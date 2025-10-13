Uluslararası ödemelerde yeni bir çağ mı başlıyor?
Yıllardır iş dünyasının, bankacılık sisteminin ve dış ticaretin görünmez omurgası olan SWIFT, aslında “haberci” rolüyle tanınıyor. 1973’te kurulan bu finansal iletişim ağı, dünya çapında 11.500’ü aşkın banka ve kurum arasında ödeme talimatlarını, teyit mesajlarını ve finansal verileri taşır. SWIFT parayı fiziksel olarak taşımaz; o, paranın nasıl hareket edeceğini ilgili banka sistemlerine bildirir. Örneğin Türkiye’de bir şirket Almanya’daki bir tedarikçiye Euro gönderdiğinde; sizin bankanız bir SWIFT mesajı aracılığıyla Almanya’daki bankaya “X hesabından Y hesabına bu tutar gönderilsin” der; alıcı banka sonra işlemi ara bankacılık ağları üzerinden tamamlar.
SWIFT’in bugüne kadar sunduğu hizmet, güvenilir, standardize edilmiş, küresel bir mesajlaşma altyapısıdır. Fakat bu sistemin en popüler hali, klasik finans dünyasının hem hız hem de maliyet açısından sınırlarına yaklaştı. İşlem süresi saatler, bazen günler sürebilir. Ücretler muamma olabilir ve aracı banka sayısı arttıkça süreç şeffaflığını kaybedebilir.
Diğer yanda ise blockchain teknolojisi, özellikle Bitcoin ile 2009’dan itibaren halkın dikkatini çekti; ardından Ethereum ile birlikte “akıllı sözleşmeler” ve “tokenizasyon” kavramları finans dünyasında yer buldu. Merkeziyetsiz defterler, hiçbir tek kurumun baskın olmadığı sistemler vaat etti. Bankalar bu yaklaşımı başından beri hem büyüleyici hem de tehdit edici buldular.
Zamanla klasik finans aktörleri, bu merkeziyetsiz felsefeye direnerek kendi hakimiyet alanlarını korumaya çalıştı. Fakat bugünlerde bankalar, blockchain’in avantajlarını tamamen dışlamak yerine onu “mevcut sistemle” birleştirme stratejisine yöneldi. Bu geçiş safhasında en güçlü örnek ise SWIFT’in blokzincir tabanlı paylaşımlı defter projesi diyebilirim.
SWIFT ve Blockchain
Frankfurt’ta düzenlenen Sibos 2025’te SWIFT, 30’u aşkın küresel banka ile birlikte “paylaşımlı blokzincir defteri” geliştireceğini açıkladı. Bu defter, işlemleri kaydedecek, sıralayacak, doğrulayacak ve akıllı sözleşmelerle kuralları uygulayacak şekilde tasarlanacak. Üstelik tüm bunlar 7/24 olarak, sürekli çalışacak.
İlk kullanım alanı net: anlık sınır ötesi ödemeler. Ama plan bu altyapıyı, tokenize edilmiş varlıklarla, dijital para birimleriyle, kamu ve özel defterlerle entegre olacak şekilde genişletmek.
Bankalar projeye dahil olurken, akıllı sözleşme katmanına gömülen risk, uyum ve kontrol mekanizmaları tasarlanıyor. SWIFT, bu dönüşümün güvenilirlik, ölçeklenebilirlik, uyum, operasyonel mükemmellik temelleri üzerinde yükselmesi gerektiğini özellikle vurguladı. “Yapısal inovasyon katmanlıdır; ya hep ya hiç değil” gibi bir yaklaşım benimsendi.
Prototip aşamasında olmakla birlikte, bu duyuru klasik finansta bir dönüm noktası olarak görülüyor: köklü bir sistem, kendi geleneksel sınırlarını kırarak blockchain dünyasına adım atıyor.
Potansiyeli yüksek
Siz, ben veya herhangi bir kullanıcı için bu değişim ne demektir? Düşünelim: Türkiye’de bir işletme Amerika’daki bir satıcıya Dolar gönderecek. Bugün SWIFT tabanlı klasik sistemde bu işlem, ara bankalar, farklı saat dilimleri, mutabakat süreçleri sebebiyle belki saatler sürer, masrafları belirsizdir, işlem takibi zordur. Yeni sistemle, bu havale anlık, gecenin ortasında bile çalışır, işlem maliyetleri şeffaf olur, aracı banka sayısı azalabilir. Kredi kartı ya da havale sistemine entegre bir “ara katman” uygulaması, siz para gönder butonuna bastığınız anda, alıcının hesabı anında görünür hale gelebilir. Giden paranın “kimin kasasında beklediğini” merak etmezsiniz.
Bu dönüşüm henüz emekleme aşamasında. Prototip tamamlanacak, testler yapılacak, bankalar tarafından benimsenecek. Süreç beklediğimizden yavaş ilerleyebilir fakat finansın ötesine giden yolda umut verici bir adım olarak tarihe geçecek.
Güzel bir gelecek için…
|Borsa
|10.720,36
|-0,06 %
|Dolar
|41,7374
|-0,22 %
|Euro
|48,6287
|0,02 %
|Euro/Dolar
|1,1608
|-0,14 %
|Altın (GR)
|5.391,05
|-0,25 %
|Altın (ONS)
|4.018,24
|1,04 %
|Brent
|61,9800
|-4,65 %