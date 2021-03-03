Umut ediyorum…

Belediye başkanı sevinçli bir telaş ile toplantı odasına girdi, masa etrafındakileri selamladı: “Hoş geldiniz arkadaşlar!” Şehrin dijital platform kuruluşu kararından sonraki bu ilk toplantıda aşağıdaki sorulara cevap aranacaktı:

- Dijital pazarlamadan yararlanarak arzu edilen ziyaretçi profili nasıl harekete geçirilir ve daha fazla ziyaretçi cezbedilir? Dijital etkileşim platformları aracılığıyla nasıl bir destinasyon deneyimi yaşatılabilir?

- Nasıl bir dijital platform ile fikir ve kabiliyet sahibi insanlara, girişimcilere eksiksiz ve kesintisiz hizmet sağlanır ve destek verilir?

- Dijital kampanyalar ve istihdam hizmetleri ile şehre nasıl daha çok yetenek ve öğrenci cezbedilebilir?

Belediye başkanı ve toplantıya katılanlar hızla değişen, dönüşen ve belirsizliklerin fazla olduğu bir dünyada şehrin refah ve itibarı ile ilgili beklentileri karşılayabilmek, beklenmedik fırsatları değerlendirebilmek için uygulanacak strateji ve süreçlerin esnek ve dinamik olması gerektiğine inanıyorlardı. Şehrin ekonomisini geliştirmek, şehirlinin refah seviyesini arttırmak zorunda olduklarını biliyorlardı. Bunun için şehrin ziyaretçi, yatırımcı ve yetenekli yerleşimci açısından çekiciliğinin artması gerekiyordu. Ancak, durmadan değişen – dönüşen bir dünyada bulunacak çözümler kolay erişilebilir, daha hızlı ve daha etkileşim içinde ve de uygun maliyetli olmalıydı. Tek çözüm bu faaliyetleri kapsayan bir dijital dönüşümü gerçekleştirmekti.

Böyle bir dönüşüm ile:

- Yaratıcı, akılcı çözümler ile ziyaretçilere kesintisiz bir seyahat deneyimi yaşatmak

- Yatırımcılara yatırım fırsatlarını, şehirde yerel dinamiklerle kurulabilecek işbirliği imkanlarını anlatmak; yatırım kararı sonrası süreçleri hızla sonuca vardırmak

- Fikir ve kabiliyet sahibi insanlarla kolaylıkla temasa geçmek, yenilikçi fikirler için destek sağlamak, işverenlerle buluşturmak, mümkün olacaktır. Belediye başkanın amacı bu dönüşüme katkısı olacak tüm paydaşları bir masa etrafında toplamaktı ve bu ilk toplantı bu nedenle heyecan vericiydi. Toplantıda ayrıca dijital dönüşüm sürecinde doğrudan görev alacak ekibin tanımlanması da görüşülecekti. İçerik oluşturucular, içeriklerin sosyal medya kanallarında yer almasını sağlayacak olanlar, internet paylaşımlarını yaygınlaştıracak olanlar gibi konusunda uzman, yaratıcı, yenilikçi kişilerden oluşacak bir takım için karar verilecekti.

Umut ediyorum. Yakın bir tarihte belediyelerimizde buna benzer toplantıların yapıldığını duymayı, tanık olmayı umut ediyorum. Toplantı sonrası alınan kararların zaman yitirilmeden hayata geçirileceğini umut ediyorum. Dijital dönüşümün sağladığı kazançların somut olarak yayınlanacağını ve buna inancın artacağını umut ediyorum.

DÜNYA’nın 41. yılı kutlu olsun! Nice başarılı yıllara sevgili gazetemiz!

Haftanın Şehri: BRISTOL, İNGİLTERE

Son bir yıldır dünyayı etkileyen salgın şehirlerin ziyaretçileri ile ilgisinin kesilmesi riskini doğurmuştur. Dijital platformları sayesinde bu riskin üstesinden gelmek için çaba gösteren yaratıcı şehirlerden bir tanesi de Bristol (İngiltere) olmuştur. “Bristol From Home – Evden Bristol” uygulaması ile ziyaretçilerin ilgisini canlı tutmak için yaratıcı çözümler geliştirilmiştir. Örneğin; Bristol’de çekilen filmler, konusu Bristol’de geçen roman ve hikâyeler, Bristol yemekleri, Bristol sakinleri gibi şehir ile ilgili var olanlar sanal ortamda sergilenmiştir. Böylece ziyaretçilerin evden Bristol’ü tanıma fırsatı yaratılmıştır.

Platformu daha da çekici kılmak için etkinliklere bedelsiz katılım hakkı veren tombala oyunları, Bristol konulu çapraz bulmacalar ve Bristol görüntüleri boyama kitapları sunulmaktadır.