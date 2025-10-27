Yurtdışına giden eşe/dosta/akrabaya siparişi verilen ürünler listesinde…

Türkiye’de “üretilebilecekken üretilmeyen”;

Ve, “satılabilecekken, kayıtlı satıla­mayan” ürünler başı çekiyor…

***

Oysa…

“Üretimi, ticareti yok + tüketimi serbest/çok = kayıtdışı + kaçak” denkleminin her alanda işlediğini, deneyimlerimiz onaylıyor…

***

Ve…

Denklemin anlattığı, yaşanıyor:

Bu ürünler, kayıtdışı ile mücadele lis­tesinde de ön sıralara yükseliyor…

***

Can alıcı kısmı…

Bu tür ürünlerin:

Gelire ihtiyaç duyulan ve teknoloji üre­tenlerin dahi maliyetlerde sıkıştığı dö­nemde; tüketiminin bir bölümü yurtdı­şından serbestçe (diğer bölümü kaçak) girebildiği için, vergi tahakkuku yapı­lamayan ürünler arasında yer alması…

***

Yani…

Bu ürünlerin, 100 milyarlarca lira­lık vergi gelirinden ve yaratacağı kat­ma değerden (üretimde, geliştirmede, pazarlamada, ihracatta, istihdamda…) faydalanılamıyor…

***

Örnek çok;

Bazı tütün mamullerinden içeceklere, bazı gıdalardan kimyasallara birçok ürün bu kategoride sıralanıyor…

VELHASIL

Enflasyonla da, kayıtdışıyla da, döviz açı­ğıyla da, işsizlikle de (vb) mücadelede:

“Üretimde arza/talebe göre planla­ma” ile “başarı” kazanılabiliyor…

***

Üretim ekonomisine zarar vermek mi?

Plansızlık yetiyor:

Arzı fazla olduğu için, yakılan/dökülen ürünleri gördük…

“Arzı eksik” bahanesiyle, ithalatı artırı­lan, bu sayede üretimi daha da düşen ürün­leri de gördük…

Kapasite fazlalığı nedeniyle birbirini ba­tıran üreticileri de gördük…

Yüksek vergiler nedeniyle üretimi aza­lan, “kaçağı artan” ürünler de gördük…

Haksız rekabet nedeniyle tekelleşen ürünler de gördük… (vb…)

***

Üretimiyle vergi/gelir, üretim, istih­dam, döviz açığını kapatabilecek, “tüke­timi serbest ama yurtiçinde üretilme­yen” ürünleri görmesek, olmazdı(!)