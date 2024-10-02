Ukrayna’nın 3 kentine Türk yüzer santralleri gidecek
Rusya'nın sivil enerji altyapısını yok ettiği Ukrayna, elektrik sorununu Türk gemileriyle çözmeye hazırlanıyor. Hastanelerin elektriksiz kaldığı ülkeye gidecek 3 gemi için resmi onaylar verildi. 3 geminin rotası, Odesa, Mykolaiv ve Izmail olacak.
Bir dönem Avrupa’ya enerji ihraç eden Ukrayna, Rus işgaliyle birlikte elektrik sıkıntısı yaşıyor. Rusya'nın Avrupa’daki en büyük nükleer santral olan Zaporojiya’daki santrali ele geçirmesi, Kremlin güçlerinin elektrik santrallerini vurmasıyla birlikte Ukrayna, tarihinin en büyük enerji krizini yaşıyor. Sadece evler değil, özellikle hastane ve okullar elektrik alamazken, ülkede elektriğe bağlı hastalar nedeniyle önemli bir sağlık krizi de yaşıyor.
Rusya'nın bu saldırıları, Batılı ülkelerin çok fazla ilgisini çekmese de bu konuda en önemli adım Türkiye’den gelecek. Dünyanın en büyük yüzer santral filosuna sahip şirketlerinden Karadeniz Holding’e ait Karpowership gemileri, Ukrayna’ya elektrik sağlamaya hazırlanıyor. Edindiğim bilgilere göre Ukrayna Yönetimi, Rus saldırılarından nasibini alan 3 kente yüzer santral kurmak için çalışmalarını tamamlamak üzere. Ukrayna’ya kurulacak santrallerin Odesa, Mykolaiv ve Izmail’deki su alanlarına kurulması planlanıyor.
Ukrayna Bakanlar Kurulu, teknik filo gemilerini gaz pistonlu ve gaz türbini üniteleriyle donatmak için önlemleri düzenleyen 1069 sayılı kararı onayladı. Bu, bireysel bölgelere alternatif güç kaynakları sağlanmasına ve kritik altyapı tesislerinin elektrik kesintilerinden korunmasına katkıda bulunacak.
Kurulu güç 500 Mw olacak
Hatırlanacağı üzere 2023’ün başında Türk şirketi Karpowership, Ukrayna’ya yüzen enerji santralleri tedarikine ilişkin Mutabakat Anlaşması’nı imzalamıştı. Planlanan gücün 500 MW olması hedefleniyor.
Öte yandan Karadeniz Holding, enerjide yeni bir yapılanmaya gidiyor. Dünyanın en büyük enerji gemileri işletmecileri arasına yer alan Karpowership, LNG nakliye tarafını ana şirketten ayıracak bir işleme imza atacak. Karpowership İş Stratejisi Başkanı Mehmet Katmer’in duyurduğu yapılanmada şirket, Kinetics adında yeni kurduğu şirketi, yıl sonunda faaliyete alacak. Katmer, “Kinetics, basit bir sefer için LNG taşıyıcıları, çoklu ticaret veya hatta üçüncü taraf bir müşteri için varsa yüzen bir depolama ve yeniden gazlaştırma ünitesi gibi fırsatlara da bakacak” dedi.
Karmol’un parçası olacak
Yeni yapılanmayı, “Bir LNG platformu” olarak tanımlayan Katmer, Karpowership’in Japon Mitsui OSK Lines ile birlikte Karmol’u kurduğunu, Karmol’un da Kinetics’in bir parçası olacağını belirtiyor. Dönüşüm için satın alınan veya halihazırda Yüzer Depolama Yeniden Gazlaştırma Ünitesi’ne (Floating Storage Regasification Unit (FSRU) dönüştürülen 10 ikinci el LNG taşıyıcısından 6’sının Karmol tarafından ortak kontrol edildiğini ve 4’ünün de doğrudan Karpowership’e ait olduğunu belirten Katmer, “Şu ana kadar üç FSRU tamamlandı ve konuşlandırıldı. Biri Brezilya’daki birkaç enerji gemisiyle çalışıyor. İkincisi Haziran 2021’de Senegal’e teslim edildi ve müşteri kullanmaya hazır olana kadar beklemede. 3'üncüsünü de Dominik Cumhuriyeti’nde hizmete almayı planlıyoruz" diye konuştu.