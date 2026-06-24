Üretici cephesinde sular ısınıyor

Ekonomi yöneti­minin enflasyon­la mücadele patika­sında 2026 yılının ilk yarısını geride bırakır­ken, TÜİK’in yayım­ladığı üretici, tarım ve dış ticaret endeksleri, yılın ikinci yarısında vitrine (TÜFE) yansı­yacak fiyat hareketle­rinin şifrelerini veriyor. Tüketi­cinin market poşetinde hissetti­ği enflasyonun “mutfağı” sayılan bu endeksler, dezenflasyon süre­cinin hiç de kolay geçmeyeceği­ne işaret ediyor. 2026’nın ilk beş ayında biriken maliyet baskıları­nı ve ikinci yarıyılda tüketici fi­yatları üzerindeki muhtemel et­kilerini somut verilerle masaya yatıralım.

1 Sanayide maliyet baskısı: Yİ-ÜFE Sinyali Mayıs 2026 itibarıyla Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) aylık %2,75 artarken, yıllık artış %28,93 ola­rak gerçekleşti. Buradaki en kri­tik gösterge, yılın başından bu yana (Aralık ayına göre) biriken üretici enflasyonunun daha şim­diden %14,04’e ulaşmış olması­dır. Sektörel kırılımlarda; elekt­rik, gaz ve buhar fiyatlarındaki katılık ile madencilik sektörün­deki yıllık %42,74’lük artış, ima­lat sanayisinin omuzlarındaki yükü ağırlaştırıyor. Üreticinin üzerindeki bu birikimli yük, ta­lep koşullarının izin verdiği öl­çüde kademeli olarak tüketici­ye yansıtılacaktır. Bu durum, 2026’nın ikinci yarısında daya­nıklı tüketim mallarından temel tekstil ürünlerine kadar geniş bir yelpazede yapısal bir taban enf­lasyon baskısı oluşturacaktır.

2 Tarımda girdi ve üretici fi­yatları: Mutfaktaki yangın sürer mi? Gıda enflasyonu, TÜ­FE sepetinin en hassas kalemle­rindendir. Mayıs 2026 Tarım-Ü­FE verileri, tarımsal ürünlerde yıllık artışın %43,08 gibi yüksek bir seviyede seyrettiğini gösteri­yor. Sadece ilk 5 ayda tarım üre­ticisinin maliyeti %18,41 artmış durumda. Daha da çarpıcı olanı, alt gruplarda “Sebze, kavun-kar­puz, kök ve yumrular” grubun­daki yıllık artışın %113,35’e ulaş­masıdır.

Bu yükselişin arkasın­daki temel neden ise Nisan 2026 verilerinde gizli: Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) yıl­lık %38,97 artarken, aylık bazda %5,61 gibi sert bir sıçrama kay­detti. Gübre, ilaç, tohum ve vete­riner harcamalarındaki bu ma­liyet birikimi, tarladaki fiyatı yukarı çekiyor. Yaz aylarındaki mevsimsel gıda bolluğu TÜFE’yi kısa süreliğine rahatlatsa bile, tarımdaki bu yüksek maliyet ke­mikleşmesi nedeniyle 2026 son­bahar ve kış aylarında gıda enf­lasyonunun tüketici üzerinde ciddi bir baskı oluşturmaya de­vam edeceğini öngörebiliriz.

3 Küresel ve döviz endeks­li Baskı: YD-ÜFE Mayıs 2026’da Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerinde de benzer bir maliyet birikimi gö­ze çarpıyor. Yıl başından bu yana yurt dışı üretici enflasyonu biri­kimli olarak belirgin bir seviyeye ulaştı. İhracata yönelik üretilen bu mallardaki maliyet artışı, doğ­rudan iç piyasadaki ham mad­de ve ara malı tedarik fiyatlarını da tetikliyor. Kok ve rafine petrol ürünleri ile enerji fiyatlarındaki küresel dalgalanmalar, ithal gir­di maliyetleri üzerinden iç piya­sadaki tüketici fiyatlarına gecik­meli olarak sirayet edecektir.

4 Barınma ve inşaat mali­yetleri: 2026 yılı başından bu yana inşaat maliyet endeks­lerinde de gözlenen istikrarlı ar­tış eğilimi, orta vadede konut arzı ve buna bağlı olarak kira fiyatları üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. Endeksin mutlak değe­rindeki yükseliş yeni konut üre­tim maliyetlerini artırıyor. Bu da TÜFE’nin en önemli kalemle­rinden biri olan konut ve kira alt grubunda aşağı yönlü katılığı be­raberinde getiriyor.

2026 ikinci yarı yıl senaryosu ve TÜFE üzerindeki net etkiler

Tüm bu veriler ışığında, 2026 yılının ikinci yarısında tüketiciyi ve ekonomi yönetimini şu dina­mikler bekliyor:

-Maliyet geçişkenliği de­vam edecek: Üretici fiyatların­da (Yİ-ÜFE) yılın ilk yarısında biriken %14,04’lük artış, tüketici fiyatlarına henüz tamamen yan­sımadı. Şirketlerin kar marjla­rından fedakarlık etme payı azal­dıkça, bu maliyetler ikinci yarı­yılda TÜFE’ye gecikmeli maliyet enflasyonu olarak yansıyacaktır.

-Gıda enflasyonunda yapı­sal katılık: Tarım-GFE ve Ta­rım-ÜFE’deki yüksek seyir, gıda fiyatlarında kalıcı bir düşüşün önündeki en büyük engeldir. Yaz aylarında geçici bir yavaşlama ol­sa dahi, Eylül ayı itibarıyla TÜFE gıda kaleminde yukarı yönlü ha­reket hızlanabilir.

-Hizmet ve enerji geçişken­liği: Yİ-ÜFE sanayi bacağında­ki enerji maliyetleri ve ithal girdi baskısı, ulaştırma ve lojistik ma­liyetlerini diri tutacaktır. Bu da hizmet sektöründeki fiyat katılı­ğı ile birleşerek TÜFE’nin düşüş hızını sınırlayacaktır.

Özetle; 2026 yılının ilk yarı­sında üretici bacağında biriken maliyetler, yılın ikinci yarısı için TÜFE üzerinde hatırı sayılır bir baskı mirası bırakmıştır. Sıkı pa­ra politikası adımları atılsa da, mutfaktan ve fabrikadan gelen bu maliyet yönlü baskılar sebebiyle, 2026’nın ikinci yarısında enflas­yondaki düşüş eğiliminin bek­lenenden daha kademeli ve en­gebeli olacağını söylemek müm­kündür. Tüketicinin alım gücünü korumak adına, tarımsal girdi maliyetlerini düşürecek mikro reformların aciliyeti her zaman­kinden daha fazladır.