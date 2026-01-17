Uluslararası hukuk masalı: 2030’da nasıl bir dünya, nasıl bir Türkiye?

Küresel düzen her büyük kriz anında aynı soruyla yüzleşi­yor: Uluslararası hukuk gerçekten var mı, yoksa güçlülerin ihtiyaç duyduğunda başvurduğu, ihtiyaç duymadığında etrafından dolan­dığı bir retorik mi?

Bu soru, artık yalnızca savaşlar, müdahaleler ya da yaptırımlar üzerinden değil; teknoloji, iklim, finans ve veri ege­menliği gibi alanlar üzerinden de soruluyor. 2030’a yaklaşırken me­sele, hukukun ihlal edilip edilme­diği değil, hukukun neden yapısal olarak yetersiz kaldığıdır.

Uluslararası hukuk bugün, normlar ve sözleşmeler bakımın­dan zengin fakat uygulama kapa­sitesi bakımından son derece kı­rılgan bir mimariye sahip. Bu kı­rılganlık, münferit aktörlerin kötü niyetinden ziyade, sistemin kurucu eksikliğinden kaynaklanır. Dünya hâlâ, küresel sorunları ulusal ege­menlik refleksleriyle çözmeye çalı­şan bir düzen içinde sıkışıyor.

Anarşik sistem ve istisnaları

Uluslararası ilişkiler teorisi­nin en dürüst tespiti şudur: Ulus­lararası sistem anarşiktir. Yani, iç hukukta olduğu gibi kuralları zor­la uygulatacak bir “dünya devleti” yoktur. Hukuk vardır; ancak onu mutlak kılacak merkezi bir icra gü­cü yoktur. Bu nedenle, güç denge­si sistemin gerçek motoru olmaya devam eder.

Carl Schmitt’in “egemen is­tisnaya karar verendir” tespiti, bugün küresel siyasette hâlâ ge­çerlidir. Hegemon güç, kuralla­rı koyabilen ama kendisini o ku­rallarla bağlı saymayan aktördür. ABD’nin deniz hukuku sözleş­melerine taraf olmadan bu söz­leşmeleri Çin’e karşı referans olarak kullanabilmesi, bu duru­mun klasik örneğidir. Hukuk, bu­rada bağlayıcı bir norm değil; jeo­politik bir enstrümandır.

Kural koyan ve bozan Çin: Neyin nesidir?

Bu noktada Çin’e özel bir paran­tez açmak gerekir. Çin, Batı mer­kezli uluslararası hukuk düzenini ne tamamen reddeden ne de sor­gusuz kabul eden bir aktördür. Ak­sine, uzun vadeli ve sabırlı bir stra­tejiyle bu düzenin içini yeniden ta­nımlamaya çalışmaktadır. Kuşak ve Yol Girişimi, Asya Altyapı Ya­tırım Bankası ve dijital yuan gibi araçlar, klasik askeri hegemonya yerine altyapı, teknoloji ve finans üzerinden kurulan bir düzen ta­hayyülünün parçalarıdır.

Çin’in yaklaşımı, uluslararası hukukun ahlaki üstünlüğünden ziyade, kurumsal problemlerine işaret ediyor. Pekin, “kurallar ne­den işlemiyor?” sorusunu sorup cevabını veriyor; alternatif siya­sal mimariler inşa etme gayreti­ne giriyor.

Kuantum: Hukukun teknolojik açmazı

Uluslararası hukuk, sanayi çağı­nın mantığıyla inşa edilmişti an­cak bugün veri ve kuantum çağı­nın sorunlarıyla yüzleşiyor. İklim krizinden yapay zekâya, siber gü­venlikten finansal algoritmalara kadar pek çok alan, ulusal sınırla­rı çoktan aştı. Buna karşın, hukuki ve kurumsal yapı hâlâ devlet-mer­kezli ve yavaş işliyor.

Kuantum teknolojileri, teorik olarak küresel ölçekte şeffaflık, izlenebilirlik ve doğrulanabilirlik sağlayabilecek altyapılar sunmaktadır. İlk kez, ekonomik ya da jeopolitik çıkar­lardan görece bağımsız, uluslarüs­tü denetim mekanizmaları teknik olarak mümkün hale gelmektedir. Ancak teknoloji tek başına çözüm değildir. Etik ve anayasal bir çerçe­ve olmadan teknoloji, yalnızca gü­cü daha görünmez kılar.

Küresel federalizm: Egemenlik kabuk değiştiriyor

Burada gündeme gelen “küresel federalizm” fikri, çoğu zaman yan­lış anlaşılmaktadır. Bu yaklaşım, ulus-devletlerin ortadan kaldırıl­masını değil; egemenliğin, ortak sorunlar karşısında daha yüksek bir sorumluluk düzeyine entegre edilmesini savunur. İklim, tekno­loji, finans ve güvenlik gibi alanlar­da hiçbir devlet tek başına çözüm üretememektedir. Çin’in uzun va­deli planlama geleneği, bu tartış­ma açısından öğreticidir. Beş yıl­lık planlar, 2035 ve 2050 hedefle­ri, kısa vadeli siyasi kazançlardan ziyade medeniyet ölçeğinde sü­reklilik fikrine dayanır. Batı’nın parçalı ve reaksiyoner yönetişim modeli ile Çin’in stratejik sabrı arasındaki fark, 2030 sonrası dü­zenin hangi yönde evrileceğine dair önemli ipuçları sunmaktadır.

Türkiye: Ahlaki tepki ve müesses nizam

Türkiye ise bu küresel dönü­şümün tam ortasında, fakat ço­ğu zaman refleksif bir pozisyonda durmaktadır. Uluslararası huku­kun Batı tarafından ihlal edilme­si, haklı bir öfke yaratırken; aynı hukukun Türkiye açısından bağ­layıcılığı söz konusu olduğunda “ihtiyaç” söylemi devreye girmek­tedir. Bu seçici yaklaşım, hukuku güçlendirmek yerine zayıflatır. 2030’a giderken Türkiye’nin asıl sınavı, uluslararası hukuku bir ah­laki söylem alanı olmaktan çıka­rıp kurumsal kapasite, teknoloji uyumu ve uzun vadeli stratejiyle desteklenen bir devlet aklına dö­nüştürüp dönüştüremeyeceğidir. Çin’in yaptığı gibi kuralları yalnız­ca eleştirmek değil; alternatif, işler ve meşru yapılar önerebilen bir ak­tör olmak gerekmektedir.

Masaldan mimariye: Uluslararasi hukuk quo vadis?

Uluslararası hukuk bir masal demek haksızlık olur ama dünya­da çeşitli sebeplerle zayıf kalan ve mağdur olanları kurtarmadığı da kesindir. Onu etkisiz kılan şey norm eksikliği değil, uygulanabi­lirlik ve meşruiyet açığıdır. Kuan­tum çağında bu açığı kapatmanın yolu, savunmacı statükoyu koru­maktan geçmez. Doğru adım ye­nileyici, etik ve kurumsal cesaret gerektiren yeni bir siyasal mimari inşa etmekten geçmektedir.

2030 dünyası, eski düzeni ya­malayarak değil; onu aşma cesare­ti gösterenlerin dünyası olacaktır.

Türkiye’nin sorusu da tam bura­da: Bu yeni mimarinin pasif bir iz­leyicisi mi olacağız, yoksa kurucu aktörlerinden biri mi?

Bu soru artık teorik değil, strate­jik bir yanıtı hak ediyor.