Üreten endişeli, üretmeyen özgüvenli…

Kamunun toplam döviz açığı 202 milyar dolar…

Kurda her 1 TL artış, 202 milyar TL ek borç yüklüyor…

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Özel sektörün net döviz açığı 113 milyar dolar…

Kurda her 1 TL artış, 113 milyar TL ek borç yüklüyor…

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Kişiler de…

Kuruluşlar da, ülkeler de…

Finansal ve zihinsel sermayesine;

Çabasına, bilgisine, yeteneğine;

Üretim kabiliyetiine;

Yaptığı/yapacağı işe… (yüksek talep, öncelikli/acil ihtiyaç…)

Ve…

Daha da önemlisi geleceğe/geleceğine güvenerek yatırım yapabilir…

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Bu yapı ile alacaklı duruma geçebilir…

Bu yapıda gerekirse borçlanabilir…

Gerekirse alacağından vazgeçebilir… (vergi indirimleri, KDV alacakları gibi…)

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Borcu borçla değil, çalışarak/üreterek kapatarak, katma değerli çok daha büyük yatırımların önünü açabilir…

Büyümenin yanında kalkınma/refahın aracı olabilir…

VELHASIL

En büyük sorunumuz:

Çalışan, çabalayan, geliştiren, üreten, uzmanlaşan, bilime/tekniğe ve dünya şartlarına göre adımlar atmaya çalışanlarımız endişeli…

Siyasetçi tanıdığı olan ve/veya borcu borçla çeviren özgüvenli…

Refah istiyorsak; “doğru adres” kendine/geleceğe güvenmeli…