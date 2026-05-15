Üniversiteler ile COP31 için İklim ve Gençlik Çalıştayı

Aslı DEDE

Küresel iklim eylem planlarının be­lirlendiği, Birleşmiş Milletler Kü­resel İklim Zirvesi Taraflar Konferansı COP31 ev sahipliği sürecinde Türkiye, gençlerin iklim değişikliği ile mücade­lede dönüştürücü etkisini öne çıkarıyor. Biz de, gençlerin COP31’e etkin katılı­mına yönelik, kurucusu olduğum Sür­dürülebilir Yaşam Okulu liderliğinde “COP31’e Giden Yol: İklim ve Gençlik Çalıştayı” düzenliyoruz. Çalıştay, Mar­mara Üniversitesi Sürdürülebilirlik Ko­ordinatörlüğü akademik desteği ve ev sahipliği ile 21 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleşiyor.

İstanbul’daki farklı üniversitelerden, farklı disiplinlerden öğrenciler ve aka­demisyenler buluşuyor. Gençlerin ik­lim politikaları ve sürdürülebilir gele­cek vizyonuna katkısını güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Hedefimiz; COP31’e giden yolda gençlerin sürdürülebilirlik gün­demine etkin katılımını sağlamak, fi­kir, çözüm ve beklentilerini çok paydaş­lı bir diyalog ortamında görünür kılmak. Gençleri, sürdürülebilir gelecek için birlikte üretmeye davet ediyoruz.

COP31 için Gençlik Raporu ve İklim Manifestosu

İklim ve Gençlik Çalıştayı, Marma­ra Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğre­tim Üyesi Prof. Dr. Esra Yüksel Acı ile birlikte yapacağımız açılış konuşma­sı ile başlayacak. Ve ilk olarak “Dünya­da ve Türkiye’de COP Süreçleri ve Etki­leri” başlıklı panel gerçekleşecek. Tür­kiye Kalkınma Yatırım Bankası Genel Müdür Yardımcısı, Sürdürülebilirlik ve Etki Lider Seçil Yıldız moderasyonun­daki panelde, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Deği­şikliği Başkan Yardımcısı Orhan Solak ve UNDP Türkiye İklim Değişikliği ve Çevre Portföy Yöneticisi Meral Mun­gan Arda, gençlere COP’a hazırlık bil­gileri verecek. “COP zirveleri dünyanın geleceği için neden önemli? COP31’in Türkiye’de olması bizi nasıl etkiliyor? Gençler sürece nasıl katılabilir?” soru­ları cevap bulacak.

“İklim Odaklı Kurum Kültürü” pane­linde ise, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği SKD Türkiye Genel Sekreter Yardımcısı Ceylan Hünal Garih ve Borusan Holding Sürdürülebilirlik Birim Yöneticisi Semra Özgür gençle­ri şu konularda aydınlatacak: Meslekler “iklim odaklı» nasıl değişiyor? Gençler kariyer vizyonlarında nelere dikkat et­meli? İşletmelerde farklı birimlerde ça­lışanların görev tanımları iklim odaklı nasıl değişiyor? İş dünyası, iklim odaklı kurum kültürü oluşması için neler yapı­yor? Panellerin ardından, “COP31 ve Si­vil Toplum” konuşması ile UNDP Türki­ye GEF-SGP Küresel Çevre Fonu Türki­ye Koordinatörü Gökmen Argun, iklim değişikliği ile mücadele sürecinde sivil toplumun önemini anlatacak.

Konuşmalardan bilgi ve ilham alan İstanbul’daki yaklaşık 25 üniversite­den 200 öğrenci, iklim odaklı temalar­da koordinatörler ve akademisyenler ile birlikte çalışmaya başlayacaklar. Ba­kanlığın belirlediği üniversitelerdeki İklim Elçileri ile birlikte tüm öğrenci­ler; “Kaynak Verimliliği ve Ekosistem”, “Kentsel Yaşam ve Kapsayıcılık”, “Tek­noloji ve İnovasyon”, “Finansman ve Uyum” başlıkları altında COP31 Türki­ye sürecine yönelik görüş ve önerileri­ni paylaşacaklar. Gençlerin fikirlerinin yer aldığı çalıştay sonuç raporunu, İklim Değişikliği Başkanlığı’na sunmayı plan­lıyoruz. Ayrıca bir Gençlik İklim Mani­festosu hazırlanmasını ve seçilen öğren­cilerle COP31’e yönelik projeler geliştir­meyi hedefliyoruz.

COP31 Başkanlık Vizyonu “Diyalog, Uzlaşı, Aksiyon” olarak belirlendi. Biz de çalıştayda gençlerle birlikte ilhamdan eyleme geçişi destekliyor, “Dinle, Öğren, Konuş, Üret” ve “Aksiyon” diyoruz.

