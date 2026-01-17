Uluslararası hukuk masalı: 2030’da nasıl bir dünya, nasıl bir Türkiye?
Küresel düzen her büyük kriz anında aynı soruyla yüzleşiyor: Uluslararası hukuk gerçekten var mı, yoksa güçlülerin ihtiyaç duyduğunda başvurduğu, ihtiyaç duymadığında etrafından dolandığı bir retorik mi?
Bu soru, artık yalnızca savaşlar, müdahaleler ya da yaptırımlar üzerinden değil; teknoloji, iklim, finans ve veri egemenliği gibi alanlar üzerinden de soruluyor. 2030’a yaklaşırken mesele, hukukun ihlal edilip edilmediği değil, hukukun neden yapısal olarak yetersiz kaldığıdır.
Uluslararası hukuk bugün, normlar ve sözleşmeler bakımından zengin fakat uygulama kapasitesi bakımından son derece kırılgan bir mimariye sahip. Bu kırılganlık, münferit aktörlerin kötü niyetinden ziyade, sistemin kurucu eksikliğinden kaynaklanır. Dünya hâlâ, küresel sorunları ulusal egemenlik refleksleriyle çözmeye çalışan bir düzen içinde sıkışıyor.
Anarşik sistem ve istisnaları
Uluslararası ilişkiler teorisinin en dürüst tespiti şudur: Uluslararası sistem anarşiktir. Yani, iç hukukta olduğu gibi kuralları zorla uygulatacak bir “dünya devleti” yoktur. Hukuk vardır; ancak onu mutlak kılacak merkezi bir icra gücü yoktur. Bu nedenle, güç dengesi sistemin gerçek motoru olmaya devam eder.
Carl Schmitt’in “egemen istisnaya karar verendir” tespiti, bugün küresel siyasette hâlâ geçerlidir. Hegemon güç, kuralları koyabilen ama kendisini o kurallarla bağlı saymayan aktördür. ABD’nin deniz hukuku sözleşmelerine taraf olmadan bu sözleşmeleri Çin’e karşı referans olarak kullanabilmesi, bu durumun klasik örneğidir. Hukuk, burada bağlayıcı bir norm değil; jeopolitik bir enstrümandır.
Kural koyan ve bozan Çin: Neyin nesidir?
Bu noktada Çin’e özel bir parantez açmak gerekir. Çin, Batı merkezli uluslararası hukuk düzenini ne tamamen reddeden ne de sorgusuz kabul eden bir aktördür. Aksine, uzun vadeli ve sabırlı bir stratejiyle bu düzenin içini yeniden tanımlamaya çalışmaktadır. Kuşak ve Yol Girişimi, Asya Altyapı Yatırım Bankası ve dijital yuan gibi araçlar, klasik askeri hegemonya yerine altyapı, teknoloji ve finans üzerinden kurulan bir düzen tahayyülünün parçalarıdır.
Çin’in yaklaşımı, uluslararası hukukun ahlaki üstünlüğünden ziyade, kurumsal problemlerine işaret ediyor. Pekin, “kurallar neden işlemiyor?” sorusunu sorup cevabını veriyor; alternatif siyasal mimariler inşa etme gayretine giriyor.
Kuantum: Hukukun teknolojik açmazı
Uluslararası hukuk, sanayi çağının mantığıyla inşa edilmişti ancak bugün veri ve kuantum çağının sorunlarıyla yüzleşiyor. İklim krizinden yapay zekâya, siber güvenlikten finansal algoritmalara kadar pek çok alan, ulusal sınırları çoktan aştı. Buna karşın, hukuki ve kurumsal yapı hâlâ devlet-merkezli ve yavaş işliyor.
Kuantum teknolojileri, teorik olarak küresel ölçekte şeffaflık, izlenebilirlik ve doğrulanabilirlik sağlayabilecek altyapılar sunmaktadır. İlk kez, ekonomik ya da jeopolitik çıkarlardan görece bağımsız, uluslarüstü denetim mekanizmaları teknik olarak mümkün hale gelmektedir. Ancak teknoloji tek başına çözüm değildir. Etik ve anayasal bir çerçeve olmadan teknoloji, yalnızca gücü daha görünmez kılar.
Küresel federalizm: Egemenlik kabuk değiştiriyor
Burada gündeme gelen “küresel federalizm” fikri, çoğu zaman yanlış anlaşılmaktadır. Bu yaklaşım, ulus-devletlerin ortadan kaldırılmasını değil; egemenliğin, ortak sorunlar karşısında daha yüksek bir sorumluluk düzeyine entegre edilmesini savunur. İklim, teknoloji, finans ve güvenlik gibi alanlarda hiçbir devlet tek başına çözüm üretememektedir. Çin’in uzun vadeli planlama geleneği, bu tartışma açısından öğreticidir. Beş yıllık planlar, 2035 ve 2050 hedefleri, kısa vadeli siyasi kazançlardan ziyade medeniyet ölçeğinde süreklilik fikrine dayanır. Batı’nın parçalı ve reaksiyoner yönetişim modeli ile Çin’in stratejik sabrı arasındaki fark, 2030 sonrası düzenin hangi yönde evrileceğine dair önemli ipuçları sunmaktadır.
Türkiye: Ahlaki tepki ve müesses nizam
Türkiye ise bu küresel dönüşümün tam ortasında, fakat çoğu zaman refleksif bir pozisyonda durmaktadır. Uluslararası hukukun Batı tarafından ihlal edilmesi, haklı bir öfke yaratırken; aynı hukukun Türkiye açısından bağlayıcılığı söz konusu olduğunda “ihtiyaç” söylemi devreye girmektedir. Bu seçici yaklaşım, hukuku güçlendirmek yerine zayıflatır. 2030’a giderken Türkiye’nin asıl sınavı, uluslararası hukuku bir ahlaki söylem alanı olmaktan çıkarıp kurumsal kapasite, teknoloji uyumu ve uzun vadeli stratejiyle desteklenen bir devlet aklına dönüştürüp dönüştüremeyeceğidir. Çin’in yaptığı gibi kuralları yalnızca eleştirmek değil; alternatif, işler ve meşru yapılar önerebilen bir aktör olmak gerekmektedir.
Masaldan mimariye: Uluslararasi hukuk quo vadis?
Uluslararası hukuk bir masal demek haksızlık olur ama dünyada çeşitli sebeplerle zayıf kalan ve mağdur olanları kurtarmadığı da kesindir. Onu etkisiz kılan şey norm eksikliği değil, uygulanabilirlik ve meşruiyet açığıdır. Kuantum çağında bu açığı kapatmanın yolu, savunmacı statükoyu korumaktan geçmez. Doğru adım yenileyici, etik ve kurumsal cesaret gerektiren yeni bir siyasal mimari inşa etmekten geçmektedir.
2030 dünyası, eski düzeni yamalayarak değil; onu aşma cesareti gösterenlerin dünyası olacaktır.
Türkiye’nin sorusu da tam burada: Bu yeni mimarinin pasif bir izleyicisi mi olacağız, yoksa kurucu aktörlerinden biri mi?
Bu soru artık teorik değil, stratejik bir yanıtı hak ediyor.
