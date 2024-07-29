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Ukrayna’da yıkılan köprüleri Türkler inşa ediyor

Kerim ÜLKER
Kerim ÜLKER Perde Arkası kerim.ulker@dunya.com

Rusya’nın Ukrayna iş­galinin üzerinden 2.5 yıl geçti. Hastanele­ri, okulları vuran Rus güçleri, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana Avrupa’nın en büyük göç hareketine neden oldu. Milyon­larca Ukraynalı doğduğu, yaşa­dığı toprakları terk etti.

Çoğu çocuk olmak üzere binlerce si­vil Ukraynalı, Rus bombalarıy­la hayatını kaybetti. Enerjiden tarım ambarlarına kadar sivil hedefleri vuran Rus güçleri, özellikle altyapıyı hedef alma­ya devam ediyor.

Avrupa’nın en büyük elektrik üreticilerinden olmasına rağmen enerji krizi yaşayan Ukrayna’da santraller ile birlikte köprüler Rus Reji­mi’nin ana hedeflerinden biri. Katliamın yapıldığı İrpin Köp­rüsü’nde yaşananlar hala hafı­zalardaki yerini korurken, sa­vaşın sembolü olan yapıyı tek­rar canlandıran Türk şirketi Onur İnşaat oldu.

Dalgakıran’dan jeneratör Baykar’dan SİHA tesisi

İşgalin başladığı 24 Şubat 2022 tarihinden bu yana birçok yabancı şirket Ukrayna’dan ka­çarken, Baykar Makine ve Dal­gakıran Grubu gibi Türk şirket­leri Ukrayna’ya gelenler kadar Ukrayna’dan ayrılmayarak ce­saret gösterenlerin başında ge­liyor Onur inşaat. Kiev’in dış mahalleriyle bağını sağlayan birçok köprüyü tekrar onaran veya kuran Onur İnşaat, şimdi de ülkedeki en stratejik yapılar­dan biri olan Dnipro Nehri üze­rindeki metro köprüsünü de tekrar hizmete kazandıracak.

Metro köprüsünü rehabilite edecek

Edindiğim bilgilere göre Kiev’deki metro köprüsünün acil onarımı için açılan ihaleyi kazanan Onur İnşaat, projeyi 2 yılda tamamlayacak. 2 milyar Ukrayna Grivnası (1.5 milyar TL)) değerindeki ihaleyi kaza­nan Onur, yol yüzeylerinin re­novasyonu, köprü direklerinin renovasyonu, yıpranmış metal kısımların tamiratı ve paslan­masını önleyici bakımı, kaldı­rım taşlarının düzenlenmesi, çevre düzenleme ve çim dü­zenleme işlerini üstlenecek.

Onur Group Ukrayna Genel Müdürü Emre Karaahmetoğ­lu, Türk şirketin Ukrayna’da sadece altyapı değil, istihdam yaratan projeleri de savaş dö­neminde devreye aldığını be­lirtti. Halihazırda Ukrayna’da 5 bin üzerinde çalışanı olan Onur Grubu’nun madencilik­ten enerjiye yapı kimyasalla­rına kadar birçok alanda ya­tırımı hayata geçirdiklerini belirten Karaahmetoğlu, “Uk­rayna’da makine parkımızı ve personelimizi savaşa rağmen koruduk.

Askeri destek kadar ülkenin en önemli ihtiyacı ge­leceğe yönelik kaygılar. Bu da yatırım ve iş imkanı yarata­rak, ekonomiyi destekleyerek sağlamaya çalışıyoruz. Savaşa rağmen hem ekibimizi hem de ekipmanlarımızı koruduk ve çalışmaya devam ediyoruz. Biz Ukrayna’ya inanıyoruz, onlar da bize güveniyor. Türk şirket­lerine karşı yoğun bir destek, sevgi ve sempati var” dedi.

2030’a kadar 500 milyon dolarlık yatırım yapacak

Onur Group, 2021’den bu ya­na Ukrayna’daki dokuz iş ala­nına yaklaşık 500 milyon do­lardan fazla yatırım yaptıkla­rını kaydeden Karaahmetoğlu, 2030 yılına kadar da 500 mil­yon dolar daha yatırım ya­pacaklarını belirtti. Onur Group’un yaptığı yatırımlar­dan biri de hazır beton tesisleri oldu.

Ukrayna’nın hazır beton, betonarme ürünler, metal ya­pılar ve parke taşları üreten en büyük şirketlerinden biri olan Onur Group’a ait Efe şirketi, sa­vaşın başlangıcından bu yana, geliştirmeye 20 milyon dolar yatırım yaptı ve üretimini artır­maya devam ediyor.

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