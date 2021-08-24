Üniversite ‘köy’e yerleşti, çocuklara ‘yaratıcılık’ aşılıyor

SABANCI Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Enerjisa ve UNDP’nin Küçükköy’de (Ayvalık) başlattığı “Sürdürülebilir Enerji Temelli Turizm Uygulamaları Merkezi” projesi buluşmasında programın gerçekleştiği mekana işaret etti:

- Burası Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in eski ilkokulu. Burayı Temmuz 2019’da Sabancı Üniversitesi olarak elden geçirip “Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi”ne dönüştürdük.

Projeyi Özge Akbulut’un aralarında bulunduğu 3 Sabancı Üniversitesi mezununun gündeme getirdiğini belirtti:

- Sabancı Üniversitesi’nde bizimle çalışan arkadaşlarımız fikir verdi. Biz de konuyu Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’e anlattık. Bu okul binası o sırada kullanılamaz halde idi. Sayın Başkan ön ayak oldu, Milli Eğitim Müdürlüğü okulun projemize tahsisini sağladı.

Atölyede 2019’da iki ay yüz yüze eğitim yapıldığını kaydetti:

- Milli Eğitim Bakanlığı ve yerel yönetimin tam desteği ile Sabancı Üniversitesi ve Küçükköy arasında kurulan bu organik bağ Türkiye’de bir ilktir. Eğitimler pandemi döneminde online sürdü. Bu yaz başındaki açılmalarla birlikte yeniden yüz yüze eğitime geçildi.

“Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi”yle ilgili iddiasını şöyle ortaya koydu:

- Kamu-yerel yönetim-üniversite işbirliği ile topluma fayda sağlayacak bu projenin ülke sınırlarının ötesinde örnek bir model oluşturacağına inanıyoruz.

Temmuz 2019’dan bu yana atölyede 1500’den fazla öğrencinin eğitim gördüğünü vurguladı:

- Bilimsel, akılcı ve katılımcı süreçle, teknolojinin sağladığı olanakları kullanarak yeni-sürdürülebilir bir eğitim sistemi oluşturduk.

Atölyede 8-15 yaş aralığındaki çocukların eğitim aldığını bildirdi:

- Öğrenciler yaz tatilinde ikişer haftalık programlarla, kodlama ve robotik, İngilizce, modelcilik ve model uçak yapımı, sosyal sorumluluk ve etik, küresel ısınma ve yenilenebilir enerji, havacılık ve uzay çalışmaları-uçaklar ve roketler, güneş sistemiüzerine eğitim görüyor.

Enerjisa ve UNDP’nin işbirliği ile Küçükköy’de hayata geçecek “SENTRUM” projesinin tanıtımının ardından Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Yusuf Leblebici, Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, UNDP Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, Sabancı Holding Enerji Grubu Başkanı Kıvanç Zaimler ve Enerjisa Genel Müdürü Murat Pınar’la birlikte “Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi”nin dersliğine yöneldi:

- Gençlerin ve kadınların eğitiminde sürdürülebilirliği sağlamayı hedefliyoruz. Bölge okullarının “Atölye”den faydalanmasını bekliyoruz. Küçük hayalleri büyük mutluluklara dönüştürmek isteyen tüm kurum ve kuruluşları projeyi desteklemeye davet ediyorum.

Güler Sabancı ile birlikte, Küçükköy’deki “Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi”ni gezdik. “Dokunma bozarsın-dokunma kırarsın” kuşağı olarak çocukların drone, model uçak, kodlama, yazılım konusunda nasıl çalıştıklarını gördük.

Küçük yaşta “kodlama”yı öğrenen çocukların “yaratıcı”lıklarını ortaya koyabileceklerini gördük, umutlandık…

Çocuklar “dokunacak, bozacak, kıracak” ama Türkiye’nin geleceğine damga vuracak teknolojiler geliştirecek…

Fuarlar sektörlerin biz organizatörüz

MESLEKTAŞIM, ekranlardan tanınan Erhan Çelik, TRT’den ayrıldıktan sonra Ceyda Erem’in CNR Fuarcılık-CNR Holding’inde iki yıl kadar görev aldı.

Bir süre önce CNR’dan ayrılan Erhan Çelik, şirketin eski yöneticilerinden Tuncay Erol ve Murat Şaroğlu ile birlikte kendi fuar şirketini kurdu:

Nobel Expo Uluslararası Fuarcılık A.Ş.

Nobel Expo, şu yaklaşımla yola koyuldu:

- Fuarlar sektörlerindir, biz organizatörüz…

Geçen hafta Erhan Çelik ve Tuncay Erol’la buluştuk. Erhan Çelik, art arda gerçekleşecek 3 fuardan söz etti:

Woodist Ahşap Teknolojileri ve Yan Sanayi: İstanbul Fuar Merkezi’nde (İFM) iki salonda 1-4 Eylül 2021’de gerçekleşecek. 40 firma katılımcı olarak fuarda yer alacak. Fuara Rusya ve Balkan ülkelerinden önemli alıcılar gelecek.

İstanbul Fuar Merkezi’nde (İFM) iki salonda 1-4 Eylül 2021’de gerçekleşecek. 40 firma katılımcı olarak fuarda yer alacak. Fuara Rusya ve Balkan ülkelerinden önemli alıcılar gelecek. Shoexpo - Uluslararası Ayakkabı ve Çanta Fuarı: İZFAŞ’tan bu fuarı devraldık. 8-11 Eylül 2021’de gerçekleşecek. Bu fuarı devralmamızda AYMOD’la daha önceki görevlerimizde yakın çalışmış olmamız da rol oynadı. Fuar konusunda İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ’in önemli desteğini gördük.

İZFAŞ’tan bu fuarı devraldık. 8-11 Eylül 2021’de gerçekleşecek. Bu fuarı devralmamızda AYMOD’la daha önceki görevlerimizde yakın çalışmış olmamız da rol oynadı. Fuar konusunda İzmir Ticaret Odası Başkanı ’in önemli desteğini gördük. ICE Uluslararası Çikolata ve Şekerleme Fuarı: Bu fuarımız 6-9 Ekim 2021’de İFM’de gerçekleşecek. Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar grubunun içinde yer alan çikolata ve şekerleme için ilk kez ayrı fuar yapmış olacağız.

Erhan Çelik, fuarcılık sektörüyle ilgili şu gözlemini paylaştı:

- Türkiye, fuarcılık şirketi sayısı açısından dünyada ilk 5’e giriyor. Ancak, düzenlenen fuarların ülke ihracatına katkısı açısından son sıralardayız.

Ardından ekledi:

- Ülkemizde düzenlenen fuarların asıl odağına ihracatı alması gerekiyor.

Sonra düzenledikleri fuarlara giriş ile ilgili aldıkları karar üzerinde durdu:

- Fuarlarımıza girişte ziyaretçilerden aşı belgesi soracağız. Aşı belgesi olmayanlardan son 8 saat içinde yaptırılmış PCR testi sonucunu isteyeceğiz. O da yoksa, fuarımıza girişte kurulacak kabinde hızlı PCR testi yaptırmalarını sağlayacağız.

Fuar katılımcıları ve ziyaretçiler arasında aşı karşıtlarının bulunabileceğine vurgu yaptı:

- Bu durumda PCR testleriyle COVID-19 bulaşı riskini azaltmaya çalışacağız. Herkesin sağlığı için bu kuralları uygulamak zorundayız.

Pandeminin ilk dönemlerinde, 2020 yılının önemli bölümünde fiziki fuarların dünyada da, ülkemizde de durduğunu, ertelemeler yaşandığını unutmayalım.

Uygulanacak kuralları ona göre değerlendirelim…