Üreterek “tasarruf” edebilmenin de yolları var; borçlanarak “tüketebilmenin” de…

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İhracat artıyor ama uyarıyor:

Belirli sektörlerde ve sınırlı sayıda ül­keye (geçici) ihracat artışı, diğer sektörler­de ihracat kaybı ve ithalat artışı yaşanıyor…

***

“Karşılıksız çek” verisi de öyle…

2026 yılının ilk yarısında, karşılıksız çek hacminin, Türkiye genelinde yüzde 54 art­ması…

Önceki dönem gerçekleşmelerindeki “dü­şük oran” ve finansmana erişimdeki ciddi problemler dikkate alındığında kabul edile­bilir bir seviyeyi gösteriyor ama uyarıyor…

***

Ancak…

Tarım ve turizmdeki gözbebeğimiz Antal­ya’da, “karşılıksız çek hacmi” artışının, geç­tiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 80’i aşması ise “somut reel üretim” dikkate alın­dığında, farklı bir boyutu anlatıyor…

Dahası…

Protestolu senet hacminde, Türkiye ge­nelinde yüzde 51 oranında yükseliş yaşanır­ken, Antalya’daki yüzde 72’lik artış, özellik­le (senet ağırlıklı çalışan) tarım sektörü­nün durumuna da ışık tutuyor…

***

Neden farklı?

Çabalayan, üreten;

Üretmekle kalmayıp geliştirmeye de odaklanan;

Teknoloji kullanımını dolayısıyla verim­liliğini artıran;

Ve dolayısıyla ihracat pazarlarını da geliş­tiren bir sektörü konuşuyoruz…

Öyle ya…

2026 yılının ilk 6 ayında, tarımsal ürün ihracatı artışında Türkiye ortalaması yüzde 3’te kalırken…

Antalya’dan tarımsal ürün ihracatındaki artış yüzde 13’e yaklaştı…

***

Sadece tarım mı?

Türkiye genelinde ilk altı ayda toplam ih­racat yüzde 4.6 artarken…

Antalya’da yüzde 11.4’ü aştı…

VELHASIL

Onlarca yolu var:

Üreterek “tasarruf” edebilmenin de; borçlanarak “tüketebilmenin” de…

Öğrenmesi de, öğretmesi de kolay…

***

İktisat bilimine göre:

Üreterek “borç biriktirebilmenin” de, bi­linen (verimsizlik, ilgisizlik, odak/dikkat/ çaba eksiği gibi) onlarca yolu var…

Ancak;

“Üreterek borç biriktirme” alanında ba­şarılı olmak için, biraz zorlamak gerekiyor!

***

Borcu ödememenin de onlarca yolu var…

***

Ama, onlarca yol da, tüm çabasına/verim­liliğine, eğitimine, geliştirmelerine, eko­sisteme katkısına (ekonomilerin ihtiyaç duyduğu üretici/geliştirici) rağmen (çe­şitli dışsal nedenler, beklenmedik/beklen­meyecek gelişmeler) borcunu ödeyemeyen­lere, bu nedenle üretim/ihracatta tıkanan­lara açılmalı…