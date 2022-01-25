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Üretim ortamında zemheri kışı yaşamak...

Osman AROLAT
Osman AROLAT AROLAT'tan osman.arolat@dunya.com

Doğalgaz krizine ilişkin görüştüğüm iş insanları, “Bir yandan hammadde fiyatları, döviz kurları, enerji zamları nedeniyle üretimde kışı yaşıyorduk. Eğer bu kesintiler de gündeme gelirse üretim ortamında zemheri yaşarız” değerlendirmesini yaptılar.

Bir büyük ölçekli süt üreticisine “Eğer kesinti olursa sonucu ne olur?” sorusunu yönelttim, aldığım yanıt şöyle oldu:

-Süt her gün sağılıp fabrikaya gelir, hemen işlenmesi gerekir, onun için enerjiye ihtiyacımız var. Enerjiyi doğalgazdan elde ediyoruz. Doğalgaz kesintisi olursa sütü işlemeyeceğiz. Üretim heba olur, çok ciddi zarara yol açar.

Türkiye yıllardır doğalgaz depolama çalışmalarını yapıyor. Trakya'da depolama tesisleri var. Ege'de de LPG depolama tesisleri var. Ama ana depolama Tuz Gölü'nün altındaki depolama tesislerinde olacak. Bu tesisin de yapımı yıllardır sürüyor ve ancak % 71'i tamamlanmış durumda. 2023'te yüzde 100'e ulaşacağı bekleniyor. Ancak bu durumda Türkiye'nin depolama ihtiyacının yüzde 50'si Tuz Gölü'nün altında depolanabilecek.

Sanayicinin üretim için enerjiye ihtiyacı var. Bu da Türkiye'nin dışa bağımlı olduğu doğalgazdan sağlanıyor. O nedenle bir yandan kesintiye uğramayacak anlaşmalara ihtiyacımız var. Ama esas olarak doğalgaz depolama olanaklarını geliştirmek durumundayız. Ayrıca Karadeniz'de doğalgaz araştırmalarında ''bulduk'' müjdesini vermekten sıyrılıp, üretim yapabilecek aşamaya gelinmesi gerekiyor.

İran'ın 10 günlük doğalgaz kesme açıklaması, konunun önemini bir kez daha hatırlattı. Sanayiciler diğer etkenlerden üretim ortasında kış yaşadıklarını belirtirken, doğalgaz kesintisi olması halinde ''zemheri kışı'' yaşayacaklarının altını çiziyorlar. Bu da gösteriyor ki, üretim için enerji ve doğalgaz konusunu sağlam kazığa bağlamalıyız. ''Enerji Güvenliği'' konusu, bu düğümü atmaktan geçiyor.
Zorluklar içinde üretim yapan sanayicileri "Hem 40 katır, hem 40 satır" işlemine layık görmeyelim...

GÜNÜN NOTU:

Brezilya Ekonomi Bakanı P. Guedes'in "Merkez bankacılar, direksiyon başında uyuyor, oysa enfl asyon öyle kendiliğinden yok olmayacak" sözleri Davos Forumu'na damgasını vurdu.

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