Ünlü füzyon mutfağı Türkiye'ye geri dönüyor

Dünyanın sayılı Çin füzyon restoranları arasında gösterilen Michelin yıldızlı ünlü Uzakdoğu markası Hakkasan, uzun bir ayrılığın ardından tekrar Türkiye’ye dönüyor. Türkiye’ye 2008’de gelen ve 2010’da Türkiye’den çıkan dünyaca ünlü lüks restoran Hakkasan, bu kez Katar-Türk ortaklığıyla dönüyor. Önce size Hakkasan’ın iki yıllık kısa Türkiye macerasından bahsetmekte fayda var.

Ardından geri dönüşü hakkında bilgi vermek isterim. Uluslararası üne sahip olan restoran markası Hakkasan, ilk restoranını 2001 yılında Londra'nın Soho bölgesinde açmıştı. Hemen ardından Mayfair’de açılan ikinci restoranla ilk ödülünü alan Hakkasan, zincireyeni halkalar ekledi ve ABD, Hindistan, Çin gibi ülkelere yöneldi.

Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Umman gibi ülkelerde de şubeler açan Hakkasan, 2008’de Türkiye’ye adım attı. Unitim Holding ile anlaşan Hakkasan’ın Türkiye’ye gelişi oldukça konuşulmuştu.

3 YIL UĞRAŞTI, 2 YILDA ÇIKTI

Unitim Holding’in sahibi Burç Cemiloğlu, hayranı olduğu Hakkasan’ı İstanbul’a getirmek için 3 yıl uğraştı ve 12 milyon dolar harcadı. Ancak 2 yıllık birliktelik 2010’da sona erdi ve Hakkasan, Türkiye’den ayrıldı. Hakkasan’ın internet sitesinde şirketin Türkiye’ye dönüş için iki lokasyon belirlediği görülüyor. Bu lokasyonlardan biri Bodrum, diğeri de İstanbul. Önümüzdeki günlerde açılacak her iki restorasyonu ise Türkiye’ye getiren Katarlı Alfardan Holding ve Astaş Holding. Yapılan anlaşma ile birlikte Hakkasan ilk olarak yaz ayında Mandarin Oriental Bodrum'da açılacak.

Ardından da yılın sonuna doğru İstanbul’daki Mandarin Oriental Bosphorus’taki şube eklenecek. Böylece Hakkasan’ın dünya genelindeki 10 olan şube sayısı, 12’ye çıkacak. Hakkasan Group İş Geliştirme Başkanı Angela Lester, “Alfardan Group ile ortaklığımızı genişletip Astaş Holding ile yeni bir ilişki kurarak, yalnızca Hakkasan'da bulunabilecek en iyi modern Kanton menülerini ve lüks bir deneyimi Türkiye'ye getirmekten heyecan duyuyoruz” dedi.

Alfardan Group Başkanı ve CEO'su Omar Hussain Alfardan ise, "Alfardan Group, Astas Holding ve Hakkasan Group arasındaki ortaklık, özel lüks hizmetler yaratmadaki birleşik uzmanlığımızı bir araya getiren uluslararası deneyim ve bağlantılara dayanıyor” dedi. Katarlı Alfardan Group, Türkiye’yi yakından tanıyan bir şirket. 2018’de Türkiye’de turizm yatırımı yapan Alfardan’ın, Katar’da otomotiv, emlak, hazırgiyim gibi alanlarda yatırımı bulunuyor.