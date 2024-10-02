Ukrayna’nın 3 kentine Türk yüzer santralleri gidecek

Rusya'nın sivil enerji altyapısını yok ettiği Ukrayna, elektrik sorununu Türk gemileriyle çözmeye hazırlanıyor. Hastanelerin elektriksiz kaldığı ülkeye gidecek 3 gemi için resmi onaylar verildi. 3 geminin rotası, Odesa, Mykolaiv ve Izmail olacak.

Bir dönem Avrupa’ya enerji ihraç eden Uk­rayna, Rus işgaliyle birlikte elektrik sıkıntısı ya­şıyor. Rusya'nın Avrupa’daki en büyük nükleer santral olan Zaporojiya’daki santrali ele geçirmesi, Kremlin güçleri­nin elektrik santrallerini vur­masıyla birlikte Ukrayna, ta­rihinin en büyük enerji krizi­ni yaşıyor. Sadece evler değil, özellikle hastane ve okullar elektrik alamazken, ülkede elektriğe bağlı hastalar nede­niyle önemli bir sağlık krizi de yaşıyor.

Rusya'nın bu saldırı­ları, Batılı ülkelerin çok faz­la ilgisini çekmese de bu ko­nuda en önemli adım Türki­ye’den gelecek. Dünyanın en büyük yüzer santral filosuna sahip şirketlerinden Karade­niz Holding’e ait Karpower­ship gemileri, Ukrayna’ya elektrik sağlamaya hazırlanı­yor. Edindiğim bilgilere göre Ukrayna Yönetimi, Rus sal­dırılarından nasibini alan 3 kente yüzer santral kurmak için çalışmalarını tamamla­mak üzere. Ukrayna’ya kuru­lacak santrallerin Odesa, My­kolaiv ve Izmail’deki su alan­larına kurulması planlanıyor.

Ukrayna Bakanlar Kurulu, teknik filo gemilerini gaz pis­tonlu ve gaz türbini ünitele­riyle donatmak için önlemleri düzenleyen 1069 sayılı kararı onayladı. Bu, bireysel bölge­lere alternatif güç kaynakları sağlanmasına ve kritik altya­pı tesislerinin elektrik kesin­tilerinden korunmasına kat­kıda bulunacak.

Kurulu güç 500 Mw olacak

Hatırlanacağı üzere 2023’ün başında Türk şirke­ti Karpowership, Ukrayna’ya yüzen enerji santralleri teda­rikine ilişkin Mutabakat An­laşması’nı imzalamıştı. Plan­lanan gücün 500 MW olması hedefleniyor.

Öte yandan Karadeniz Holding, enerjide yeni bir ya­pılanmaya gidiyor. Dünyanın en büyük enerji gemileri iş­letmecileri arasına yer alan Karpowership, LNG nakliye tarafını ana şirketten ayıra­cak bir işleme imza atacak. Karpowership İş Stratejisi Başkanı Mehmet Katmer’in duyurduğu yapılanmada şir­ket, Kinetics adında yeni kurduğu şirketi, yıl sonun­da faaliyete alacak. Katmer, “Kinetics, basit bir sefer için LNG taşıyıcıları, çoklu tica­ret veya hatta üçüncü taraf bir müşteri için varsa yüzen bir depolama ve yeniden gaz­laştırma ünitesi gibi fırsatla­ra da bakacak” dedi.

Karmol’un parçası olacak

Yeni yapılanmayı, “Bir LNG platformu” ola­rak tanımlayan Katmer, Karpowership’in Japon Mit­sui OSK Lines ile birlikte Karmol’u kurduğunu, Kar­mol’un da Kinetics’in bir par­çası olacağını belirtiyor. Dö­nüşüm için satın alınan veya halihazırda Yüzer Depolama Yeniden Gazlaştırma Ünite­si’ne (Floating Storage Rega­sification Unit (FSRU) dö­nüştürülen 10 ikinci el LNG taşıyıcısından 6’sının Kar­mol tarafından ortak kontrol edildiğini ve 4’ünün de doğ­rudan Karpowership’e ait ol­duğunu belirten Katmer, “Şu ana kadar üç FSRU tamam­landı ve konuşlandırıldı. Bi­ri Brezilya’daki birkaç ener­ji gemisiyle çalışıyor. İkinci­si Haziran 2021’de Senegal’e teslim edildi ve müşteri kul­lanmaya hazır olana kadar beklemede. 3'üncüsünü de Dominik Cumhuriyeti’nde hizmete almayı planlıyoruz" diye konuştu.