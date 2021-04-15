Ülkemizin üretim ve ihracat iklimini geliştirmek ve sanayici göçünü durdurmak şart

Aksoy Plastik yönetim kurulu başkanı Selçuk Aksoy’la pandemi sürecinde işleriniz nasıl sorumla başladığımız söyleyişi sizlere aktarmak istiyorum.

Selçuk Bey Boğaziçi Üniversitesi Makine Bölümü mezunu, (polimer malzeme alanında master)

İş yaşamının yanı sıra sosyal sorumluluk anlayışıyla, Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) üyeliği, Türkiye Kimya Petrol lastik ve Plastik Sanayi İşverenleri Sendikası (KİPLAS) ve PAGDER-ASLAN OSB (PAOSB) yönetim kurulu ile Kocaeli Sanayi Odası Meclis üyeliklerini sürdürmekte.

Selçuk Bey, kısaca şirketimizden söz edip sonra sorularınıza cevap vermek isterim diyerek sözlerine;

“Aksoy Plastik 1982 yılında babam rahmetli Osman Selçuk tarafından kuruldu.

Üç yıl önce Gebze OSB’de yeni yerimize taşınan şirketimiz dünyanın önde gelen pigment ve katkı maddeleri üreticileri ile uzun yıllardan beri süregelen işbirliklerimiz sayesinde, müşterilerimizin en kritik beklentilerini bile karşılayacak özellikte formüle edilmiş ürünleri geliştiriyoruz.

Önde gelen makine üreticilerinden temin edilmiş makinelerimiz bize verimlilik ve ürün kalitesinde süreklilik kazandırıyor.

Güçlü Ar-Ge ve üretim ekibimizle Plastik sektöründe “Masterbatch ve Plastik Katkıları Üretimi” yapan şirketimiz bu alanda ülkemizde ve dünya piyasalarında takdir edilen şirkettir.

Temel yaklaşımımızı, yenilikçi ve teknolojide öncü yaklaşımı ile renklendirme çözümleri ve özel performans katkılarını masterbatch olarak üretmek olarak kabul etmekteyiz…

Şirketimiz hem Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki hem de Avrasya coğrafyasında yer alan ülkelerdeki müşterilerimize ürün ve hizmetlerimizi sunmaktayız.

Uzun yıllara dayanan tecrübemiz ve uzmanlığımız ile fark yarattığımıza inanıyoruz.” Sözleriyle şirketiyle ilgili bilgi verdi.

Selçuk beye “Masterbatch” nedir hangi sektörlerde kullanılıyor soruma da.

“Masterbatch kelimesi “ana karışım” anlamına gelmekle birlikte, genellikle “Eritip şekillendirme aşamasında plastik ham maddeye katılan, granül biçimindeki boya.” anlamında kullanılan bir terimdir.

Masterbatch ve Plastik Katkıları hangi sektörlerde kullanılıyor birkaç örnek verebilirmisiniz soruma

“Yapı Malzemeleri, Elektirik/ Elektronik ,Dayanıklı Tüketim, Otomativ, Ev Gereçleri,Esnek Ambalaj, Kompound Üretimi,ve Geri Dönüşüm,Tarım Plastikleri ve Dış Mekan Uygulamaları,Sert Ambalaj ve Tekstil “ sektörlerinde kullanılıyor cevabını verdi…

Selçuk beye, pandemi sürecinde gerek dünyada gerekse ülkemizde yaşanılanları ve öngörülerinizi anlatır mısınız soruma, “Gerek Dünya’da gerekse Türkiye’de öngörülebilirliğin giderek azaldığı ve iş yapma ile ilgili risklerin giderek yükseldiği bir dönemden geçiyoruz.

Geçenlerde üretimi aksayan bir entegre devre yüzünden her biri devasa bir üretim organizasyonu olan otomotiv fabrikaları üretimlerini arka arkaya durdurmak zorunda kaldı.

Süveyş kanalında bir anda yaşanan bir kaza ile zaten konteyner krizini hala atlatamamış dünya lojistiği aksadı.

Plastik sektöründe ise global tedarikte önemli payı olan Texas petrokimya rafinelerinin ağır kış şartları sebebiyle enerjisiz kalması bardağı taşıran son damla oldu.

Hammadde fiyat ve bulunabilirliği sekiz ay gibi bir süreçte o kadar aksadı ki artık firmalar üretimi haftalarca durdurma noktasına geldi.

Üretim yönetimi ile ilgili son 40 yılda geliştirilen ‘tam zamanında’ gibi kavramlar artık önemini kaybedip yine babadan kalma ‘kenarda biraz emniyet stoku tutma’ya dönüyor.

Bugün Türkiye’yi dünyadan ayrı düşünmek mümkün değil. Globalleşme sayesinde, bir gece Türkiye’de alınan bir karar, aynı anda açık olan Japon borsasında ses getirebiliyor.

Dünya üzerinde herhangi bir bir fabrikada üretim dursa mutlaka o gün Türkiye’de o malın fiyatı artıyor.

Her ne kadar meşhur atasözümüz, ‘Kurt dumanlı havayı sever’ dese de öngörülmezlik bir nimetten daha çok ağır bir külfet.

Küresel ekonomide , son sekiz yıldır artan ekono-politik belirsizlikler aralarında Türkiye’nin de olduğu pek çok ülkenin riski algısını yükseklere taşınmasına neden oldu..

Bu durum ülkemizde adeta tarife dışı bir engel haline geldi.

Ne ülke dışından yabancı yatırım alabiliyoruz ne de katma değerli ihracat yapabilmek için uygun maliyetli finansmana erişebiliyoruz.

Bunun sonucu olarak da kişi başı ortalama gelirimiz yeniden geriledi..

Asıl önemlisi, büyüğünden küçüğüne ihracat yapan üretim firmalarımız tesislerini daha az riskli ülkelere kaydırmaya başladı.

Ürün ihraç edeceğiz derken sanayimizi ihraç etmeye başladık.

Bu arada risk seven az sayıda yabancı ‘kumarbaz’ da modern tefecilik yaparak üretim sektörümüzü hammadde finansmanı ile sömürmeye devam ediyor.

Dünyadaki artan belirsizlik ortamına karşı belki pek bir şey yapamayız ama en azından ülkemizin üretim ve ihracat iklimini geliştirmek ve sanayici göçünü durdurmak şart” sözleriyle cevaplandırdı.

Değerli okurlar, gerek plastik sektöründeki kuruluşlarımızdan PAGDER ve PLASFED başkanları gerekse Selçuk Aksoy gibi kendi alanlarında başarılı iş insanlarımızla yaptığım söyleşilerde tümünün ortak paydası, dile getirdikleri önerilerin ve önlemlerin karar alıcılar tarafından dikkate alınarak uygulandığında istihdama, ihracata sonuç olarak ülkemiz ekonomisine daha çok katkı verebileceklerini dile getiriyorlar…

Dile getirilen tüm önerilerin ve görüşlerin yetkililerce dikkate alınacağı umuyor, Selçuk Aksoy’a ve iş insanlarımıza kolaylıklar diliyorum.