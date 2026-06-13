‘UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’nda Türkiye'den bir şehir var: Kahramanmaraş
''Biz zaten biliyorduk; artık dünya da biliyor.
Kahramanmaraş, Türkiye'nin edebiyat şehridir.”
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi UNESCO Başvuru Mottosu
Malumdur, bir şehrin sesini dünyanın duyması için bazen yüzyıllar yetmez. Kahramanmaraş, bu gerçeği çok iyi biliyordu. Yüzyıllar boyu şiiri nefes aldırmış, Türk edebiyatının en özgün seslerini yoğurmuş, taşıdığı mirası nesil nesil aktarmış bu şehir; tüm bu zenginliğiyle uzun süre kendi sınırları içinde kalmaya razı geldi. Ta ki 2025 yılına kadar.
2025 yılında Kahramanmaraş, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda Edebiyat Şehri unvanını aldı. Bu; Türkiye'nin ilk ve tek ‘Edebiyat Şehri’ unvanı. Dünya genelinde ise yalnızca 63 şehrin bulunduğu seçkin bir halkaya katılış anlamına geliyor. Bu makalede UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nın ne olduğunu, Edebiyat Şehri unvanının Kahramanmaraş için öneminden söz edeceğim.
UNESCO yaratıcı şehirler ağı: Küresel bir kültür platformu
Ağın doğuşu ve amacı: UNESCO — Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü — 1945'te kurulan ve merkezi Paris'te yer alan BM'nin uzman kuruluşu. Üye devletler, onay verdikleri sözleşmeler ve katıldıkları programlar çerçevesinde UNESCO'nun belirlediği standart ve taahhütlerle bağlı. Bunu biliyoruz. Bu programların içinde en dinamik ve doğrudan şehir ölçeğine dokunanı, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'dır (Creative Cities Network, UCCN). 2004 yılında hayata geçirilen bu platform yaratıcılığı ve kültürel üretimi, sürdürülebilir şehir kalkınmasının temel unsurları olarak teşvik etmeyi amaçlıyor. Kısaca: uluslararasılaşma potansiyeli olan özgün ve yerel üretimi, yerel olmaktan çıkarıp tüm dünyaya taşıma programıdır.
Bugün itibarıyla UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda 100'den fazla ülkeden 400'ün üzerinde şehir bulunmakta. Bu şehirler; edebiyat, müzik, gastronomi, zanaat ve halk sanatları, tasarım, film, medya sanatları ile mimari gibi sekiz yaratıcı alanda dünya çapında üretim yaparak kendi aralarında işbirliği kuruyor.
UNESCO'nun bu ağı kurmasında belirleyici olan öngörü şudur: 2050'ye gelindiğinde dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 70'inin şehirlerde yaşayacağı tahmin edilmektedir. Dolayısıyla şehirlerin temeline yaratıcılık ve sürdürülebilirlik yerleştirilmesi hem kültürel hem de insani bir zorunluluk gibi görünüyor.
Şehirler, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na sekiz farklı yaratıcı alanda başvurabiliyor: Zanaat ve Halk Sanatları, Tasarım, Film, Gastronomi, Edebiyat, Medya Sanatları, Müzik ve Mimari. Kahramanmaraş; bu sekiz alandan, tarihsel mirası ve çağdaş kültürel üretimi açısından en güçlü konumlandığı alan olan Edebiyat kategorisinde yaratıcı şehir oldu.
"Edebiyat Şehri" unvanı, UNESCO'nun en prestijli kategorilerinden biri, bunu belirtelim. Ancak bu unvanı kazanmak için bir şehrin yalnızca zengin bir geçmişe sahip olması yetmez. Unvan; aktüel olarak bugün de üretmeye devam eden bir edebiyat ve kültür ekosistemine sahip olmak anlamına gelir. UNESCO'ya göre bir Edebiyat Şehri, edebiyatı "müzeleşmiş" bir kültür olarak değil, yaşayan bir üretim alanı olarak görmesi gerekiyor ki kent bunu yapıyor. Şehrin geçmişte büyük şairler yetiştirmiş olması değerlidir ancak bu üretim bugün de yaşamıyorsa, başvuru değerlendirme dışı kalır.
Edebiyat şehri unvanı neyi kanıtlar?
Zengin bir edebî mirasa sahip olduğunu gösterirsin. Bugün de aktif bir yayıncılık ve edebiyat dünyasının var olduğunu ispatlarsın. Gençler için özel programlar geliştirirsin. Edebiyatın eğitim politikasına ve şehir planlamasına entegre edildiğini ifade edersin. Şehrin gelecek planlamasında edebiyatı stratejik bir kaynak olarak gördüğünü ispatlarsın. Sonra bu unvanı alırsın. Olay bu.
Dünya genelinde bugün itibarıyla UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda Edebiyat alanında 63 şehir bulunmaktadır. Edinburgh, Dublin, Granada, Krakow, Heidelberg, Reykjavík, Barcelona, Prag, Beyrut, Lviv, Melbourne, Bağdat, Québec, Lahor ve daha pek çok şehir bu halkada yer almaktadır. Kahramanmaraş, 2025 itibarıyla bu seçkin halkaya katılan Türkiye'nin ilk ve tek ‘Edebiyat Şehri’dir.
Kahramanmaraş'ın UNESCO yolculuğu: Neden bu şehir?
UNESCO değerlendirme sürecinin en temel sorusu şudur: Bu şehrin edebiyatla ilişkisi nasıl bir temele dayanıyor? Kahramanmaraş, bu soruya beş yüz yıllık kesintisiz bir birikim ile yanıt veriyor. 16. yüzyılda Halîlî-i Maraşî'nin tasavvufi nefesleriyle başlayan, Karacaoğlan'ın Torosların sesiyle coşan, Sünbülzâde Vehbî'nin divan şiirinin merkezine taşıyan, 19. yüzyılda tekke ve irfan edebiyatıyla derinleşen ve 20. yüzyılda Yedi Güzel Adam halkasıyla zirveye ulaşan bu gelenek; Türk edebiyat tarihinin en özgün ve en az kesintiye uğramış kollarından biri. Bu önemli. Tezkirelerden bildiğimiz kadarıyla Kahramanmaraş, "her evinden şair çıkan şehir" olarak asırlar boyu bilinmektedir. Bu ifade, salt bir övgü değil; kuşaktan kuşağa aktarılan bir kültür ortamının somut tanığıdır.
Bu unvan Kahramanmaraş'a ne anlam ifade ediyor?
UNESCO'nun ‘Edebiyat Şehri’ unvanı; Kahramanmaraş için bir ödül değil, bir yol haritası. Küresel marka değeri, uluslararası kültürel diplomasi, edebiyat turizmi, kültür tabanlı, ekonomik gelişim, yarını kurgulamak: Gençlere yatırım açısından bu unvan önemli.
Kahramanmaraş'ın UNESCO ‘Edebiyat Şehri’ unvanını kazanma süreci; beş yüz yıllık bir birikimin, titiz bir kurumsal hazırlığın, deprem sonrası gösterilen eşsiz iradenin ve edebiyatı sıradan bir kültür etkinliğinden öte, bir kalkınma stratejisi olarak kurgulamanın ortak ürünüdür. Bu unvan, Türkiye açısından da son derece önemlidir: Gaziantep'in gastronomisi, İstanbul'un tasarımı, Kırşehir'in müziği gibi tanınan değerlerimize; artık Kahramanmaraş'ın edebiyatı da eklenmiştir.
Türkiye'nin kültürel diplomasi haritasında yeni ve özgün bir nokta işaretlenmiş durumda. Ancak gerçek iş şimdi başlamaktadır. Edinburgh'un deneyiminin, Krakow'un dönüşümünün ve Dublin'in edebiyat ekonomisinin gösterdiği üzere: UNESCO unvanı bir varış noktası değil, bir hareket noktasıdır. Doğru adımlar atıldığı takdirde 10-20 yıl sonra dünyada Kahramanmaraş hakkında söylenecek cümle açıktır: "Bu şehir kendini edebiyatla yeniden kurdu."
Ve bu kez dünya yalnızca dinlemekle kalmayacak — Kahramanmaraş'a gelecek, okuyacak, dinleyecek, anlatacak ve öğrenecektir. Çünkü söz, burada yurt edinmiştir. Çok önemsedim çok. Daha fazla yaratıcı kentlerimiz var, daha fazlası da gelsin. Tüm temennim bu.
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