı. Kiev Hükümeti, geçen hafta aldığı kararla Ukrayna Devlet İhracat-İthalat Bankası Ukreximbank’ta yeni bir denetim kurulu oluşturdu. Akçakoca’yı işte 6 kişilik kurula aldı.

Akçakoca, EBRD eski Genel Müdürü Sylvia Yumi Gansser-Potts, Raiffeisen Bank International'ın eski üst yöneticilerinden Rostyslav Futalo gibi isimlerle yan yana çalışacak. Ukreximbank’ın son açıklanan verilere göre ülke genelinde 83 şubesi bulunuyor. Banka, 2014'te The Banker dergisine göre Ukreximbank, Orta ve Doğu Avrupa'nın en büyük 11’inci, dünyanın da 388’inci bankası olmuştu.

Türklerin yurtdışında önemli pozisyonlara atanması, kaptan köşklerine oturması, milyarlarca dolarlık şirketlerin, kurumlara yol göstermesi kesinlikle gurur duyurulacak bir durum. Akçakoca’nın ülke geçmişinde üstlendiği roller, gelecek dönemde Türklerin olası başarılarına da meşale olacaktır.