Ukrayna’daki savaşın çocuklarına Türkiye’den ‘Onur’lu destek

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali 3. yılını doldururken, ülkenin fiziksel ve ruhsal yaralarını sarmak üzere Türkiye’den verilen desteklere bir yenisi daha eklendi. Onur Group, sağladığı 13 milyon doları aşan yardımla savaş mağdurlarının rehabilitasyonu için çalışmaya devam ediyor.

İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana Avrupa’nın gör­düğü en büyük katliama ev sahipliği yapan Ukrayna’da Rus işgali 3’üncü yılını şubat ayında doldurdu. Milyonlar­ca insanın göçmen olduğu, ço­ğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere binlerce insanın hayatını kaybettiği işgale karşı Rus Re­jimi’ne karşı verilen mücadele devam ediyor. Kuzey Kore ve İran’ın askeri desteğini de alan Rus Rejimi’nin yarattığı terö­re karşı Türkiye, Ukrayna’nın bölünmez toprak bütünlüğünü savunurken, bir yandan da özel şirketler özellikle savaşın mağ­duru çocuklara yönelik deste­ğini devam ettiriyor.

Geçtiği­miz günlerde Rus Rejimi’nin en fazla saldırısına uğrayan Sumy kentinden 35 savaş mağ­duru Ukraynalı çocuk, Tür­kiye’ye rehabilitasyona geldi. Psikolojik destek, tarihi geziler ve dostluklarla yaralarını sar­maya gelen Ukraynalı çocuk­ların Türkiye’de yaralarını sar­ması aslında ilk değil.

Doğuş Grubu, 100 aileyi misafir etti

Daha önce de Doğuş Gru­bu, savaştan etkilenen 100’e yakın kadın ve çocukları yak­laşık 1 yıl otellerinde misafir ederek destekte bulunmuştu. Ukrayna’da uzun yıllardır faa­liyette bulunan, Batılı şirketle­rin savaştan çekindiği ortam­da önemli projelere imza atan Onur Group, bu alanda özel bir yere sahip. Ukrayna’da sosyal sorumluluk projeleriyle ülke­deki 10 büyük şirket arasına giren Onur Group’un Ukrayna Genel Koordinatörü Emre Ka­raahmetoğlu ile konuştuk. Uk­rayna’nın Rus işgalindeki sem­bol yapılarından İrpin Köp­rüsü’ni tekrar inşa eden Onur Group’un yöneticisi Karaah­metoğlu, savaşın ortasında ül­ke ekonomisine ve istihdamı­na önemli yatırımlara devam ederken bir yandan da sosyal hayata desteklerinin devam ettiğini söy­ledi.

500 milyon liralık destek sağladı

İşgalin ilk günün­den bu yana 500 mil­yon TL’yi aşan 13 milyon dolarlık yar­dımda bulunduklarını söyle­yen Karaahmetoğlu, “Türkiye ile Ukrayna arasında dostluk hatta kardeşliğin köprüsünü güçlendirmeye, dayanışma­nın ve umudun inşasına yöne­lik çaba içine girdik. Bu yardım; savaş mağdurlarına ulaştırılan insani destek, sağlık kuruluş­larına yapılan katkılar ve reha­bilitasyon projelerinin hayata geçirilmesi gibi birçok hayati alanda kullanıldı” dedi.

Lviv’deki hastanelerde ve Kyiv’deki protez laboratuva­rında 10’dan fazla hasta odasının kap­samlı renovasyonu­nu üstlendiklerini belirten Karaahme­toğlu, “Genel mer­kezimizin bulundu­ğu Lviv şehrindeki çeşitli hastanelerde sosyal destek amaç­lı tadilat çalışmalarımızı sür­dürüyoruz. Ukrayna’daki ilk entegre gaziler rehabilitasyon merkezi projesinin hayata ge­çirilmesine 40 milyon TL’lik katkı sağlayarak, işgalin açtığı yaraları sarmaya yönelik sür­dürülebilir çözümlerin öncü­sü olduk” ifadelerini kullandı.

Ukrayna’da binden fazla sa­vaş mağdurunun temel yaşam ihtiyaçlarını karşılamak için dayanışma örneği sergiledik­lerini belirten Karaahmetoğ­lu, “Ülkenin hem savaş süre­since hem de savaşın sonun­da yeniden inşa sürecine katkı sağlamak için çabalıyoruz. Bu anlamda birçok ülkede çalış­maları destekliyoruz. Başta Türkiye olmak üzere Güney Kore, Japonya gibi ülkelerin Ukrayna’ya yeniden yapılan­ma sürecine de rehberlik ede­cek faaliyetlerdeyiz” diye ko­nuştu.

Ukrayna’nın en büyük ya­bancı sermaye yatırımcıların­dan biri olan ve sadece Ukray­na’da 5 binden fazla kişiye is­tihdam sağlayan Onur Group, Rus hava güçlerinin tahrip et­tiği sivil yerleşim yerlerine yönelik önemli çalışmalar da yürütüyor. Türk şirket, geçti­ğimiz haftalarda Kiev’deki De­senka Boğazı üzerindeki taşıt köprüsünde acil onarım çalış­maları gerçekleştirmek için düğmeye basmıştı.