Üretimden sofraya, maliyetlerden beklentilere
Türkiye ekonomisinin 2022 yılının başından 2026’nın ilk çeyreğine kadar uzanan serüveni, makroekonomik verilerin yalnızca kâğıt üzerindeki rakamlardan ibaret olmadığını, toplumsal psikolojinin ve "gelecek tahayyülünün" bu rakamlarla nasıl iç içe geçtiğini açıkça ortaya koydu. Fiyat endeksleri ile Tüketici Güven Endeksi arasındaki doğrusal olmayan ancak son derece kuvvetli bağı analiz etmek için eşsiz bir laboratuvar işlevi görüyor.
Üretim maliyetlerinin domino etkisi
2022 yılı, küresel tedarik zinciri kırılmalarının ve enerji krizinin Türkiye’deki üretim maliyetlerini adeta bir fırtınaya çevirdiği yıldı. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), döviz kurlarındaki hareketlilikle birleşince Cumhuriyet tarihinin en keskin yükselişlerinden birini kaydetti. Üreticinin kapısındaki bu yangın, doğal olarak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) üzerinde muazzam bir baskı oluşturdu.
Üretici ve tüketici fiyatları arasındaki bu korelasyon, tüketicinin "bugün almazsam yarın daha pahalıya alırım" mantığını tetikledi. İşte bu nokta, fiyat endekslerinin Tüketici Güven Endeksi ile yollarının kesiştiği ilk duraktır. Üretici fiyatlarındaki kontrolsüz artış, tüketicide "fiyat istikrarının kaybolduğu" algısını yerleştirerek güven endeksinin 2022 yazında 63,4 puan gibi tarihi dip seviyelere gerilemesine neden oldu. Zira tüketici, üreticinin maliyetini nihai ürüne yansıtacağını biliyordu ve bu durum gelecek beklentilerini kararttı.
Mutfaktaki yangın: Tarım-ÜFE ve gıda enflasyonu
Türkiye gibi gıda harcamalarının hanehalkı bütçesinde önemli bir pay tuttuğu bir ekonomide, Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE) belki de güveni en hızlı sarsan değişkendir. 2022-2024 periyodunda gübre, mazot ve yem maliyetlerindeki artışın Tarım-ÜFE’yi yukarı itmesi, pazar ve market raflarındaki etiketleri doğrudan değiştirdi.
Tüketici, genel enflasyondan ziyade "hissedilen enflasyona" göre güven tazeleyen veya kaybeden bir yapıdadır. Tarım-ÜFE’deki her yükseliş, temel gıdaya erişim endişesini körükleyerek Tüketici Güven Endeksi içindeki "maddi durum beklentisi" alt kalemini aşağı çekti. 2025 yılına gelindiğinde tarımsal desteklerin ve planlı üretimin etkisiyle Tarım-ÜFE’de görülen görece sakinleşme, tüketici güveninin 80 puan bandının üzerine tutunmasında en kritik çıpa görevini üstlendi.
Fiyat endeksleri ve güven arasındaki simetrik olmayan ilişki
Verileri 2022’den bugüne analiz ettiğimizde karşımıza çıkan en çarpıcı gerçek şudur: Fiyat endekslerindeki yükseliş güveni çok hızlı aşağı çekerken, endekslerdeki düşüş güveni aynı hızda yukarı taşımıyor. Ekonomi literatüründe "güvenin inşası zor, yıkılması kolaydır" kuralı burada da işliyor.
2024 yılının ikinci yarısından itibaren uygulanan rasyonel para politikalarıyla birlikte TÜFE’de dezenflasyon süreci başladığında, Tüketici Güven Endeksi’nde de bir toparlanma gözlendi. Ancak bu toparlanma, enflasyonun düşüş hızından daha yavaş gerçekleşti. Bunun temel sebebi, geçmişteki yüksek enflasyonun yarattığı "travmatik hafıza"dır. Tüketici, Yİ-ÜFE ve TÜFE’deki gerilemeyi kalıcı görmeden, harcama eğilimini ve gelecek iyimserliğini artırmakta temkinli davranmaktadır.
2026 vizyonu: İstikrar güveni getirir mi?
Bugün, 2026 yılının Mart ayı itibarıyla baktığımızda; TÜFE’nin %30’lu seviyelere demirlemesi ve Yİ-ÜFE’nin %20’li rakamlara doğru yelken açması, ekonomideki öngörülebilirliği artırmıştır. Tüketici Güven Endeksi de bu olumlu havadan beslenerek yükseldi. Bu durum, fiyat endeksleri ile güven arasındaki bağın hala çok diri olduğunu kanıtlıyor.
Ancak unutulmamalıdır ki, güven endeksinin 100 eşik değerinin (iyimserlik sınırı) altında kalmaya devam etmesi, fiyat endekslerindeki iyileşmenin henüz tabana tam anlamıyla yayılmadığını göstermektedir. Üretici üzerindeki enerji ve lojistik yüklerinin hafifletilmesi (Yİ-ÜFE kontrolü) ve gıda arz güvenliğinin sağlanması (Tarım-ÜFE kontrolü), tüketicinin cebindeki paranın değerini koruyacağına dair inancını pekiştirecektir.
Sonuç: Rakamların ötesindeki gerçeklik
Son dört yıllık süreç net bir şekilde göstermiştir ki; Türkiye ekonomisinde fiyat endeksleri birer sebep, tüketici güveni ise bir sonuçtur. Yİ-ÜFE, TÜFE ve Tarım-ÜFE arasındaki denge kurulmadan, tüketicinin yarına dair plan yapması ve ekonomiye tam destek vermesi mümkün görünmemektedir.
Ekonomi yönetiminin başarısı, sadece bu endeksleri tek haneye indirmekle değil, aynı zamanda bu düşüşün kalıcılığına toplumu ikna etmekle ölçülecektir. Zira rakamlar ne derse desin, asıl veri tüketicinin marketten eve dönerken hissettiği "huzur"dur.
|Borsa
|12.930,16
|-1,81 %
|Dolar
|44,3533
|0,04 %
|Euro
|51,5740
|0,12 %
|Euro/Dolar
|1,1615
|0,06 %
|Altın (GR)
|6.378,76
|0,03 %
|Altın (ONS)
|4.484,03
|0,24 %
|Brent
|96,4400
|-0,21 %