Üreterek “tasarruf” edebilmenin de yolları var; borçlanarak “tüketebilmenin” de…
İhracat artıyor ama uyarıyor:
Belirli sektörlerde ve sınırlı sayıda ülkeye (geçici) ihracat artışı, diğer sektörlerde ihracat kaybı ve ithalat artışı yaşanıyor…
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“Karşılıksız çek” verisi de öyle…
2026 yılının ilk yarısında, karşılıksız çek hacminin, Türkiye genelinde yüzde 54 artması…
Önceki dönem gerçekleşmelerindeki “düşük oran” ve finansmana erişimdeki ciddi problemler dikkate alındığında kabul edilebilir bir seviyeyi gösteriyor ama uyarıyor…
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Ancak…
Tarım ve turizmdeki gözbebeğimiz Antalya’da, “karşılıksız çek hacmi” artışının, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 80’i aşması ise “somut reel üretim” dikkate alındığında, farklı bir boyutu anlatıyor…
Dahası…
Protestolu senet hacminde, Türkiye genelinde yüzde 51 oranında yükseliş yaşanırken, Antalya’daki yüzde 72’lik artış, özellikle (senet ağırlıklı çalışan) tarım sektörünün durumuna da ışık tutuyor…
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Neden farklı?
Çabalayan, üreten;
Üretmekle kalmayıp geliştirmeye de odaklanan;
Teknoloji kullanımını dolayısıyla verimliliğini artıran;
Ve dolayısıyla ihracat pazarlarını da geliştiren bir sektörü konuşuyoruz…
Öyle ya…
2026 yılının ilk 6 ayında, tarımsal ürün ihracatı artışında Türkiye ortalaması yüzde 3’te kalırken…
Antalya’dan tarımsal ürün ihracatındaki artış yüzde 13’e yaklaştı…
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Sadece tarım mı?
Türkiye genelinde ilk altı ayda toplam ihracat yüzde 4.6 artarken…
Antalya’da yüzde 11.4’ü aştı…
VELHASIL
Onlarca yolu var:
Üreterek “tasarruf” edebilmenin de; borçlanarak “tüketebilmenin” de…
Öğrenmesi de, öğretmesi de kolay…
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İktisat bilimine göre:
Üreterek “borç biriktirebilmenin” de, bilinen (verimsizlik, ilgisizlik, odak/dikkat/ çaba eksiği gibi) onlarca yolu var…
Ancak;
“Üreterek borç biriktirme” alanında başarılı olmak için, biraz zorlamak gerekiyor!
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Borcu ödememenin de onlarca yolu var…
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Ama, onlarca yol da, tüm çabasına/verimliliğine, eğitimine, geliştirmelerine, ekosisteme katkısına (ekonomilerin ihtiyaç duyduğu üretici/geliştirici) rağmen (çeşitli dışsal nedenler, beklenmedik/beklenmeyecek gelişmeler) borcunu ödeyemeyenlere, bu nedenle üretim/ihracatta tıkananlara açılmalı…
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