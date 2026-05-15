Üniversiteler ile COP31 için İklim ve Gençlik Çalıştayı
Küresel iklim eylem planlarının belirlendiği, Birleşmiş Milletler Küresel İklim Zirvesi Taraflar Konferansı COP31 ev sahipliği sürecinde Türkiye, gençlerin iklim değişikliği ile mücadelede dönüştürücü etkisini öne çıkarıyor. Biz de, gençlerin COP31’e etkin katılımına yönelik, kurucusu olduğum Sürdürülebilir Yaşam Okulu liderliğinde “COP31’e Giden Yol: İklim ve Gençlik Çalıştayı” düzenliyoruz. Çalıştay, Marmara Üniversitesi Sürdürülebilirlik Koordinatörlüğü akademik desteği ve ev sahipliği ile 21 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleşiyor.
İstanbul’daki farklı üniversitelerden, farklı disiplinlerden öğrenciler ve akademisyenler buluşuyor. Gençlerin iklim politikaları ve sürdürülebilir gelecek vizyonuna katkısını güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Hedefimiz; COP31’e giden yolda gençlerin sürdürülebilirlik gündemine etkin katılımını sağlamak, fikir, çözüm ve beklentilerini çok paydaşlı bir diyalog ortamında görünür kılmak. Gençleri, sürdürülebilir gelecek için birlikte üretmeye davet ediyoruz.
COP31 için Gençlik Raporu ve İklim Manifestosu
İklim ve Gençlik Çalıştayı, Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esra Yüksel Acı ile birlikte yapacağımız açılış konuşması ile başlayacak. Ve ilk olarak “Dünyada ve Türkiye’de COP Süreçleri ve Etkileri” başlıklı panel gerçekleşecek. Türkiye Kalkınma Yatırım Bankası Genel Müdür Yardımcısı, Sürdürülebilirlik ve Etki Lider Seçil Yıldız moderasyonundaki panelde, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkan Yardımcısı Orhan Solak ve UNDP Türkiye İklim Değişikliği ve Çevre Portföy Yöneticisi Meral Mungan Arda, gençlere COP’a hazırlık bilgileri verecek. “COP zirveleri dünyanın geleceği için neden önemli? COP31’in Türkiye’de olması bizi nasıl etkiliyor? Gençler sürece nasıl katılabilir?” soruları cevap bulacak.
“İklim Odaklı Kurum Kültürü” panelinde ise, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği SKD Türkiye Genel Sekreter Yardımcısı Ceylan Hünal Garih ve Borusan Holding Sürdürülebilirlik Birim Yöneticisi Semra Özgür gençleri şu konularda aydınlatacak: Meslekler “iklim odaklı» nasıl değişiyor? Gençler kariyer vizyonlarında nelere dikkat etmeli? İşletmelerde farklı birimlerde çalışanların görev tanımları iklim odaklı nasıl değişiyor? İş dünyası, iklim odaklı kurum kültürü oluşması için neler yapıyor? Panellerin ardından, “COP31 ve Sivil Toplum” konuşması ile UNDP Türkiye GEF-SGP Küresel Çevre Fonu Türkiye Koordinatörü Gökmen Argun, iklim değişikliği ile mücadele sürecinde sivil toplumun önemini anlatacak.
Konuşmalardan bilgi ve ilham alan İstanbul’daki yaklaşık 25 üniversiteden 200 öğrenci, iklim odaklı temalarda koordinatörler ve akademisyenler ile birlikte çalışmaya başlayacaklar. Bakanlığın belirlediği üniversitelerdeki İklim Elçileri ile birlikte tüm öğrenciler; “Kaynak Verimliliği ve Ekosistem”, “Kentsel Yaşam ve Kapsayıcılık”, “Teknoloji ve İnovasyon”, “Finansman ve Uyum” başlıkları altında COP31 Türkiye sürecine yönelik görüş ve önerilerini paylaşacaklar. Gençlerin fikirlerinin yer aldığı çalıştay sonuç raporunu, İklim Değişikliği Başkanlığı’na sunmayı planlıyoruz. Ayrıca bir Gençlik İklim Manifestosu hazırlanmasını ve seçilen öğrencilerle COP31’e yönelik projeler geliştirmeyi hedefliyoruz.
COP31 Başkanlık Vizyonu “Diyalog, Uzlaşı, Aksiyon” olarak belirlendi. Biz de çalıştayda gençlerle birlikte ilhamdan eyleme geçişi destekliyor, “Dinle, Öğren, Konuş, Üret” ve “Aksiyon” diyoruz.
