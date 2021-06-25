  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Talip AKTAŞ
  4. Üreticinin, yurtiçi ve yurtdışı enflasyonunda da makas açılıyor!

Üreticinin, yurtiçi ve yurtdışı enflasyonunda da makas açılıyor!

Talip AKTAŞ
Talip AKTAŞ 360° Ekonomik Konjonktür talip.aktas@dunya.com

Büyük bölümü döviz kuru ve emtia fiyatlarındaki yükselişten kaynaklanan yurt içi üretici fiyatları endeksindeki (Yİ-ÜFE) artış, talep koşulları nedeniyle tüketici fiyatlarına yansıtılamıyor. Geçişkenliğin yavaş seyretmesi nedeniyle üretici ve tüketici fiyat endeksleri arasındaki fark da rekor seviyelerde seyrediyor. TÜİK’in açıklamasına göre, mayıs ayı itibariyle yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 17 seviyesinde iken, üretici fiyatlarındaki artış yüzde 38’i aştı. Aradaki makas, gecişkenliğin zayıflamasıyla mayısta 22 puana yaklaştı. Tarihsel seriler, üretici fiyatlarındaki artışın tüketici fiyatlarına birebir yansımadığını gösteriyor.

Geçişkenlik, 3-4 aylık bir dönemde büyük ölçüde tamamlanıyor ve uzun dönemde her iki endeksteki artış oranları yakınsıyor. Dolayısıyla, (eğer tüketici fiyatlarının ölçümünde bir sorun ya da hata yoksa) üreticinin maliyetleri üzerinde tüketiciye yansıtılmayı bekleyen 22 puanlık bir enflasyon stoku var ve önümüzdeki dönemde Yİ-ÜFE’den TÜFE’ye bu seviyede olmasa da buna yakın bir katkının gelmesi beklenmelidir. İçeride perakende fiyatlara yansıtılamayan maliyet artışlarının, ihracat fiyatlarına ise neredeyse birebir oranda yansıtıldığı görülüyor.

İhracata konu ürünlerdeki fiyat değişimlerini izleyen yurt dışı üretici fiyatları endeksindeki (YD-ÜFE) artışın döviz kuru sepetindeki ortalama artışla paralel gitmesi bu olguyu doğruluyor. Ancak, yurt içi ÜFE ile yurt dışı ÜFE aynı bazla (2010=100) izlendiğinde ise 2015 yılından bu yana her iki endeks arasındaki makasın belirgin şekilde açılması dikkat çekici bir gelişmeye işaret ediyor. 2015’e kadar aynı paralelde giden yurt içi ve yurt dışı üretici fiyatlarının bu tarihten sonra belirgin ve hızlı bir şekilde açılması da (ölçümde sorun yoksa) izaha muhtaç bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
“Kalkınma”sız büyüme fetişizmi… 04 Haziran 2021
Hem kredi hem mevduat hacminde düşüş eğilimi var 07 Nisan 2021
Bankalar 1 lira kâr ederken Merkez 31,1 lira kâr yazdı! 02 Nisan 2021
TCMB analizi: İşletme maliyetlerinde kur zararının payı, faizin 2,6 katı 26 Mart 2021
Bu yıl içinde ödenecek dış borç 189 milyar $ 17 Mart 2021
Bir puan büyümenin bedeli 8 milyar dolarlık cari açık! 10 Mart 2021
Büyüme modelinin adı ihracat, kaynağı ithalat... 05 Mart 2021
Doğrudan yatırım, yabancıya konut satışıyla sınırlı kaldı! 24 Şubat 2021
15 yılda tarım 1, inşaat 3 büyüdü 03 Şubat 2021
200’lük kupür sayısı 5, 10 ve 20’liklerden fazla 27 Ocak 2021