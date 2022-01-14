Üretim manyağıyız plastikte dozu binde 3 hassasiyetle ayarlarız

NURUS Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Baştasarımcısı Renan Gökyay, geçenlerde bir arkadaşının davetiyle gelişmiş ülkelerden birinin Ankara Büyükelçisine konuk oldu. Büyükelçiye kendini şöyle tanıttı:

- Ben marangozum…

Sohbet ilerledikçe Nurus’ta yaptıkları işlerden örnekler verdi:

- Uçak da tasarlıyoruz, dronlar için kompozit gövde de üretiyoruz. Ofis koltukları da üretiyoruz, uçaklar için koltuk da tasarlıyoruz.

Büyükelçi, Nurus’ta yapılan işlerden örnekleri dinlerken araya girdi:

- Marangoz olduğunuzu söylemiştiniz…

Renan Gökyay, Nurus’un isim babası, kurucusu Nurettin Usta’nın şirketin temellerini 1927’de Atpazarı’ndaki marangoz atölyesinde attığını belirtti:

- Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı kardeşim Güran Gökyay ve ben ailemizin üçüncü kuşağı olarak işlerimizi geliştiriyor, yönetiyoruz. Nurus, ofis mobilyaları üreticisi olarak biliniyor ama biz artık teknoloji şirketine dönüşmüş durumdayız.

Renan Gökyay, geçen gün Ankara Sincan OSB’deki fabrikalarını Güran Gökyay ve Nurus Genel Müdürü Hakan Zihnioğlu ile birlikte gezerken de söze aynı şekilde girdi:

- Ben marangozum…

Ardından ekledi:

- Şirketimizde, tesislerimizde dikey entegrasyonu tamamladık. Dikey entegrasyon yolculuğumuz sırasında 10 milyon Euro’luk yatırım yaptık. Böylece 95 yıl önce marangoz atölyesinde başlayan yolculuğumuz teknoloji şirketine dönüşüme kadar uzandı.

Bu noktada Güran Gökyay, Hakan Zihnioğlu ve iletişim danışmanları Ergun Gümrah’la kararlaştırdıkları başlık olabilecek mesajı verdi:

- Türkiye’de yakında gerçekleşecek tarihin en büyük ofis göçüne hazırız.

İstanbul Finans Merkezi’nin 100 bin ofis çalışanının taşınmasına sahne olacağını vurguladı:

- Orada ofis mobilyası seçiminde devlet önemli rol oynayacak. Bakalım, “Çin’den ucuz ürün alalım” görüşü mü, “İtalyan tasarımı olsun” diyenler mi, “Türkiye’de üretilenden şaşmayalım” tarafında olanlar mı etkili olacak, göreceğiz.

Mobilya sektörünün güvenilir kuruluşu İtalya merkezli CSIL’in verilerine işaret etti:

- CSIL’in 2021 raporuna göre Türkiye ofis mobilyasında yıllık 650 milyon dolarlık toplam ihtiyaç hacmine sahip. Bunun sadece yüzde 2.5’lik bölümü ithal ediliyor.

Ofis mobilyasında ithalat oranının yüzde 1.5’e inmiş olabileceğini kaydetti:

- İthalatın frenlenmesini sağlayan aktörler arasında ön sıralarda yer alıyoruz.

Güran Gökyay araya girip, İstanbul’un ofis alanlarıyla ilgili verileri paylaştı:

- Şu anda İstanbul’da 4.5 milyon metrekare kullanılan ofis varken, 3.5 milyon metrekarelik de boş alan var. İstanbul Finans Merkezi, 1.8 milyon metrekarelik ofis alanı yaratacak. Kamu bankalarının oraya taşınması, 800 bin metrekarelik alanı ilk aşamada dolduracak.

Renan Gökyay sürdürdü:

- Üretim, inovasyon ve teknoloji gücümüzle bu çaptaki ofis göçüyle ortaya çıkacak mobilya ihtiyacını karşılamaya hazırız.

Fabrikayı gezerken yan yana duran iki tencereyi gösterdi:

- Bu iki yemek tenceresini Öztiryakiler’den aldık. Kapağına otomobil cam sileceği motoru yerleştirdik. Bu tencerelerde kompozit malzemelerin üretiminde kullandığımız plastiklerin karışım formüllerini geliştiriyoruz.

Şu noktanın altını çizdi:

- Bu tencerelerde binde 3 hassasiyetle “plastik dozlama” yapıyoruz.

Gökyay kardeşler “üretim manyağı” olmasa, ofis mobilyası üreten Nurus, drone gövdesi üretiminden COVID-19 test kabinine, uçak tasarımından, uçak koltuğu tasarımına uzanan inovasyon, teknoloji dönüşümünü gerçekleştirebilir miydi?

İsmail Demir bizi yönlendirdi, uçak koltuğu tasarladık

NURUS Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Baştasarımcısı Renan Gökyay, Savunma Sanayi Başkanı Prof. İsmail Demir’in geçmişte THY Teknik Genel Müdürlüğü görevinde bulunduğunu anımsattı:

- İsmail Bey bir gün, “Uçak koltuğu konusunda beraber çalışabilir miyiz?” diyerek bizi yönlendirdi. Biz de Ar-Ge ve teknoloji gücümüzle kolları sıvadık. Koltuk tasarımına başlarken ekibe uçak mühendisi kattık.

Tasarladıkları uçak koltuklarını, o koltuklar için geliştirdikleri malzemeleri gösterdi:

- Tasarımı biz yapıyoruz. THY, Kibar Holding ve THY Teknik’in ortak olduğu TSI Uçak Koltuk Üretim A.Ş. de üretimini yapıyor.

Makineleri kendimiz geliştiriyoruz, 5 eksenli CNC’yi de çözüyoruz

NURUS Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Baştasarımcısı Renan Gökyay, Türkiye’de yerli robot üretimine ilk adım atan Hakan Altınay’ı anımsatıp, fabrikada çalışan bazı robotları gösterdi:

- Robot geliştirmede bir dönem Hakan Altınay’la birlikte çalıştık. Buradaki bazı robotlar Altınay’la birlikte geliştirdiklerimiz.

Nurus Yönetim Kurulu Başkanı Güran Gökyay’a döndü:

- Mali işler Güran’a bağlı. Makine alımı gündeme geldiğinde fiyatı soruyor. “800 bin dolarlık makine alacağız” diyoruz, “Para yok” diyor. Biz de o makineyi 100 bin dolara geliştiriyoruz.

5 eksenli CNC tezgahlarını gösterdi:

- 5 eksenli CNC tezgahı konusunda ithalat yaptığımız bazı ülkeler ciddi sınırlamalar koyuyor, bazıları da vermiyor. Biz de kendi 5 eksenli CNC tezgahımızı geliştirdik.

Hürjet buradaydı

NURUS Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Baştasarımcısı Renan Gökyay, ulaştıkları teknoloji düzeyi için oran verdi:

- Bizim teknoloji düzeyimiz 8.5.

Bunun ne anlama geldiğini sorduk, yanıtladı:

- Bu, “uçak da yapabiliriz” demek.

Ardından drone geliştirdikleri bölüme geçerken Hürjet’in tasarımıyla ilgili malzemeleri, duvardaki afişleri gördük:

- Hürjet was here (Hürjet buradaydı).

Hürjet’in tasarlama çalışmalarını içeren görüntüleri gösterdi:

- Ekibimizle birlikte Hürjet’in tasarımına çok emek verdik.

12 drone yaparken 20 drone parçalandı

NURUS Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Baştasarımcısı Renan Gökyay, drone gövdesi, kanatları yapılan bölümdeki ekibini tanıştırıp ekledi:

- Burada arkadaşlarımızın kırıp dökmesi serbest.

Ekibe sordu:

- 12 drone üretme aşamasına varıncaya kadar kaç drone parçaladınız?

Şu yanıt geldi:

- 20’yi buldu.

Ciromuz 35 milyon Euro, yüzde 40’ı ihracattan geliyor

NURUS’ın ihracatını, yıllık cirosunu merak ettik, Yönetim Kurulu Başkanı Güran Gökyay yanıtladı:

- 2021 yılını 35 milyon Euro düzeyinde ciro ile kapattık.

İhracatın ciro içindeki payının yüzde 40 olduğunu belirtti:

- Bazı yıllarda ihracatımızın payı yüzde 60’a kadar çıktı. 50 dolayında ülkeye ihracat yapıyoruz.

2022 hedeflerini paylaştı:

- Bu yıl döviz bazında yüzde 40 düzeyinde büyümeyi hedefliyoruz.

İstanbul Havalimanı’nda 32 bin koltuğumuz var

NURUS Yönetim Kurulu Başkanı Güran Gökyay, havalimanı terminali yolcu koltukları işine Sabiha Gökçen Havalimanı projesiyle girdiklerini belirtti:

- Havalimanı terminallerindeki yolcu dinlenme koltuğu üretiminde de uzmanlaştık.

İstanbul Havalimanı’na işaret etti:

- İstanbul Havalimanı için 32 bin yolcu dinlenme koltuğu ürettik.