Unicorn yörüngesinde Türklere yer var mı?

Biz enflasyon-faiz-kur sarmalında dönüp duruyoruz ya… Dünyada S&P 500 ve Nastaq Endeksleri yükselip duruyor. Teknoloji endeksi olan Nastaq; Amazon, Comcast, Cisco, eBay, Google, Marriott, Viacom, Oracle, Apple gibi dünyaca ünlü şirketlerin performanslarını gözümüze sokuyor.

Gördüğümüz şudur; yeni teknoloji şirketleri geleceğe yelken açıyor, unicornlar merkeze oturuyor. Unicorn dediğimiz 1 milyar doları aşan yeni yetme şirketler. Türkçesine ben “burak” dedim ama tutmadı. Ülkemizde 1,8 milyar $’lık oyun şirketi Peak’ten sonra yeni Unicorn çıkarabilmiş değiliz.

İşin hazin yanı; gelecek 10 yılın altın şirketleri unicornlar olacak ancak tüm unicorn adaylarımız şimdiden yabancı fonlar tarafından rezerve edildi, ya kısmen satıldı ya da fonlandı. İşin hazin yanı; bizde START çok da UP yok… Olanı da yabana yar oluyor.

Hangi yabancı şirketleri izlemeli?

Fintech şirketleri, oyun şirketleri, e-ticaret şirketleri, yazılım şirketleri, bulut teknoloji şirketleri, elektrikli araç üreticileri, sağlık şirketleri, gıda firmaları izleme alanında olmalı. Bizim teknokentlerde finansa erişimi kısıtlı çok sayıda start-up’lar, asla radarımız dışında kalmamalı…

İKİ SORU İKİ CEVAP

Mevcut sorunlarımız varken unicornlarımız da rezerve edilmişken hareket alanımız kalmamış görünüyor. Buna rağmen acil bir eylem durum planı yapılamaz mı, 3 başlık ne olur böyle bir durumda?

1-Kosgeb kafasından çıkmak ve start-up zihin yapısına bürünmek. 2-Beton yerine teknolojiyi yüceltmek. 3-Finansal önceliği inovatif şirketlere tanımak

Bir Unicorn kurmak istesen ne üzerine kurardın?

Tabii ki tarıma teknolojiye dayalı alanlarda… Öyle ki bilgi toplumunda torunlarımızın da karnı acıkacak, üstelik iştahları bizden daha az olmayacak. Teknolojiye gelince, yarını şekillendiren o…

G20’DEN AŞAĞI İTİLECEĞİZ

Şu anda G20’nin düşme hattındayız ve zor tutunuyoruz. Bizdeki start-up'ların istikbal vaat edenlerini, bizim bankalar kavrayamıyor. Hal böyle olunca Unicorn olsak bile bizi yörüngeye yabancılar çıkarıyor. Tıpkı TÜRKSAT uydusunu yapıyoruz da ancak elin roketiyle Fransız Guyanası’ndan yörüngeye çıkarıldığımız gibi…

20 yılda 350 milyar doları betona gömdük ve betonla unicorn olmuyor, olsa da yörüngeye taşınası değil. Türkiye’de kaynak sorunu yoktur, idrak sorunu vardır ve bu zihin yapısını değiştirmediğimiz takdirde G20’den aşağı itileceğiz. Zira daha iştahlı uluslar arkamızdan geliyor. Hem de koşar adım…