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  4. Üniversite ile sanayiciyi buluşturacak İletişim Ofisi hizmete açıldı

Üniversite ile sanayiciyi buluşturacak İletişim Ofisi hizmete açıldı

Mahir SOLMAZ
Mahir SOLMAZ DİYARBAKIR'dan mahir.solmaz@dunya.com

Üniversite ile sanayii işbirliği Diyarbakır’ın aksayan ayağı gibiydi. Dicle Teknokent’e istenilen işlerlik kazandırılamadı. Eğer kazandırıldıysa da kamuoyuna yansımadı. Öyle ki Diyarbakır’ın ilk Ar-Ge merkezi Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın desteği ile organize sanayi bölgesinde Odabaşı Makina da kuruldu. Odabaşı Makina’ya ve Karacadağ Kalkınma Ajansı’na bu konuda öncü ve yol açıcı oldukları için teşekkür etmek gerek.

Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır OSB bünyesinde Dicle Üniversitesi’nin İletişim Ofisi hizmete açıldı. Sanayici adına iyi ve sevindirici bir gelişme olmalı. Açılışa göreve yeni başlayan Rektör Mehmet Karakoç, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, OSB Başkanı Mustafa Fidan ve STK temsilcileri katıldılar...

Rektör Karakoç, İletişim Ofisi’nin neler yapacağı ile ilgili bilgiler aktardı. Konu ile ilgili OSB yönetimi tarafından da yazılı bir açıklama yapıldı. Uzun yıllar eksikliği hissedilen konunun ve sorunun çözüme kavuşturulduğuna değinildi. Aslında kentin son 17 yılına şahitlik etmiş birisi olarak, iş dünyasının sürekli talebine karşılık, Dicle Üniversitesi yönetimi tarafından bu konuya bir türlü ciddi manada değinilmiyordu. Dicle Üniversitesi’nin yıllarca akademik çalışmalardan veya kent ile bütünleşmeden hangi nedenlerden dolayı bu kadar uzak kaldığını birçok kişi biliyordur. Uzun dönem asli görevlerini yerine getirmeyen yönetimler maalesef ki üniversitenin büyümesi ve gelişmesinin önüne geçtiler.

Dicle Üniversitesi İletişim Ofisi ile sanayi-üniversite işbirliğinin artık resmi olarak sağlandığına değinen OSB yönetimi bu işten çok ümitli ve beklentili. Kaldı ki yapılan yazılı açıklamada; “Ofis, akademisyenlerimizi sanayicilerimizle buluşacak. Üniversite-sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla kuruldu. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunabilecekler. Arz-talep değerlendirilecek ve sonuçlar üretime kalite ve istihdam olarak yansıyacak. Üretim kalitesi ile istihdamın artması da kentimizin dolayısıyla ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunacak. Bu ofiste akademisyenlerle sanayici sürekli bir diyalog içerisinde olma imkanı bulacak. Öğrenciler sanayi tesislerinde staj yapabilme ve staj sonunda da bir iş sahibi olabilme imkanına kavuşacak. Sanayicilerimiz, eksikliğini hissettiği danışmanlık kalite, imalat, teknoloji, üretim, tecrübe, verimlilik, çözüm, teşvik, koordinasyon, teknoloji transferi, patent gibi konularda kısa sürede ve kolaylıkla bilgi sahibi olabilecek. Üniversitede okuyan öğrenci kardeşlerimiz de hem staj yapabilme imkanına kavuşacak hem de gelecekte ‘hangi sektörde, nasıl iş bulacağım’ tasasından kurtulmuş olacak. Burada kurulan ofis için kısaca; Dicle Üniversitesi’nin ürettiği bilginin ve teknolojinin reel sektörle buluşma noktası diyebiliriz” görüşlerine yer verildi.

Açıkçası mutlu olduğum ve çalışmalarını yakından takip etmeyi ve gereken desteği sunmayı planladığım bir proje. Dicle Üniversitesi’nin OSB bünyesinde kurduğu İletişim Ofisi’nin hayırlı olmasını diliyorum, umarım uzun yıllar birçok probleme göğüs gererek üretimlerine devam eden OSB sanayicimize istenen düzeyde katkı sunacak bir proje olur. Bunun istenilen düzeyde olmaması için hiçbir neden de yok zaten. Yeter ki iyi niyet olsun.

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