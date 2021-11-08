Üretime devam

Alışkanlıkları değiştirmek zordur… Üstelik hep üretmeye bağımlı olmuşsanız… Ve müşterilerinizin istediklerine cevap vermek de, zaafınızsa…

Honda, Türkiye’de 1992 yılında Anadolu Honda olarak kurulduktan sonra tam 25 yıl önce Gebze’deki fabrikasının inşaatına girişmiş ve 1997’nin sonundan itibaren Civic modelinin üretimine başlamıştı. 2002’de de Honda Türkiye ünvanıyla tümüyle Japonya’ya bağlanınca markanın Avrupa’daki ikinci üretim noktası oldu ve 2005’ten sonra da City’leri de bantlarından indirdi.

Böylece yılda 50 bin adetlik kapasitesini de kutlamaya başladı. Ancak; iki yıl önce global otomotiv endüstrisindeki elektrifikasyon alanındaki gelişmeler ve bu gelişmelere bağlı olarak uygun üretim kapasitelerinin yeniden şekillendirilmesi amacıyla Honda, İngiltere ve Türkiye fabrikalarını kapatma kararı alınca; ülkemizde çok sevilen Civic, yeni neslinde artık ithal edilmeye başlandı. Hindistan’dan City ve Tayland’dan da Accord’un gelmesiyle birlikte sedan seçeneklerini üçe çıkaran Honda, Jazz ve CR-V’nin arasında da 4 ay sonra HR-V modelini gösterecek.

Fakat, Honda’nın Türkiye’deki üretimi durdu, demek aslında tam da doğru değil.

Şekerpınar’daki fabrika alanından ayrılınca Kocaeli Uzuntarla ANT Lojistik tesislerinin yanına kurulan eğitim, montaj ve PDI merkezlerine ek yatırım yapan Honda Türkiye, 4 Kasım’dan itibaren 2A mühendislik ve BRC Türkiye distribütörü ile ciddi bir LPG operasyonuna başladı.

Yeni Civic Sedan’ın 11. neslinin lansmanını takip eden bu günlerde şu an için 22 personel ile tek shift’te 60 adetlik kapasiteyle VTEC Turbo motorlarının LPG dönüşümü seri olarak tamamlanmaya başlandı.

Yani böylece yeni Civic ECO’lar sadece Türkiye’de “üretiliyor” diyebiliyoruz. Honda Ar-Ge’si tarafından bu son nesil VTEC Turbo motorun hem benzin hem de LPG kullanımı için özel olarak geliştirildiğini de hatırlatmalıyız. Bu şekilde 3+3 yani 6 yıl garanti altında sunulabilen ilk Turbo 1.5 lt VTEC Civic ECO, 129 beygir gücü ve 180 Nm’lik torkunun yanında 148 gr/ km karbondioksit emisyonu ve 100 kilometrede 6,5 litrelik tüketimiyle, Honda satışlarının dörtte birini LPG’li yapmaya devam edecek. Öyle ki, 2022 yılı için LPG’li hale getirilmiş yeni Civic’lerin 10 bin adet satılacağı bile tahmin ediliyor.

Türk tüketicisinin tasarruf ve performans tercihlerini dikkatle inceleyen Honda, sadece Türkiye’ye özel geliştirdiği LPG’li versiyonu da olan 11’inci nesil Civic ile, bakalım, 10’uncu jenerasyon Civic Sedan’ın 106 bin adetlik satış başarısını sollayabilecek mi?..

Bu arada; sıvılaştırılmış petrol gazları LPG’nin Türkiye üretimi Ağustos ayında 90 milyon, ithalatı 320 milyon ve ihracatı ise 20 milyon ton olarak Avrupa ikincisi olduğumuzu ve aynı ayda 400 milyon ton satılan LPG’nin yüzde 83’ünün otogaz olduğunu da belirtelim. LPG’li araçların 5 milyona yakın sayısı ve otogaz istasyonlarında dünya birincisi olmamızın, fiyatı artırılan LPG ile nasıl değişeceği de başka bir soru işareti…