‘Urban Care’ 15 ülkede saçlara bakım yapıyor

“Urban Care’i raflarda gören insanlar ithal sanıyor. Oysa bu yerli saç bakım markasını 2014’te yaratarak yüzde 100 ithalatçı olan şirketimizi 2014’te dönüştürdük. 15 ülkeye ihracata başladık.” Bu sözler Urban Care markasını yaratan Selen Kozmetik’in CEO’su Selen Yorgun Tavit’e ait. Tavit, bu yıl sonunda ciroları içinde ihracatın payını yüzde 5’ten yüzde 20’ye çıkartacaklarını belirterek, “2022’yi yatırım ve ihracat yılı ilan ettik. Sene sonunda iç pazar hedefimiz 270 milyon TL’yi aşmak. Yurtdışında da mevcut pazarlarımıza çok büyük bir Azerbaycan operasyonu, Gürcistan ve Sırbistan’ı ekleyeceğiz” diye konuştu. Tavit, Türkçe manasıyla Urban’ın şehir olduğunu söyleyerek, “Şehirli kadının saç bakımında tüm ihtiyaçlarını karşılamaya hazırız” dedi.

Urban Care markasının kuruluş hikayesini “Babam, Türkiye’nin en büyük ıtriyat deposunun sahibiydi. Firma, tüm yerli ve global markaların Marmara dağıtımını yapıyordu” diyerek anlatmaya başlayan Tavit, şunları söyledi: “Daha sonra benim adımla bir ithalat firması olan Selen Kozmetik'i 1997 yılında kurdu. Hem de bugünkü rakiplerimizden birinin Marmara distribütörü olarak… Sonra kendi getirdiği ithal markaların satışını yapmaya başlıyor. Yüzde 100 ithalat yapan bir firma… Koç Üniversitesi Ekonomi mezunuyum. Sonrasında da Kanada’da Toronto Üniversitesi’nde pazarlama ve iş geliştirme eğitimi aldım. Hayalim hep bir marka kurmaktı. Aile şirketinde çalışmak gibi bir niyetim yoktu. Ancak aldığım eğitim bildiğim işi dönüştürebileceğimi hissettirdi. Oradan babamı aradım, ‘Bu markayı kuralım mı’ dedim. O da 'tamam' dedi. Urban Care’i 2014’te kurmuş olduk.”

HIZLI BALIĞIZ, ÖZELLİĞİMİZİ KAYBETMEK İSTEMİYORUZ

Selen Yorgun Tavit, tek çocuk olduğunu belirterek, “Babam akademisyenlikten ticarete gelen bir isim; Bülent Yorgun. Annem hâlâ İTÜ İnşaat’ta profesör. Ben uzun yıllar voleybol oynadım… Çalışma disiplinimi bunların harmanı sağladı. 2016’da TOBB’un En Hızlı Büyüyen İlk 100 listesinde yüzde 400 büyüme ile 22’nci olduk. Hızlı balığız ” dedi.

İLK ÜÇ MARKA İÇİNDEYİZ

Şu anda Türkiye’deki en büyük zincir bakım marketlerinde alanlarında adette ikinci, ciroda birinci saç bakım markası haline geldiklerini anlatan Tavit, “Yerli markalar daha çok private label dediğimiz özel üretim alanında faaliyet gösteriyor ya da düşük fiyatlı klasik ürünler yapıyorlar. Biz rakiplerimizin fiyat olarak iki-üç çarpan üzerindeyiz, adette onlarla bulunduğumuz noktalarda eşitlenmiş durumdayız” diye konuştu.

“Saç bakımında da üç büyükler var” diyen Tavit, “Bunlar global markalar. Türkiye pazarının pek çok ürüne hazır olmadığını düşünüyorlardı. Klasik şampuan ve saç kreminde kaldılar. Fakat Urban Care saç bakım ürünlerini alınabilir fiyatlara satmaya başlayınca onlar da Türkiye pazarına bu ürünlerini sokmaya başladılar” dedi. Tavit, şöyle devam etti: “Şampuan markası değiliz, saç bakım markasıyız. Selen Kozmetik, Urban Care öncesi yüzde 100 ithalat yaparken, şu anda yüzde 98 yerli üretimi olan Türkiye’de de ilk üç marka arasında yer aldı. Ar-Ge ekibimiz var, sözleşmeli üreticilerle çalışıyoruz. 26 kişilik bir ekibiz.”

İLK İHRACAT SİNGAPUR'A

Tavit’e göre iç pazarda yol katedince, yurtdışı kapıları kendiliğinden açıldı. “İlk ihracatımızı 2016 yılınında Watsons Singapur ve Watsons Filipinlere yaptık” diyen Tavit, şu bilgileri verdi: “Sonrasında Rossmann Almanya’da yer aldık. Yurtdışına ilk açıldığımızda buradaki zincir marketlerin bizi tavsiyesiyle oradaki raflarda yer aldık. Tam ihracata hız verdiğimiz dönemde COVID-19 pandemisi yaşandı. Şu anda ihracatımız ciromuzun yüzde 5’i fakat yılsonuna kadar bu oranı yüzde 20’ye çıkartacağız. 2023’te de hedefimiz ciromuzun yüzde 30’unun üzerine çıkarmak. 2022’yi ihracat ve yatırım yılı ilan ettik. 15 ülkeye ihracatımız var. Rusya’nın en büyük üçüncü hipermarket zincirlerine ürün satıyoruz. Bir dönem savaş yüzünden yavaşlama oldu. Ama Rusya’dan Batı ürünleri çıkınca, Türk ürünlerine ilgi arttı. Orada önümüzdeki ay iki büyük markete daha giriş yapıyoruz. Estonya, Litvanya, Letonya, Fas, Kıbrıs, Güney Afrika'nın yanı sıra Amazon'la birlikte 9 ülkede daha varız. Bunlar İtalya, Fransa, Almanya, İngiltere gibi ülkeler. Bu seneki hedef ülkemizden biri Ukrayna’ydı ama maalesef beklemede şu anda. Sırbistan ve Gürcistan hedef ülkelerimiz. Azerbaycan’a büyük bir operasyonla gireceğiz.”

"Green Beauty'yiz, veganız, geri dönüşümlüyüz"

İHRACAT pazarlarımızdaki farklı farklı saç tipleri ve sıcaklıklar, sunduğumuz ürünleri etkiliyor. Ama bir Türk markası olarak şanslıyız, 4 mevsimin yaşandığı bir ülkedeyiz. Farklı ürünleri üretmeye alışığız. Kış dönemlerinde dökülme ürünleri, yaz dönemlerinde UV filtreli ürünler, kırılma karşıtı ürünler daha çok gider. Ama işimizde koku da çok önemli. Uzakdoğu’da beğenilen bir koku, Almanya’da beğenilmiyor. Ayrıca yine Uzakdoğu’da saçı ağırlaştırmayan ürünler daha çok satılırken, Ortadoğu’da saç tipi kalındır. Sadece saça katacağı yararı değil, dokuyu ve kokuyu da düşünmek zorundayız. Markamızın yüzde 100 vegan olması, ambalajlarının yüzde 100 dönüştürülebilir olması, sülfat, paraben, silikon içermemesi. Mesela kolajenli ürünler revaçta. Kolajen yüzde 90 hayvansal ürünlerden elde ediliyor. Biz bitkisel bazlı kolajen kullanıyoruz. Yurtdışında anda trendlerin gittiği yere bakan bir marka olarak algılanıyoruz. Buna ‘Green Beauty’ deniliyor.

Büyümemizi ‘kulaktan kulağa’ gerçekleştirdik

BİZ 8 yıl önce mağazalara gidip ‘Bu ithal markayı çekiyoruz, yerli markayı koyuyoruz’ dedik. İknası çok zordu. Toplantılarımızı erteleyenler oldu. Ama iddiamın arkasında durdum. Oyunu kurallarına göre oynadık. Marka yatırımımızı, krizlerde, durağan zamanlarda bile kesmedik. Şimdi sadece zincir bakım mağazalarında değiliz. İki yıl önce zincir marketlere de girdik. Pazarlama stratejimizi kitle iletişimi olarak belirlemedik. Kulaktan kulağa iletişimle ilerledik. ‘Urban’ şehir demek, şehrin içinde deneyim alanları yarattık. Festivallere katıldık, konserlere gittik. Pandemide sosyal medyayı etkin kullandık. Hala markamızı ithal sanıyorlar, zamanla bu algı da değişecek.

Rakamlar

270 milyon TL

2022 iç pazar hedefi

%20

2022 cirosu içinde ihracat hedefi