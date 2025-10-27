Üretimi/ticareti yok + tüketimi serbest/çok = kayıtdışı + kaçak…
Yurtdışına giden eşe/dosta/akrabaya siparişi verilen ürünler listesinde…
Türkiye’de “üretilebilecekken üretilmeyen”;
Ve, “satılabilecekken, kayıtlı satılamayan” ürünler başı çekiyor…
***
Oysa…
“Üretimi, ticareti yok + tüketimi serbest/çok = kayıtdışı + kaçak” denkleminin her alanda işlediğini, deneyimlerimiz onaylıyor…
***
Ve…
Denklemin anlattığı, yaşanıyor:
Bu ürünler, kayıtdışı ile mücadele listesinde de ön sıralara yükseliyor…
***
Can alıcı kısmı…
Bu tür ürünlerin:
Gelire ihtiyaç duyulan ve teknoloji üretenlerin dahi maliyetlerde sıkıştığı dönemde; tüketiminin bir bölümü yurtdışından serbestçe (diğer bölümü kaçak) girebildiği için, vergi tahakkuku yapılamayan ürünler arasında yer alması…
***
Yani…
Bu ürünlerin, 100 milyarlarca liralık vergi gelirinden ve yaratacağı katma değerden (üretimde, geliştirmede, pazarlamada, ihracatta, istihdamda…) faydalanılamıyor…
***
Örnek çok;
Bazı tütün mamullerinden içeceklere, bazı gıdalardan kimyasallara birçok ürün bu kategoride sıralanıyor…
VELHASIL
Enflasyonla da, kayıtdışıyla da, döviz açığıyla da, işsizlikle de (vb) mücadelede:
“Üretimde arza/talebe göre planlama” ile “başarı” kazanılabiliyor…
***
Üretim ekonomisine zarar vermek mi?
Plansızlık yetiyor:
Arzı fazla olduğu için, yakılan/dökülen ürünleri gördük…
“Arzı eksik” bahanesiyle, ithalatı artırılan, bu sayede üretimi daha da düşen ürünleri de gördük…
Kapasite fazlalığı nedeniyle birbirini batıran üreticileri de gördük…
Yüksek vergiler nedeniyle üretimi azalan, “kaçağı artan” ürünler de gördük…
Haksız rekabet nedeniyle tekelleşen ürünler de gördük… (vb…)
***
Üretimiyle vergi/gelir, üretim, istihdam, döviz açığını kapatabilecek, “tüketimi serbest ama yurtiçinde üretilmeyen” ürünleri görmesek, olmazdı(!)
