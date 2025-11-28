Üretimde canlanma eğilimi dış ticaret açığını büyüttü

Ekonominin üretim aya­ğında ileriye yönelik canlanma işareti olarak yatırım malı ve hammadde dış alımındaki ivmenin ithalatı bü­yütmesi ile ekim ayında Türki­ye 7,6 milyar dolarlık dış ticaret açığı verdi, yıllık bazda açık 91 milyar doları aşarak son 18 ayın en yüksek düzeyine ulaştı.

Türkiye İstatistik Kuru­mu’nun (TÜİK) dış ticaret ve­rilerine göre ekimde ihracat ge­çen yılın aynı ayına göre yüzde 2 artışla 23 milyar 941,2 milyon dolar olurken, ithalat yüzde 7,2 artarak 31 milyar 521,1milyon dolara ulaştı. Bunun sonucun­da 7 milyar 579,9 milyon dolarla geçen yılın aynı ayına göre yüz­de 27,6 oranında 1 milyar 641,4 milyon dolar daha fazla açık ve­rildi. Geçen yılın ekim ayında yüzde 79,8 olan ihracatın ithala­tı karşılama oranı bu yıl aynı ay­da yüzde 76’da kaldı.

Ocak-ekim dönemi itibarıy­la da ithalat, ihracata göre daha hızlı arttı. Geçen yılın aynı dö­nemine göre ihracatın yüzde 3,9 artarak 224,5 milyar dolar oldu­ğu bu dönemde ithalat yüzde 6,1 artışla 299,2 milyar dolara ulaş­tı. Böylece on aylık dış ticaret açığı yüzde 5,1 büyüyerek 74,6 milyar dolar oldu. On aylık dö­nemlere göre ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 76,6’dan yüzde 75’e geriledi.

Yıllıklandırılmış verilere gö­re de ekim sonu itibarıyla son bir yıldaki ihracat önceki bir yıl­lık döneme göre yüzde 3,1 artış­la 270,1 milyar, ithalat yüzde 6,2 artışla 361,1 milyar ve dış tica­ret açığı yüzde 16,7 büyüyerek 91 milyar dolar oldu; ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 77,1’den yüzde 74,8’e geriledi. Yıllık açıkta, ay sonları itibarıy­la yıllık bazda Nisan 2024’teki 93 milyar dolardan sonraki en yüksek düzeyini görüldü.

Üretim ve yatırımda artış eğilimi

Ekim ayındaki hızlı it­halat artışında, başta sa­nayide olmak üzere üre­tim ve yatırımda gaza basma eğilimi etkili oldu. Tüketim malı ithalatı ge­çen yılın aynı ayına göre yüzde 4,3 düşerek 4 milyar 885,5 milyon dolara geri­lerken, yatırım malı ithalatı yüzde 20,2 artarak 5 milyar 45,5 milyon ve toplamda en büyük paya sahip olan ham­madde/ara malı dış alımı da yüzde 7,3 artışla 21 milyar 532,5 milyon dolara ulaştı.

Bu tablo, ekonomide üretim tara­fında canlanma, bu eğilim de­vam ederse, yatırımlarda artış ve kapasite yoğunluklu bir üre­tim döneminin işaretini verdi. Veriler, tüketim tarafında ise fren eğilimini, tüketici talebi­nin zayıfladığı ya da ithal tüke­tim mallarına talebin düştü­ğünü gösteriyor.

Aylık eğilimin aksine, ilk on ay itibarıyla kümü­latif bazda ise tüketim malı it­halatındaki artış diğer gruplara göre hala yüksek. Bu dönemde tüketim ithalatı yüzde 10,5 artış­la 48,5 milyar dolar olurken, 43,8 milyar dolar olarak gerçekleşen yatırım malı ithalatındaki artış yüzde 4,5 ve 206,1 milyar dolar olan hammadde/ara malı ithala­tındaki yüzde 5,3’de kaldı.

Ekim sonu itibarıyla son bir yılda da tüketim malı ithala­tı önceki bir yıllık döneme gö­re yüzde 12,2 artışla 59,1 mil­yar dolar olurken, hammadde/ ara malı ithalatı yüzde 5,7 ar­tışla 248,6 milyar, yatırım ma­lı ithalatı ise sadece yüzde 1,6 artışla 52,2 milyar dolar düze­yinde gerçekleşti.

İhracatta yüksek teknoloji payı düştü

Ekim ayları itibarıyla imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,3’ten yüzde 94,4’e çıkarken, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ihracatındaki payı ise yüzde 3,7’den yüzde 3,4’e geriledi. Ocak-ekim dönemi itibarıyla toplam ihracattaki payı yüzde 94,2’den yüzde 94,5’e çıkan imalat sanayii ihracatı içinde yüksek teknoloji ürünleri bu yıl yüzde 3,6 ile geçen yılki yüzde 3,4’e göre daha yüksek pay aldı. İthalatta ise imalat sanayi ürünlerinin payı ekim ayları itibarıyla yüzde 9,7’den yüzde 12,7’ye yükseldi. Söz konusu pay ekimdeki ivmenin etkisiyle, ocak-ekim dönemleri itibarıyla da yüzde 11’den yüzde 11,5’e çıktı.