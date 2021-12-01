Un fiyatlarında ne beklenmeli?

Ekmek zammına neden olan buğday ve un fiyat artışları sonrası ne gelişme beklediklerini sektör temsilcilerine sordum. Yanıtları “Yeni bir ticari denge kuruluyor, kıtlık yok” oldu.

Son dönemdeki ekmeğe yapılan zamlar konusunu ele alarak, sektör temsilcileriyle un ve buğday fiyatlarındaki gelişmeleri w konuştum. Pandemi döneminde diğer emtia fiyatları gibi buğday fiyatlarının da arttığını, bir etkenin bundan kaynaklandığını belirttiler. Bunun yanı sıra ticaretteki 3-4ay vadeli yapının peşine dönmenin de etkisi olduğunu açıkladılar.

Geçen yıla göre fiyatın yüzde 60-70 oranında artmasının da etkisi olduğunu belirten bir un tüccarı, “Yeni bir denge oluştu. Vadeli satıştan peşine dönüldü. Zorluk ortaya çıkınca TMO, 300’e yakın un sanayicisiyle anlaşarak onlara 74 randımanlı halk ekmeklik unu, torbası 185-200 liradan vermeye başladı. 500 bin ton vermeyi taahhüt edince ekmeklikte sıkıntılar azaldı. Tahıl ambarımız Konya’da son bir haftada yağışlar da başladı, böyle sürerse, yeni piyasa koşulları düzene girer. Bir iki ay içerisinde yeni denge yerine oturur diye düşünüyorum” açıklamasını yaptı…

Rusya ve Ukrayna’dan DİR kapsamında buğday getirip un ihraç eden bir tüccara sıkışıklık olup olmadığını sordum.

Şu yanıtı aldım: “Fiyat artışı oldu, salgın döneminde ekmeklik un yapılacak buğdayın ton fiyatı 250 dolardan 400 dolara, makarnalık fiyatı 650 dolara yükseldi. Vadeler de kısaldı. Yeni bir ticari model oluştu. Ama DİR kapsamında bu ülkelerden buğday alıyoruz. Bu yıl 3.5 milyon tonluk un ihracatını gerçekleştirdik. Yine un ticaretinde dünyanın lideriyiz. Makarna ihracatında da ilk sıralarda yer alıyoruz. Salgın sonrası fiyat artışları nedeniyle yeni oluşan yapıya yer yer nakit sıkıntısı çeksek de ayak uydurmaya çalışıyoruz.”

Son aylarda dışarda ve içeride buğday fiyatlarının hızla artması ve alımlarda vadeliden peşin fiyata dönülmesiyle piyasada başta ekmek olmak üzere unlu mamullerin zamlanmasına yol açan duruma karşın, sektör temsilcilerinin üzerinde birleştiği konu, ”Kıtlık olmadığı dünyada ve ülkemizde fiyatların artması ve yurt içinde vadeliden peşine dönen ticari yapının sonucunda yeni bir denge oluşması söz konusu” oldu. Doğal olarak ekmek ve makarnada fiyat artışları en çok dar gelirlileri etkilemiş. O nedenle gözler asgari ücret zamlarına ve emekli maaş artışlarına çevrilmiş durumda….

Bakalım bugün başlayacak asgari ücret görüşmelerinden ne sonuç alınacak.

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