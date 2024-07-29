Ukrayna’da yıkılan köprüleri Türkler inşa ediyor
Rusya’nın Ukrayna işgalinin üzerinden 2.5 yıl geçti. Hastaneleri, okulları vuran Rus güçleri, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana Avrupa’nın en büyük göç hareketine neden oldu. Milyonlarca Ukraynalı doğduğu, yaşadığı toprakları terk etti.
Çoğu çocuk olmak üzere binlerce sivil Ukraynalı, Rus bombalarıyla hayatını kaybetti. Enerjiden tarım ambarlarına kadar sivil hedefleri vuran Rus güçleri, özellikle altyapıyı hedef almaya devam ediyor.
Avrupa’nın en büyük elektrik üreticilerinden olmasına rağmen enerji krizi yaşayan Ukrayna’da santraller ile birlikte köprüler Rus Rejimi’nin ana hedeflerinden biri. Katliamın yapıldığı İrpin Köprüsü’nde yaşananlar hala hafızalardaki yerini korurken, savaşın sembolü olan yapıyı tekrar canlandıran Türk şirketi Onur İnşaat oldu.
Dalgakıran’dan jeneratör Baykar’dan SİHA tesisi
İşgalin başladığı 24 Şubat 2022 tarihinden bu yana birçok yabancı şirket Ukrayna’dan kaçarken, Baykar Makine ve Dalgakıran Grubu gibi Türk şirketleri Ukrayna’ya gelenler kadar Ukrayna’dan ayrılmayarak cesaret gösterenlerin başında geliyor Onur inşaat. Kiev’in dış mahalleriyle bağını sağlayan birçok köprüyü tekrar onaran veya kuran Onur İnşaat, şimdi de ülkedeki en stratejik yapılardan biri olan Dnipro Nehri üzerindeki metro köprüsünü de tekrar hizmete kazandıracak.
Metro köprüsünü rehabilite edecek
Edindiğim bilgilere göre Kiev’deki metro köprüsünün acil onarımı için açılan ihaleyi kazanan Onur İnşaat, projeyi 2 yılda tamamlayacak. 2 milyar Ukrayna Grivnası (1.5 milyar TL)) değerindeki ihaleyi kazanan Onur, yol yüzeylerinin renovasyonu, köprü direklerinin renovasyonu, yıpranmış metal kısımların tamiratı ve paslanmasını önleyici bakımı, kaldırım taşlarının düzenlenmesi, çevre düzenleme ve çim düzenleme işlerini üstlenecek.
Onur Group Ukrayna Genel Müdürü Emre Karaahmetoğlu, Türk şirketin Ukrayna’da sadece altyapı değil, istihdam yaratan projeleri de savaş döneminde devreye aldığını belirtti. Halihazırda Ukrayna’da 5 bin üzerinde çalışanı olan Onur Grubu’nun madencilikten enerjiye yapı kimyasallarına kadar birçok alanda yatırımı hayata geçirdiklerini belirten Karaahmetoğlu, “Ukrayna’da makine parkımızı ve personelimizi savaşa rağmen koruduk.
Askeri destek kadar ülkenin en önemli ihtiyacı geleceğe yönelik kaygılar. Bu da yatırım ve iş imkanı yaratarak, ekonomiyi destekleyerek sağlamaya çalışıyoruz. Savaşa rağmen hem ekibimizi hem de ekipmanlarımızı koruduk ve çalışmaya devam ediyoruz. Biz Ukrayna’ya inanıyoruz, onlar da bize güveniyor. Türk şirketlerine karşı yoğun bir destek, sevgi ve sempati var” dedi.
2030’a kadar 500 milyon dolarlık yatırım yapacak
Onur Group, 2021’den bu yana Ukrayna’daki dokuz iş alanına yaklaşık 500 milyon dolardan fazla yatırım yaptıklarını kaydeden Karaahmetoğlu, 2030 yılına kadar da 500 milyon dolar daha yatırım yapacaklarını belirtti. Onur Group’un yaptığı yatırımlardan biri de hazır beton tesisleri oldu.
Ukrayna’nın hazır beton, betonarme ürünler, metal yapılar ve parke taşları üreten en büyük şirketlerinden biri olan Onur Group’a ait Efe şirketi, savaşın başlangıcından bu yana, geliştirmeye 20 milyon dolar yatırım yaptı ve üretimini artırmaya devam ediyor.