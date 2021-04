Ulusal güvenlik sorunu: Gıda israfı!

Süleyman DİLSİZ - Gastronom/Yemek kitapları Yazarı

Babam ilkokul öğretmeniydi. Ege köylerinde geçen çocukluğumun bir bölümünde aklımda kalan şeylerden birisi de atıkların değerlendirildiği, hiçbir evden çöp çıkmadığıydı. Yurttaşlarımızın her bir gıda atığını başka canlıların besini olarak değerlendirmeleri yaşam felsefeleriydi. Hatta bu atıklardan topraktaki solucanların bile gıdaları sağlanırdı. Bugün köylerde çöp kamyonları cirit atıyor. Hazır gıdaları tüketimi kadar atıklarını değerlendiremeden çöpe atmak da artık sıradanlaşmış. Değerlendirme kültürü yok olmuş. Tarım yaşı artık 60 olmuş. Yani 5 yıl sonra tarım yok!

Geçen hafta Birleşmiş Milletler, 2021 Gıda İsrafı Endeksi Raporu (Food Waste Index Report‘21) yayınladı. Bu rapora göre dünyada her yıl yapılan toplam gıda israfı 931 milyon ton. İsrafta ilk sırada yer alan ülke Kongo Cumhuriyeti iken ikinci en çok israf yapan ülke Meksika. Maalesef Türkiye’de her yıl 7.7 milyon tondan fazla gıda israfıyla üçüncü sırada. Bu da her yıl kişi başına 93 kilo yiyeceğin çöpe atılması demek! Gıda, ilk tarımsal üretimden son hane halkı tüketimine kadar tüm tedarik zinciri boyunca israf var. İsrafın yüzde 61’lik bölümü evlerde, yüzde 26’sı gıda hizmeti veren yerlerde, yüzde 13’ü ise gıda satıcılarında ortaya çıkıyor. Bu arada Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) yayınladığı bir raporda çöpe giden ekmeğin yarım milyon tondan fazla buğdayın israf edilmesi demek! Bu denli yüksek israf oranı, tasarrufu önemsemeyen, tüketim odaklı büyüme politikalarının bedelidir. Tabii ki yüksek tüketimde nüfusumuzun dinamik yapısını (fırsat penceresi) da unutmadan!

Dünya nüfusunun 2050 yılında 9.3 milyar olması bekleniyor. Bu nüfusun beslenebilmesi için yüzde 60 daha fazla gıda üretilmesi veya israfı azaltıcı, tasarruf artıran, nüfusu azaltan bilinçli tüketim için sürdürülebilir politikaların üretilmesi gerekiyor. Yoksa kıtlık israf yoğun tüm toplumların öncelikli belası olarak ulusal güvenlik için tehdit olacağı mutlak öngörüm.

Tasarruf bu noktada toplumların en önemli israf panzehiri! 2001 Derviş programı olarak bildiğimiz “tüketebildiğin kadar tüket, üretmesen, biriktirmesen de olur!” tüketimi bugüne kadar mutlak teşvik etmiş durumda. Tüketimin aşırı arttığı toplumlarda sürekli tasarrufun eridiği bizdeki örneğiyle ortada. 2020 yılında kişi başına gelirimiz 8 bin500 ABD Doları olmuş. Hane halkı tüketim harcamalarının yüzde 3.2 artmış ve tüketim harcamaları yüzde 57’ye ulaşmış. Hızla bu çılgınlığın frenlenmesi gerekiyor. Gıda israfında dünya üçüncülüğü bu dayatmacı politik kaosun çıktısı.

Son yüzyılda savaşlarda dahil çok çeşitli yokluklar görmüş insanımızın bu tüketim çılgınlığını anlamakta güçlük çekiyorum. Kutsal kitabımızın ‘İsraf etmeyin. Çünkü O israf edenleri sevmez!’ emriyle bile tüketim çılgınlığını azaltamamışız. ‘Karun malı olsa israfına yetmez ya da hazıra dağ dayanmaz.’ Kulağımıza küpe olması gereken cinsten kültürümüzün israfa dair onlarca atasözlerinden birkaç tanesi, öyle ki bir toplumun gıda israfında dünya üçüncüsü olması alternatif farkındalık politikalarını toplum temelli inşa edemediğimizi ve toplum rol modellerin itibardan mutlak tasarruf etmesi gerektiğini de gösteriyor.

Halbuki 1940 yılında kurulan köy enstitülerinin kendi kendine yetme ve üretime yönelik ev-tarım ekonomisi vb. dersleri ve uygulama örneklerini gördükçe tasarrufun ve israf bilincinin toplum temelli yayılmasının gücünü keşfediyor insan. Bu değerli beceriler kazandıran okul oluşumu 1954 yılında kapatılmış maalesef! Sonrası toplum aydınlanması adına alternatifinin geliştirilmemesi sanki bugünlerin dünya üçüncüsü israf toplumunun temeli o günlerde atılmış fikri oluşturuyor bende.

Toplumumuzun kendi kendine yetme becerisi, gıda okuryazarlığı ve kültürü o günlerde atılabilseydi bugün tarih boyunca tarımın dünya başkenti Anadolu topraklarının değerleri kendimize yeteceği gibi dünyaya pazarlayabilecektik. Tıpkı Hollanda ve Danimarka ya da Kanada gibi! Ne yazık ki israf her yerde… Belki de en büyük hoyratça israf bu topraklarda “toprak-su ve insan” kaynağında! Kim bilir?

Daha da vakit kaybetmeden israf etmeden üretmenin kutsallığı bilincini toplum temelli yayılması gerekiyor. Çünkü kıtlaşacak gıda, hazıra alıştırılmış, üretmeyen toplum yapısı, ulusal güvenliğimiz için yarının en tehlikeli riski sürekli gong çalıyor! Bunun için en acilinden politikalar geliştirerek israf duyarlılığı için ulusal seferberlik ilan edilmelidir. Aileden başlayarak sağlık-beslenme ve israf okuryazarlık bilincinin yerelde belediyelerce toplum temelli oluşturulması en acilinden şart.

Gıdaların alternatif kullanımından, ölçüm, doğru pişirme, saklanmasından, sağlık-beslenme okuryazarlığından kendi gıdasını üretebilecek becerilerin hızla topluma entegre edilmesi hayati önemde. Aksi halde ulusal güvenliğimiz ve sağlıklı toplum beklentimiz hep yarınlara kalacak. Tabi bu arada hızla yaşlanan, sağlıklı ve üretken toplumumuz kalırsa!