“Üniversite işbirliğiyle marka kurduk, sırada vakıf üniversitesi var”

Anadolu’nun orta yerinde aile işletmesi kavramıyla büyüyen bir şirket Helvacızade Şirketler Grubu. Hacı Tahir Efendi’nin 1888’de kurduğu helvahanenin, gıda ve sağlık alanında 85 ülkeye yayılmış bir ihracatçıya dönüşmesinde, torunların yenilikçi bakış açısı başrol oynamış. 1991’de teknoloji yatırımı yaparak yemeklik bitkisel yağ üretimiyle başlayan dönüşüm, şimdi endemik bitkileri temel alan bir sağlık markasına evrilmiş durumda.

Bitkilerden feyz alıp bir sağlık markası yaratmak Amerika’yı yeniden keşfetmek değil. Zaten Zade Global’in CEO’su Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil de bu sürecin tam bir bilimsel yolculuk olduğunun altını çiziyor. Diyor ki, “Zade Vital, gerçek bir üniversite-sanayi işbirliği markasıdır.”

Pandemide yüzde 400’leri aşan büyümeyle dikkat çeken gıda takviyeleri ve vitamin pazarına doğru zamanda yapılan yatırım, Zade Vital’in yeni projelerini de tetiklemiş durumda. “Bu aşamadan sonra da üniversiteler yol arkadaşınız olacak mı?” sorusuna Büyükhelvacıgil şöyle yanıt veriyor: “47 yıllık ticari hayatım var. Bunun 35 yılı üniversitelerle çalışarak geçti. Üniversite sanayi işbirliğine çok güveniyorum. Biz de şu anda dört üniversiteyle aynı anda çalışarak projelerimizi yürütüyoruz. Bu aşamadan sonra bilimden uzaklaşmayı, üniversiteler olmadan yola devam etmeyi düşünemem.”

Dört ayaklı bir sistem olmalı

Ege Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi, Mevlüt Büyükhelvacıgil’in bahsettiği yol arkadaşları. Ar-Ge merkezleri, laboratuvarlar ve genç bilim insanlarının yer aldığı projeler Zade Vital’in kimliğinin bir parçası olmuş.

Yine de bu güçlü işbirliği sisteminin, sürdürülebilir bilimsel üretim için yeterli olmayacağı kanısında Zade Global’in CEO’su. Üniversite-sanayi işbirliklerinden gerçek ve kalıcı fayda yaratmak için masanın dört ayağına ihtiyaç olduğunu söylüyor.

Nedir o dört ayak? Büyükhelvacıgil şöyle yanıtlıyor: “Şunu öğrendim ki sadece işbirliği tam bir fayda getirmiyor. İşin dört tarafı olmalı. Üniversite, sanayici, devlet ve sivil toplum kuruluşu. Bu, benim modelim. Bir ilaç geliştirecekseniz evet sanayi olmalı, üniversite olmalı ama sivil toplum kuruluşu da olmalı. Bugün alzheimer için ürün geliştirecekseniz Alzheimer Derneği’ne ihtiyacınız var. İşin sosyal boyutunu bilmelisiniz. Biz her fırsatta her dönemde destek aldık. Zade Vital çıkmadan önce görüşmeler yaptık; Türkiye’de ilk kez bitkisel ilaç pazarlanması için gerekli yönetmeliğin çıkmasına yönelik çalıştık. Sonunda yönetmelik yayınlandı, ruhsatlar alındı ve dünya patentlerini aldık.”

Milyonluk projeler yaptık

Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil’e göre bu işbirliğinde sanayici de üniversitelere yol gösteriyor. Bazen milyon doları bulan bütçelerle projeler yürüttüklerinin altını çizerek diyor ki, “Zade Vital bile sekiz yıl önce 8 milyon dolarlık bütçeyle kuruldu.b Biz işe başladığımızda Konya’da eczacılık fakültesi yoktu. Ege Üniversitesi’ne gittik. Bizim bu alandaki çalışmalarımızı gören Selçuk Üniversitesi fakülteyi kurdu. Eczacılar ve hekimler bizim için çok önemli. Bilgilendirme projelerini önemsiyoruz. 10 yılda 35 bin eczacıyla bir araya geldik.”

Son dönemde Zade Global’in öne çıkardığı “Anadolu Tohumları” projesi de üniversite-sanayi işbirliği yaklaşımıyla şekilleniyor. “Anadolu’nun hazinesi tohumlar, bu projeyle değer bulacak. Türkiye’de yetişen ve değerlendirilmeyen çok fazla endemik ve aromatik bitki var. Bunların şifaya dönüşmesi lazım. Tıpkı aspir tohumunda yaptığımız gibi pazara sunulması lazım” diyen Büyükhelvacıgil, durmayacaklarının altını çiziyor.

Peki sırada ne var? Büyükhelvacıgil, bu soruya yanıt vermekte biraz ketum. Sırada 7-8 yeni ürün varmış. Üniversite ve şirketteki ekipler hummalı bir çalışma içindeymiş. Ama CEO’nun dilinden “kenevir” kelimesi dökülüyor. “Bence geleceğin bitkisi kenevir ama izinler olmalı” demekle yetiniyor.

Vakıf üniversitesi için fırsat bekliyor

Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil’in gönlündeki bir başka aslan da üniversite kurmak. Yıllardır böyle bir hayali olduğunun altını çizerek, “Ne yazık ki çeşitli nedenlerle hep erteledik. Ama yıllardır üniversitelerle birlikte birçok iş yaptık. Birçok alanda uzmanlaştık. Örneğin yağ teknolojisi bizim uzmanlık alanımız. Geleneksel bitkisel ilaçlara yönelik tohumların işlenmesi de aynı şekilde. Diğer yanda aile işletmeleri, sürdürülebilir aile kurumlarının yapısı da uzman olduğumuz bir alan. Ben diyorum ki neden uzman olduğumuz bir alana odaklanmış vakıf üniversitemiz olmasın. Bütün bunları kapsayan bir vakıf üniversitesi kurmak için çalışmalarımız var ama şimdilik bekletiyoruz.”