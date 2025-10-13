Uluslararası ödemelerde yeni bir çağ mı başlıyor?

Yıllardır iş dünyasının, bankacılık sisteminin ve dış ticaretin görün­mez omurgası olan SWIFT, aslında “ha­berci” rolüyle tanınıyor. 1973’te kurulan bu finansal iletişim ağı, dünya çapında 11.500’ü aşkın banka ve kurum arasın­da ödeme talimatlarını, teyit mesajları­nı ve finansal verileri taşır. SWIFT pa­rayı fiziksel olarak taşımaz; o, paranın nasıl hareket edeceğini ilgili banka sis­temlerine bildirir. Örneğin Türkiye’de bir şirket Almanya’daki bir tedarikçiye Euro gönderdiğinde; sizin bankanız bir SWIFT mesajı aracılığıyla Almanya’da­ki bankaya “X hesabından Y hesabına bu tutar gönderilsin” der; alıcı banka son­ra işlemi ara bankacılık ağları üzerinden tamamlar.

SWIFT’in bugüne kadar sunduğu hiz­met, güvenilir, standardize edilmiş, kü­resel bir mesajlaşma altyapısıdır. Fakat bu sistemin en popüler hali, klasik finans dünyasının hem hız hem de maliyet açı­sından sınırlarına yaklaştı. İşlem süresi saatler, bazen günler sürebilir. Ücretler muamma olabilir ve aracı banka sayısı arttıkça süreç şeffaflığını kaybedebilir.

Diğer yanda ise blockchain teknoloji­si, özellikle Bitcoin ile 2009’dan itibaren halkın dikkatini çekti; ardından Ethe­reum ile birlikte “akıllı sözleşmeler” ve “tokenizasyon” kavramları finans dün­yasında yer buldu. Merkeziyetsiz defter­ler, hiçbir tek kurumun baskın olmadığı sistemler vaat etti. Bankalar bu yaklaşı­mı başından beri hem büyüleyici hem de tehdit edici buldular.

Zamanla klasik finans aktörleri, bu merkeziyetsiz felsefeye direnerek ken­di hakimiyet alanlarını korumaya çalış­tı. Fakat bugünlerde bankalar, blockc­hain’in avantajlarını tamamen dışlamak yerine onu “mevcut sistemle” birleştir­me stratejisine yöneldi. Bu geçiş safha­sında en güçlü örnek ise SWIFT’in blok­zincir tabanlı paylaşımlı defter projesi diyebilirim.

SWIFT ve Blockchain

Frankfurt’ta düzenlenen Sibos 2025’te SWIFT, 30’u aşkın küresel banka ile bir­likte “paylaşımlı blokzincir defteri” ge­liştireceğini açıkladı. Bu defter, işlemle­ri kaydedecek, sıralayacak, doğrulayacak ve akıllı sözleşmelerle kuralları uygula­yacak şekilde tasarlanacak. Üstelik tüm bunlar 7/24 olarak, sürekli çalışacak.

İlk kullanım alanı net: anlık sınır ötesi ödemeler. Ama plan bu altyapıyı, tokeni­ze edilmiş varlıklarla, dijital para birim­leriyle, kamu ve özel defterlerle entegre olacak şekilde genişletmek.

Bankalar projeye dahil olurken, akıllı sözleşme katmanına gömülen risk, uyum ve kontrol mekanizmaları tasarlanıyor. SWIFT, bu dönüşümün güvenilirlik, öl­çeklenebilirlik, uyum, operasyonel mü­kemmellik temelleri üzerinde yükselme­si gerektiğini özellikle vurguladı. “Yapı­sal inovasyon katmanlıdır; ya hep ya hiç değil” gibi bir yaklaşım benimsendi.

Prototip aşamasında olmakla birlik­te, bu duyuru klasik finansta bir dönüm noktası olarak görülüyor: köklü bir sis­tem, kendi geleneksel sınırlarını kırarak blockchain dünyasına adım atıyor.

Potansiyeli yüksek

Siz, ben veya herhangi bir kullanıcı için bu değişim ne demektir? Düşüne­lim: Türkiye’de bir işletme Amerika’da­ki bir satıcıya Dolar gönderecek. Bugün SWIFT tabanlı klasik sistemde bu işlem, ara bankalar, farklı saat dilimleri, muta­bakat süreçleri sebebiyle belki saatler sürer, masrafları belirsizdir, işlem taki­bi zordur. Yeni sistemle, bu havale an­lık, gecenin ortasında bile çalışır, işlem maliyetleri şeffaf olur, aracı banka sayı­sı azalabilir. Kredi kartı ya da havale sis­temine entegre bir “ara katman” uygula­ması, siz para gönder butonuna bastığı­nız anda, alıcının hesabı anında görünür hale gelebilir. Giden paranın “kimin ka­sasında beklediğini” merak etmezsiniz.

Bu dönüşüm henüz emekleme aşamasın­da. Prototip tamamlanacak, testler yapıla­cak, bankalar tarafından benimsenecek. Süreç beklediğimizden yavaş ilerleyebilir fakat finansın ötesine giden yolda umut ve­rici bir adım olarak tarihe geçecek.

Güzel bir gelecek için…