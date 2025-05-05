Ukrayna’daki savaşın çocuklarına Türkiye’den ‘Onur’lu destek
Rusya’nın Ukrayna’yı işgali 3. yılını doldururken, ülkenin fiziksel ve ruhsal yaralarını sarmak üzere Türkiye’den verilen desteklere bir yenisi daha eklendi. Onur Group, sağladığı 13 milyon doları aşan yardımla savaş mağdurlarının rehabilitasyonu için çalışmaya devam ediyor.
İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana Avrupa’nın gördüğü en büyük katliama ev sahipliği yapan Ukrayna’da Rus işgali 3’üncü yılını şubat ayında doldurdu. Milyonlarca insanın göçmen olduğu, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere binlerce insanın hayatını kaybettiği işgale karşı Rus Rejimi’ne karşı verilen mücadele devam ediyor. Kuzey Kore ve İran’ın askeri desteğini de alan Rus Rejimi’nin yarattığı teröre karşı Türkiye, Ukrayna’nın bölünmez toprak bütünlüğünü savunurken, bir yandan da özel şirketler özellikle savaşın mağduru çocuklara yönelik desteğini devam ettiriyor.
Geçtiğimiz günlerde Rus Rejimi’nin en fazla saldırısına uğrayan Sumy kentinden 35 savaş mağduru Ukraynalı çocuk, Türkiye’ye rehabilitasyona geldi. Psikolojik destek, tarihi geziler ve dostluklarla yaralarını sarmaya gelen Ukraynalı çocukların Türkiye’de yaralarını sarması aslında ilk değil.
Doğuş Grubu, 100 aileyi misafir etti
Daha önce de Doğuş Grubu, savaştan etkilenen 100’e yakın kadın ve çocukları yaklaşık 1 yıl otellerinde misafir ederek destekte bulunmuştu. Ukrayna’da uzun yıllardır faaliyette bulunan, Batılı şirketlerin savaştan çekindiği ortamda önemli projelere imza atan Onur Group, bu alanda özel bir yere sahip. Ukrayna’da sosyal sorumluluk projeleriyle ülkedeki 10 büyük şirket arasına giren Onur Group’un Ukrayna Genel Koordinatörü Emre Karaahmetoğlu ile konuştuk. Ukrayna’nın Rus işgalindeki sembol yapılarından İrpin Köprüsü’ni tekrar inşa eden Onur Group’un yöneticisi Karaahmetoğlu, savaşın ortasında ülke ekonomisine ve istihdamına önemli yatırımlara devam ederken bir yandan da sosyal hayata desteklerinin devam ettiğini söyledi.
500 milyon liralık destek sağladı
İşgalin ilk gününden bu yana 500 milyon TL’yi aşan 13 milyon dolarlık yardımda bulunduklarını söyleyen Karaahmetoğlu, “Türkiye ile Ukrayna arasında dostluk hatta kardeşliğin köprüsünü güçlendirmeye, dayanışmanın ve umudun inşasına yönelik çaba içine girdik. Bu yardım; savaş mağdurlarına ulaştırılan insani destek, sağlık kuruluşlarına yapılan katkılar ve rehabilitasyon projelerinin hayata geçirilmesi gibi birçok hayati alanda kullanıldı” dedi.
Lviv’deki hastanelerde ve Kyiv’deki protez laboratuvarında 10’dan fazla hasta odasının kapsamlı renovasyonunu üstlendiklerini belirten Karaahmetoğlu, “Genel merkezimizin bulunduğu Lviv şehrindeki çeşitli hastanelerde sosyal destek amaçlı tadilat çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ukrayna’daki ilk entegre gaziler rehabilitasyon merkezi projesinin hayata geçirilmesine 40 milyon TL’lik katkı sağlayarak, işgalin açtığı yaraları sarmaya yönelik sürdürülebilir çözümlerin öncüsü olduk” ifadelerini kullandı.
Ukrayna’da binden fazla savaş mağdurunun temel yaşam ihtiyaçlarını karşılamak için dayanışma örneği sergilediklerini belirten Karaahmetoğlu, “Ülkenin hem savaş süresince hem de savaşın sonunda yeniden inşa sürecine katkı sağlamak için çabalıyoruz. Bu anlamda birçok ülkede çalışmaları destekliyoruz. Başta Türkiye olmak üzere Güney Kore, Japonya gibi ülkelerin Ukrayna’ya yeniden yapılanma sürecine de rehberlik edecek faaliyetlerdeyiz” diye konuştu.
Ukrayna’nın en büyük yabancı sermaye yatırımcılarından biri olan ve sadece Ukrayna’da 5 binden fazla kişiye istihdam sağlayan Onur Group, Rus hava güçlerinin tahrip ettiği sivil yerleşim yerlerine yönelik önemli çalışmalar da yürütüyor. Türk şirket, geçtiğimiz haftalarda Kiev’deki Desenka Boğazı üzerindeki taşıt köprüsünde acil onarım çalışmaları gerçekleştirmek için düğmeye basmıştı.