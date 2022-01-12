Ukrayna'nın ilk kamu-özel projesine Türk imzası

Türkiye’nin yurtdışındaki en önemli ticaret ortaklarından biri Ukrayna. Hemen hemen her sektörde Türk şirketlerinin yatırım için çalışmalarda bulunduğu ülkenin özellikle yeniden inşa sürecini ise Türkler yönetiyor. Yol, köprü gibi altyapı projelerinde yer alan Türk müteahhitlik şirketlerinden biri de ENR 250 listesinde de yer alan Onur İnşaat. Ukrayna’daki 8 bin çalışanıyla en fazla istihdam sağlayan yabancı şirketlerden biri olan Onur İnşaat, ülkenin 14 farklı bölgesinde toplam tutarı 2 milyar doları aşan projelerine devam ediyor. Onur İnşaat şimdilerde Ukrayna’da bir ilk olan projeye imza attı. Onur İnşaat, ülkedeki ilk kamu-özel sektör ortaklığı ile yapılacak yolu inşa edecek. Ülkenin batısında bulunan Lviv kenti ile Macaristan sınırında yer alan bir başka şehri Mukaçevo arasındaki otoyolu PPP modeliyle inşa edecek. Bu yol çalışmasıyla Ukrayna yönetimi, PPP modeliyle de tanışmış olacak. Onur İnşaat, projeyi devlete ait UKRAVTODOR ile yürütecek. UKRAVTODOR Genel Müdürü Oleksandr Kubrakov, “Şu anda aktif olarak geliştirmekte olduğumuz alanlardan biri, yol yapımı sektöründe kamu-özel ortaklığı” dedi. Yapılacak proje, Otoban, Lviv ve Zakarpatya bölgelerinden geçecek ve M-06 Kiev-Çop otoyoluna alternatif olarak hizmet verecek.

TÜRK UYDUSUNU, DÜNYANIN EN BÜYÜK İKİNCİ UÇAĞI TAŞIDI

Kiev-Ankara arasında gelişen ilişkilerin savunma ve havacılık gibi alanlara da olumlu yansıdığını görmek mümkün. Bununla ilgili de bir haberi daha sizlerle paylaşmak isterim. Hatırlayacağınız üzere Türkiye’nin uzaydaki 5’inci uydusu Türksat 5B, 18 Aralık’ta ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden başarıyla uzaya fırlatıldı. Faydalı yük kapasitesi ve güç değerleriyle Türksat uydu filosunun en güçlüsü olacak Türksat 5B haberleşme uydusu, dünyanın en zengin insanı Elon Musk’un Space X firmasına ait Falcon 9 adlı roketiyle uzaya gönderildi. Sabit Uydu Servis (FSS) sınıfı uydulara göre en az 20 kat fazla kapasite verimliliği bulunan yüksek verimli uydu kategorisinde yer alıyor.

Geçtiğimiz günlerde Ukrayna basınında Türksat 5B ile ilgili ilginç bir haber okudum. Haber, devasa uydunun taşınmasıyla ilgiliydi. 14.7 metre uzunluğunda, 5.45 metre genişliğinde ve 4.36 metre yüksekliğinde bir konteynere yüklenen 60 ton ağırlığındaki uydunun transferinde Ukrayna imzası bulunuyordu. Kiev merkezli kargo taşımacılığı şirketi Antonov Airlines ve Bollore Logistics Space işbirliğiyle organize edilen transfer, Fransa'nın Toulouse kentinde başladı. Uyduyu dünyanın en büyük uçaklarını filosunda barındıran Antonov Airlines’a ait AN-124 tipi uçak gerçekleştirdi. Antonov AN-124 dünyanın en büyük ikinci kargo uçağı olarak biliniyor ve bu alanda rekoru elinde bulunduran AN- 225'in küçük kardeşi olarak tanınıyor. 150 ton taşıma kapasitesine sahip uçağın uzunluğu 69, kanat açıklığı 73 metre.

Dünyanın en büyük operasyonel kargo uçaklarını filosunda barındıran Antonov, ünlü transferini 1988 yılında yapmıştı. Sovyetler Birliği’ne ait uzay mekiği Buran’ı taşıması için yapılan 6 motorlu dünyanın en büyük uçağı An-225, 4 yılda tamamlanmıştı.