Ukrayna’nın kaliteli/ uygun fiyatlı tarımsal ürünleri ile rekabet edebilecek miyiz?

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Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile;

2016 yılından 2021 yılına kadar yürüttü­ğü Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği görevi sı­rasında, birçok kez bir araya gelmiş; ikili eko­nomik ilişkileri değerlendirme ve Türkiye izle­nimlerini paylaşma fırsatı bulmuştuk…

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Sybiha 2016 yılında, DÜNYA Gazetesi’nden yaptığı çağrıyı 2021’de de tekrarlamıştı:

“Türkiye meyve/sebze üretiminde güçlü…

Bizim ve bölgemizin bu ürünlere çok ihtiya­cı var… Ukrayna ise kaliteli ve yüksek proteinli hububat üretiminde çok iyi durumda…

Hem iklim avantajımız var, hem toprakları­mız verimli, dolayısıyla üretim maliyetlerimiz de düşük… Karşılıklı yatırımlar, bu alanların da­ha da güçlenmesine, ürün kalitesinin artması­na ve iki ülkenin daha fazla kazanmasına vesi­le olur...”

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O dönem Sybiha:

Karşılıklı yatırımların yapılması ve enerji/ lojistik alanlarındaki işbirliğinin artması için çok uğraştı… Şehir şehir OSB’leri dolaştı…

Gelişmeleri de heyecanla anlatırdı…

Görüşmeleri uzun yıllar süren, fakat bir türlü imzalanamayan Serbest Ticaret Anlaşması’nın imzalanmasıyla, hedeflerin ulaşılabilir olacağı­nı da sık sık vurgulardı…

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Sybiha’nın üzerinde titizlikle çalıştığı ve ıs­rarcı olduğu Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması, 2022 yılında imzalandı…

Temmuz ayında ise Ukrayna Parlamento­su’nda onaylandı…

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Bu anlaşmanın avantajları kadar;

Tarımsal alanda üretim yapanlarımızı zorla­yacak, verimliliği yükseltmesi için baskı yapa­cak tarafları da var…

VELHASIL

Ukrayna; Savaşa rağmen yıllık 10 milyon to­nu aşan ayçiçek, 25 milyon tona yaklaşan mı­sır, 20 milyon tona yaklaşan yağlı tohumlar üretimiyle Avrupa’nın lideri…

Dünya sıralamasında da yeri önemli…

Savaşa rağmen 60 milyon tonu aşacak tahıl, 25 milyon tona yaklaşacak “yüksek proteinli/ kaliteli” buğday üretimiyle de uluslararası pa­zarlarda söz sahibi…

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Soru şu:

Verimli kara toprakları (çernozyom) ve çabalayan/eğitimli çiftçisi (yabancı yatı­rımların da ilerlemede payı büyük) saye­sinde, son 10-15 yılda dünyanın en önemli hububat ve bakliyat üreticilerinden biri ha­line gelen Ukrayna’nın kaliteli/uygun fiyat­lı (tüm ürünlerde navlun dahil yüzde 20- 25 aralığında fiyat farkı) ve STA sayesinde vergisiz girebilecek tarımsal ürünleri ile re­kabet edebilecek miyiz?

(İyi tarafı: Rekabet için verimliliği, kali­teyi artırma zorunluluğumuz, bazı yanlış­larımızı düzeltmemiz için vesile olabilir…)