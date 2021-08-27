UPT, Türkiye ve Özbekistan arasında para köprüsü kurdu

Çalık Grubu’na ait Aktif Bank’ın global para transferi ve ödeme platformu UPT (Ucuz Para Transferi), dünya genelinde 200’e yakın ülkede 400 bin işlem noktasıyla hizmet veriyor. Alanında Türkiye’nin ilk yerli ürünü olan UPT, geçtiğimiz aylarda Azerbaycan ile imzaladığı anlaşma ile dikkat çekmişti. Özellikle Türki cumhuriyetleri vatandaşlarının Türkiye’de giderek artan varlığı, para transferi alanını da büyütüyor. Bu anlamda UPT, Türk firmalarının son dönemde dikkat çektiği Özbekistan’da önemli bir anlaşmaya imza attı. UPT, Özbekistan’ın yüzde 80 pazar payına sahip markası Uzcard ile anlaştı.

Anlaşmanın imzalandığı toplantıda konuşan Aktif Bank CEO'su Ayşegül Adaca, “Ödeme sistemleri ve finansal teknolojiler, fintech alanında biz Türkiye tarafında lider firmalarından biriyiz. Para transferlerinin dünyadaki karşılığı 700 milyar dolar. Bu pazarın yarısı, konvansiyonel olmayan bir şekilde yapılır. Yani bir başka deyişle yanında götürür insanlar. Üçte biri para transferi operatörleri aracılığı ile yapılır. UPT şirketimiz pozisyonu itibariyle hem fintech tarafında hem de fiziksel para transferi operatörü konumunda. Bu özellikle aslında tüm bu bölgede gördüğümüz firmalar arasında tek örnek diyebiliriz. Hem fiziksel bir ağımız var hem de dijital bir çözüm sunuyoruz” dedi.

En çok para transferi Rusya, Kore ve Türkiye’ye

Universal Bank Yönetim Kurulu Üyesi Sattarov Aziz Takhirjanovich ise, “Yapmış olduğumuz iş birliği ile Özbekistan’da 20 milyon aktif kullanıcısı olan Uzcard sayesinde UPT daha geniş bir kullanıcıya ulaşabilecek. Özbekistan’ın 2020 yılında nakit ve kartlarla olan tüm kayıtlı para transferi hacmi 5 milyar dolar. Bu transferin yüzde 60’ı Rusya’dan diyebiliriz. Çünkü nüfusumuzun çok büyük bir kısmı Rusya’da çeşitli görevlerde çalışıyor. İkinci sırada ise Güney Kore var. Üçüncü sırada ise Türkiye gelmekte. İşlemlerin aslında yüzde 80’i nakit olarak gerçekleşiyor. Yüzde 20’si ise kart üzerinden. Bizim Universal Bank olarak amacımız fiziki kanalları azaltmak ve müşterilerimizi dijital tarafa yönlendirmek. Dijital ödemelerin yaklaşık yüzde 95’i bizim üzerimizden gerçekleşiyor” diye konuştu.

Hedef 100 milyon dolar

Türkiye ile Özbekistan arasında gerçekleştirilen anlaşmanın, yoğun para transferi ve ticari ödemelerde büyük kolaylık sağlayacağını ifade eden UPT CEO'su Hakan Özat, “Özbekistan’da dört banka UPT sistemini kullanarak hem Türkiye’ye hem de tüm dünyaya para gönderimi gerçekleştiriyor. Türkiye’de 300 bin yerleşik Özbek vatandaşı bulunuyor. Turizm sezonunda karşılıklı olarak 1 milyondan fazla turist gelip gidiyor. Birinci aşamada yani 3 ay gibi bir sürece işlem hacmini 10 milyon dolara, bir yıl içinde de 100 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.