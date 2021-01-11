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Ünlü oyuncu Pakistan’daki ikinci anlaşmadan da çekildi

KERİM ÜLKER
KERİM ÜLKER Perde Arkası kerim.ulker@dunya.com

Türkiye’nin siyasi ve ekonomik ilişkilerde en olumlu gelişmeleri yaşadığı ülke Pakistan. Ülkedeki Türk ilgisi sadece ekonomi alanında değil, kültürel alanda da oldukça yoğun. Türk dizilerini Pakistan’ın hemen hemen her TV kanalında görmek mümkün. Özellikle tarihi dizileri anlatan diziler, Pakistan tarafında büyük beğeni görüyor. Bunlardan biri de Diriliş Ertuğrul dizisi. Öyle ki Pakistan Başbakanı İmran Han’ın bile desteklediği ve gençlere tavsiye ettiği Diriliş Ertuğrul oyuncuları ülkedeki birçok şirketin de marka elçisi ve yüzü olmuş durumda. Ancak bu anlaşmalar her zaman olumlu ilerlemiyor.

Hatırlayacağınız üzere Diriliş Ertuğrul dizisiyle ilgili geçtiğimiz yıl Eylül ayında sizlerle bir haber paylaşmıştık. Bu haberde Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan’ın Pakistanlı Blue World City şirketi ile bir anlaşma imzaladığını ve bu anlaşmadan bir hafta sonra da iptal edildiğini sizlere duyurmuştuk. O haberimizde Düzyatan’ın Pakistanlı emlak şirketi Blue World City ile olan anlaşmasının iptal ettiğini, bu iptali de Türkiye tarafından gelen bir uyarı ile yaptığını bu sayfalarda yer vermiştik.

İlk dolandırıcılıkta İçişleri Bakanlığı uyardı

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Blue World City’nin Pakistan’da yasadışı yollarla faaliyet gösterdiğini ve Rawalpindi Eyaleti Kalkınma Otoritesi’nin (Rawalpindi Development Authority) halihazırda buna karşı yasal işlem başlattığını belirleyerek Düzyatan’ı bilgilendirmiş ve anlaşmadan çekilmişti. Düzyatan’a bu kez benzer bir durumla daha karşılaştı Pakistan’da.

Geçen yıl Aralık ayında Türk oyuncu Düzyatan, Pakistanlı işadamı Mian Kashif Zameer ile giyim markası için reklam anlaşması imzalamıştı. Pakistanlı işadamı geçtiğimiz hafta dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alındı ve tutuklandı.

1 milyon doları iade etmesi bekleniyor

Engin Altan Düzyatan, reklam kampanyası için Mian Kasfih Zameer ile 1 milyon dolara anlaşmıştı. Gelen haberler üzerine de Düzyatan, anlaşmadan çekildi ve Pakistan ziyaretini de iptal etti. Pakistan basınına “İki ülke arasında bağları geliştirmek istiyorum” diye konuşan Düzyatan, ikinci kez adli suç nedeniyle projesini iptal etti. Peşin olarak aldığı 1 milyon dolar yani yaklaşık 7.5 milyon lirayı da iade etmesi bekleniyor.

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