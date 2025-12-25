Üretim ve istihdamı KOBİ’ler omuzladı

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ekono­minin belkemiği, sos­yal yapıda denge unsuru olan ve revize verilere göre 2024 yılında tüm aktif girişimlerin sayıca yüzde 99,6’sını oluştu­ran küçük ve orta boy işletme­ler (KOBİ), üretim ve istihda­ma yüksek oranda katkı verdi.

Türkiye İstatistik Kuru­mu’nun (TÜİK), yıllık sana­yi ve hizmet istatistikleri ile girişimcilik ve iş demografisi çalışmalarında yaptığı reviz­yonlar kapsamında ağustosta yayımladığı girişim istatistik­lerini de revize etti. Buna gö­re 2024 itibarıyla ülkedeki top­lam aktif girişim sayısı 3 mil­yon 942 bin 795, buralardaki toplam çalışan sayısı 19 mil­yon 788 bin 571, ücretli ça­lışanlar 16 milyon 657 bin 115 oldu. Girişimlerin top­lam cirosu 91 trilyon 516,7 milyar TL, mal ve hizmet­lerin toplam satın alışla­rı 79 trilyon 833,9 milyar TL, üretim değeri 53 tril­yon 149,4 milyar TL, faktör maliyetiyle katma değer 15 trilyon 747,9 milyar TL dü­zeyinde gerçekleşti.

Girişimlerde KOBİ ağırlığı

Geçen yıl ülkedeki tüm giri­şimlerin yüzde 96,6 oranında 3 milyon 928 bin 385’ini KO­Bİ’ler oluşturdu. KOBİ’ler is­tihdamın yüzde 68,5’ini, üre­timin yüzde 39,8’ini, personel maliyetinin yüzde 43,5’ini, ci­ronun yüzde 44,1’ini ve fak­tör maliyetiyle katma değerin yüzde 41,2’sini gerçekleştirdi. Geçen yılki ciroları 40 trilyon 354,6 milyar TL olan KOBİ’le­rin üretim değeri 21 trilyon 127 milyar, faktör maliyetiyle kat­ma değeri 6 trilyon 491,7 mil­yar, mal ve hizmet satın alımla­rı 36 trilyon 211,4 milyar TL ol­du. 2024’te 10 milyon 429 bin 130’u ücretli çalışan toplam 13 milyon 560 bin 62 kişi istih­dam eden KOBİ’lerin personel maliyeti 3 trilyon 429,3 milyar, çalışan başına faktör maliye­tiyle katma değeri 478 bin 734 TL düzeyinde gerçekleşti.

KOBİ’lerde yeni doğan sayı­sının aktif girişim sayısına bö­lünmesi ile bulunan “girişim doğum oranı” 2023’deki yüzde 15,3 düzeyinden 2024’te yüzde 15,9’a, yenilerdeki istihdamın toplamdakine oranı da yüzde 6,9’dan yüzde 7’ye yükseldi.

Ar-Ge harcamasının yüzde 28,8’ini KOBİ’ler yaptı

Mali ve mali olmayan şirketlerin 2024 yılındaki toplam gayri safi yurtiçi Ar- Ge harcamasının yüzde 28,8 oranındaki 119 milyar 151 milyon TL’sini KOBİ’ler gerçekleştirdi. Tam Zaman Eşdeğeri (TZE) cinsinden mali ve mali olmayan şirketlerde toplam 203 bin 518 kişi Ar-Ge personeli olarak çalışırken, bunun yüzde 43,7’si KOBİ’lerde istihdam edildi.

2024 yılında KOBİ’ler toplam bin 417 patent başvuru yaptı, aynı yıl bu girişimlere ait 615 patent tescil edildi. Patent başvurusunda 494 adetle küçük ölçekli girişimler, patent tescilinde 237 ile orta ölçekliler ilk sırada yer aldı.

Çalışan başına katma değer arttı

KOBİ’lerde 2015’te 26 bin TL olan çalışan başına ortalama katma değer, on yılda 17,4 kat artarak 2024 yılında 479 bin TL’ye ulaştı. 2015- 2024 döneminde çalışan başına katma değer orta ölçeklilerde 46 bin TL’den 969 bin TL’ye, küçük ölçekli girişimlerde 31 bin TL’den 558 bin TL’ye, mikro ölçekli girişimlerde ise 12 bin TL’den 175 bin TL’ye yükseldi. 2015’te 17 bin TL olan çalışan başına ortalama personel maliyeti 2024’te 253 bin TL’ye çıktı. Söz konusu maliyet on yılda orta ölçeklilerde 27 bin TL’den 439 bin TL’ye, küçük ölçekli girişimlerde 20 bin TL’den 310 bin TL’ye, mikro ölçeklilerde 8 bin TL’den 121 bin TL’ye yükseldi.

Büyük bölümü “mikro” işletme

2024 itibarıyla tüm girişimlerin yüzde 88,9 oranındaki 3 milyon 504 bin 378’ini, KOBİ tanımında yer alan, çalışan sayısı 1-9 arasında, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 10 milyon TL’yi aşmayan “aile işletmesi” vasfındaki girişimler olan “mikro” işletmeler oluşturdu. Toplam ülke istihdamının yüzde 32’sini gerçekleştiren mikro işletmelerin toplam cirodaki payı yüzde 8,2, üretimdeki payı yüzde 7,6, faktör maliyetiyle katma değerdeki payı yüzde 7 düzeyinde.

Yine KOBİ tanımında yer alan, yıllık çalışan sayısı 10-49 arasında ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 100 milyon TL’yi aşmayan “küçük” işletme sayısı, 364 bin 892, yıllık çalışan sayısı 50-249 arasında ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 1 milyar lirayı aşmayan “orta” ölçekli KOBİ sayısı da 59 bin 115 olarak gerçekleşti. Tüm girişimlerin yüzde 9,3’ünü oluşturan küçük işletmeler ciroda yüzde 17,3, üretimde yüzde 14,6, katma değerde yüzde 14,1 pay aldı, istihdamın yüzde 20,1’ini gerçekleştirdi. Orta boy işletmeler ise tüm girişimlerin yüzde 1,5’ini oluşturdu, ciroda yüzde 18,6, üretimde yüzde 17,5, katma değerde yüzde 20,1, istihdamda yüzde 19,6 pay aldı.

250 ve daha fazla çalışanı bulunan “büyük” işletmeler ise geçen yıl 14 bin 410 olarak belirlendi. Yıllık cironun yüzde 55,9’u, üretim değerinin yüzde 60,2’si, katma değerin yüzde 58,8’i bu işletmelere ait bulunuyor. Ancak bu işletmelerin istihdamdaki payı ise yüzde 31,5’te kalıyor.

KOBİ’ler en fazla ticaret sektöründe

2024 yılında KOBİ’lerin; yüzde 35,1’i toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektöründe faaliyet gösterdi. KOBİ’lerin yüzde 15,3’ünün ulaştırma ve depolama, yüzde 12,1’i ise imalat sanayi sektöründe olduğu belirlendi. KOBİ istihdamı içindeki en yüksek oran ise imalat sanayi sektöründe. 2024’te imalat sanayiinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin istihdamının toplam KOBİ istihdamı içindeki oranı yüzde 25,4, personel maliyeti için bu oran yüzde 33,5, ciroda yüzde 25,5, faktör maliyetiyle katma değerde yüzde 34,9 ve üretim değerinde ise yüzde 41,2 olarak gerçekleşti

Düşük teknolojili üretim ağırlıkta

İmalat sanayiinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin yüzde 54,8’i düşük teknoloji sınıfında üretim yaparken, büyük ölçekli girişimlerde bu oran yüzde 41,5 oldu. Büyüklük gruplarına göre mikro ölçekli girişimlerin yüzde 56,2’si düşük teknoloji, yüzde 32,1’i orta-düşük teknoloji, yüzde 11’i orta-yüksek teknoloji ve yüzde 0,7’si yüksek teknoloji sınıfında üretim yaptı. Küçük ölçeklilerin yüzde 48,3’ü düşük, yüzde 32,7’si orta-düşük, yüzde 17,9’u orta-yüksek ve yüzde 1,1’i yüksek; orta ölçekli girişimlerin de yüzde 47,7’si düşük, yüzde 31’i orta-düşük, yüzde 19,8’i orta-yüksek ve yüzde 1,5’i yüksek teknoloji üretimi gerçekleştirdi.

İhracatın yüzde 29,6’sı KOBİ’lerden

2024’te toplam ihracatın yüzde 29,6’sı, ithalatın yüzde 15,9’u KOBİ’lerce gerçekleştirildi. İhracatta, mikro ölçekli girişimlerin payı yüzde 2,4, küçük ölçekli girişimlerin yüzde 10,7, orta ölçekli girişimlerin ise yüzde 16,5, büyük ölçekli girişimlerin payı ise yüzde 70,4 oldu. KOBİ’lerin toplam ihracatının yüzde 59,4’ü ticaret, yüzde 34,3’ü ise imalat sanayi sektöründe gerçekleştirildi. KOBİ’lerin ihracatının yüzde 91,1’ini imalat sanayi ürünleri oluşturdu. KOBİ’lerin 2024 ihracatının yüzde 48’i Avrupa, yüzde 34,3’ü Asya ülkelerine yapıldı.

İthalatta mikro ölçekli girişimlerin payı yüzde 0,9, küçük ölçekli girişimlerin yüzde 5,2, orta ölçeklilerin ise yüzde 9,8, büyük ölçekli girişimlerin payı ise yüzde 84,1. KOBİ’lerin ithalatının yüzde 65,6’sı ticaret, yüzde 25,8’i ise sanayi sektöründen. KOBİ’lerin 2015 yılında 49 milyar dolar olan ihracat değeri 2024’te 76 milyar dolara yükseldi. İthalatta ise 2015’te 36 milyar dolar olan değer, 2024 yılında 51 milyar dolara çıktı. KOBİ’ler ithalatının yüzde 48,1’ini Avrupa ülkelerinden, yüzde 42,9’unu ise Asya ülkelerinden yaptı. KOBİ’lerin 2024 yılı ithalatında öne çıkan ürünler, yüzde 16 ile makine ve ekipmanlar, yüzde 14,9 ile ana metaller, yüzde 12,5 ile kimyasallar ve kimyasal ürünler oldu.