Üretici cephesinde sular ısınıyor
Ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadele patikasında 2026 yılının ilk yarısını geride bırakırken, TÜİK’in yayımladığı üretici, tarım ve dış ticaret endeksleri, yılın ikinci yarısında vitrine (TÜFE) yansıyacak fiyat hareketlerinin şifrelerini veriyor. Tüketicinin market poşetinde hissettiği enflasyonun “mutfağı” sayılan bu endeksler, dezenflasyon sürecinin hiç de kolay geçmeyeceğine işaret ediyor. 2026’nın ilk beş ayında biriken maliyet baskılarını ve ikinci yarıyılda tüketici fiyatları üzerindeki muhtemel etkilerini somut verilerle masaya yatıralım.
1 Sanayide maliyet baskısı: Yİ-ÜFE Sinyali Mayıs 2026 itibarıyla Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) aylık %2,75 artarken, yıllık artış %28,93 olarak gerçekleşti. Buradaki en kritik gösterge, yılın başından bu yana (Aralık ayına göre) biriken üretici enflasyonunun daha şimdiden %14,04’e ulaşmış olmasıdır. Sektörel kırılımlarda; elektrik, gaz ve buhar fiyatlarındaki katılık ile madencilik sektöründeki yıllık %42,74’lük artış, imalat sanayisinin omuzlarındaki yükü ağırlaştırıyor. Üreticinin üzerindeki bu birikimli yük, talep koşullarının izin verdiği ölçüde kademeli olarak tüketiciye yansıtılacaktır. Bu durum, 2026’nın ikinci yarısında dayanıklı tüketim mallarından temel tekstil ürünlerine kadar geniş bir yelpazede yapısal bir taban enflasyon baskısı oluşturacaktır.
2 Tarımda girdi ve üretici fiyatları: Mutfaktaki yangın sürer mi? Gıda enflasyonu, TÜFE sepetinin en hassas kalemlerindendir. Mayıs 2026 Tarım-ÜFE verileri, tarımsal ürünlerde yıllık artışın %43,08 gibi yüksek bir seviyede seyrettiğini gösteriyor. Sadece ilk 5 ayda tarım üreticisinin maliyeti %18,41 artmış durumda. Daha da çarpıcı olanı, alt gruplarda “Sebze, kavun-karpuz, kök ve yumrular” grubundaki yıllık artışın %113,35’e ulaşmasıdır.
Bu yükselişin arkasındaki temel neden ise Nisan 2026 verilerinde gizli: Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) yıllık %38,97 artarken, aylık bazda %5,61 gibi sert bir sıçrama kaydetti. Gübre, ilaç, tohum ve veteriner harcamalarındaki bu maliyet birikimi, tarladaki fiyatı yukarı çekiyor. Yaz aylarındaki mevsimsel gıda bolluğu TÜFE’yi kısa süreliğine rahatlatsa bile, tarımdaki bu yüksek maliyet kemikleşmesi nedeniyle 2026 sonbahar ve kış aylarında gıda enflasyonunun tüketici üzerinde ciddi bir baskı oluşturmaya devam edeceğini öngörebiliriz.
3 Küresel ve döviz endeksli Baskı: YD-ÜFE Mayıs 2026’da Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerinde de benzer bir maliyet birikimi göze çarpıyor. Yıl başından bu yana yurt dışı üretici enflasyonu birikimli olarak belirgin bir seviyeye ulaştı. İhracata yönelik üretilen bu mallardaki maliyet artışı, doğrudan iç piyasadaki ham madde ve ara malı tedarik fiyatlarını da tetikliyor. Kok ve rafine petrol ürünleri ile enerji fiyatlarındaki küresel dalgalanmalar, ithal girdi maliyetleri üzerinden iç piyasadaki tüketici fiyatlarına gecikmeli olarak sirayet edecektir.
4 Barınma ve inşaat maliyetleri: 2026 yılı başından bu yana inşaat maliyet endekslerinde de gözlenen istikrarlı artış eğilimi, orta vadede konut arzı ve buna bağlı olarak kira fiyatları üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. Endeksin mutlak değerindeki yükseliş yeni konut üretim maliyetlerini artırıyor. Bu da TÜFE’nin en önemli kalemlerinden biri olan konut ve kira alt grubunda aşağı yönlü katılığı beraberinde getiriyor.
2026 ikinci yarı yıl senaryosu ve TÜFE üzerindeki net etkiler
Tüm bu veriler ışığında, 2026 yılının ikinci yarısında tüketiciyi ve ekonomi yönetimini şu dinamikler bekliyor:
-Maliyet geçişkenliği devam edecek: Üretici fiyatlarında (Yİ-ÜFE) yılın ilk yarısında biriken %14,04’lük artış, tüketici fiyatlarına henüz tamamen yansımadı. Şirketlerin kar marjlarından fedakarlık etme payı azaldıkça, bu maliyetler ikinci yarıyılda TÜFE’ye gecikmeli maliyet enflasyonu olarak yansıyacaktır.
-Gıda enflasyonunda yapısal katılık: Tarım-GFE ve Tarım-ÜFE’deki yüksek seyir, gıda fiyatlarında kalıcı bir düşüşün önündeki en büyük engeldir. Yaz aylarında geçici bir yavaşlama olsa dahi, Eylül ayı itibarıyla TÜFE gıda kaleminde yukarı yönlü hareket hızlanabilir.
-Hizmet ve enerji geçişkenliği: Yİ-ÜFE sanayi bacağındaki enerji maliyetleri ve ithal girdi baskısı, ulaştırma ve lojistik maliyetlerini diri tutacaktır. Bu da hizmet sektöründeki fiyat katılığı ile birleşerek TÜFE’nin düşüş hızını sınırlayacaktır.
Özetle; 2026 yılının ilk yarısında üretici bacağında biriken maliyetler, yılın ikinci yarısı için TÜFE üzerinde hatırı sayılır bir baskı mirası bırakmıştır. Sıkı para politikası adımları atılsa da, mutfaktan ve fabrikadan gelen bu maliyet yönlü baskılar sebebiyle, 2026’nın ikinci yarısında enflasyondaki düşüş eğiliminin beklenenden daha kademeli ve engebeli olacağını söylemek mümkündür. Tüketicinin alım gücünü korumak adına, tarımsal girdi maliyetlerini düşürecek mikro reformların aciliyeti her zamankinden daha fazladır.
|Borsa
|14.539,61
|-1,29 %
|Dolar
|46,4747
|0,01 %
|Euro
|52,9030
|0,04 %
|Euro/Dolar
|1,1383
|-0,01 %
|Altın (GR)
|6.241,89
|-1,34 %
|Altın (ONS)
|4.110,20
|-1,94 %
|Brent
|76,6650
|-1,38 %