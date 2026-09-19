Üretken YZ çağında üniversitenin varlık nedeni

Tatil bitti. Okullar açıldı. Geçtiğimiz haftalarda yaz­dığım Yapay Zekâ Çağında Ta­til yazımı boş verin. Şimdi yapay zekâ (YZ) çağında eğitim üze­rinde düşünmek zamanı. Üni­versite deyince anlattığı konuda otorite kabul edilen bir hocanın bilgiyi aktarması ve öğrencinin de bu bilgiyi yeteri kadar edin­mesinin sağlandığı bir yapı gelir kabaca akla.

Yüksek düzeyde bil­gi öğreniminin standartlaştırıl­mış ve kurumsallaşmış hali ola­rak üniversiteler Orta Çağ Avru­pa’sında ortaya çıkmıştı. Aradan geçen sekiz yüzyıllık süre için­de matbaadan bilgisayara, inter­netten projeksiyona, ders vide­olarından zoom’a birçok tekno­loji ortaya çıktı. Ama öğrencinin hocadan bilgi edinmesi, öğren­diğini sınavlarla göstermesi ve bunun bir diploma ile belgelen­dirilmesi üzerine kurulu temel büyük ölçüde korundu. Üret­ken YZ’nin etkisi ise daha önce­ki teknolojiler gibi sadece kulla­nılan aracın değişmesi ile sınırlı kalmayacak.

Bundan dört sene önce öğren­cilere wikipedia’dan kopyala ya­pıştır metinlerle ödev yaptıkları için kızıyorduk. Şimdi önümüze YZ’ye yazdırılmış metinler geli­yor. Üniversite öğrencileri ara­sında YZ kullanımı istisna değil kural. YZ kullanımı öğrenciler kadar olmasa da hocalar arasın­da da yaygın. OECD’nin son ça­lışmaları bunu ortaya koyuyor.

Üniversitelerin üretken YZ karşısında hazırlıkları yetersiz

Öğrenciler ve öğretim üyeleri arasında, ama az-ama çok, ama bilinçli-ama bilinçsiz YZ kulla­nımı artık çok yaygın. Bu yay­gın kullanıma rağmen bir poli­tika geliştirilmiş değil. Sanki öğretim, akademik dürüstlük, ölçme-değerlendirme, eşitsizlik gibi temel alanların tamamında YZ’nin dönüştürücü etkisi ol­muyormuşçasına herkes kendi meşrebince eğitim-öğretime de­vam ediyor.

Öğrenciler üniversiteden bir diploma alarak mezun olmayı hedeflerler. Çünkü ortaçağdan bu yana diploma belli bir alanda­ki mesleki bilgi ve beceri için bir sertifika işlevi görür.

Diplomanın yalnızca ulusal değil uluslararası alanda da ta­nınabilir ve karşılaştırılabilir olması için üniversiteler Bolog­na Süreci gibi girişimlerle ortak çerçeveler ve standartlar geliş­tirmişlerdi. Bu girişimler mezun olan öğrencinin bilgi ve beceri­sini ölçülebilir ve karşılaştırı­labilir hale getirerek işgücünün uluslararası hareketliliğini de kolaylaştırmıştı. Öğrencinin diplomayı kendi bilgi ve beceri­si ile mi aldığı yoksa performan­sını YZ’ye mi borçlu olduğu ayırt edilemezse diploma anlamsız­laştığı gibi üniversiteler de eski işlevini sürdüremezler.

Üretken YZ, üniversitelerin bilgi aktarma konusunda şim­diye kadar sahip oldukları ayrı­calıklı konumunu sarsıyor. Şir­ketler, metin hazırlama ve dü­zenleme, yazılım, görsel-işitsel tasarım, bilgi işleme, bilgi yöne­timi, müşteri ilişkileri gibi bir­çok alandaki işleri YZ’ye bedel­siz veya çok düşük bir maliyetle havale etmeye başladılar. Bu du­rum üniversitelerin varlık nede­nini tehdit ediyor.

Üniversitelerin işlevini yeniden kurgulamak gerekiyor

Üretken YZ’nin yetenek sınır­larının hızla genişlediği bu or­tamda eğer üniversitenin gö­revini sadece bilgi aktarmakla sınırlı zannetmezsek üniversi­telerin varlıklarını devam ettir­mesi gerektiği konusunda da an­laşırız.

Öğrencinin yetkinleşmesi için akranlarıyla beraber olduğu bir sosyal ortam gerekir. Amaç öğrencinin problemi tanımla­ma, muhakeme, grup çalışma­sı, empati, etik karar verme, ik­na, sorumluluk alma, belirsizlik altında karar verme ve gerçek dünyadaki sorunları araştırma kapasitesini geliştirmek. Bu be­cerilerin bir kısmında YZ’den yararlanmak mümkün ancak bunların edinilmesi, gerçek ha­yatta gerçek sorunlarla karşılaş­mayı, diğer insanlarla birlikte çalışmayı, tartışmayı, sorumlu­luk almayı gerektiriyor. Burada esas farkı üniversitenin sağladı­ğı sosyal ortamın zenginliği ya­ratır.

YZ çağında üniversiteler kafa­larını kuma gömmekten vazge­çip araştırmaya ve öğrencilere üretken yapay zekâdan eşit ola­rak ve en iyi biçimde yararlana­rak beceri geliştirme olanakla­rı sunmaya odaklanmak duru­munda. Bunun için mutlaka bir YZ stratejisinin olması gereki­yor.

Yazıyı bu stratejiyi oluşturur­ken kritik gördüğüm soruları so­rarak bitireyim:

Diploma YZ çağında neyi tem­sil etmeli?

Öğrencileri neyi, nasıl öğret­meliyiz?

Öğrenme sürecinde YZ’den nasıl yararlanabiliriz?

Öğrencinin gerçekten ne öğ­rendiğini nasıl ölçeceğiz?

Akademisyenin yeni rolü ne olmalı?

YZ'ye erişimde eşitlik, veri mahremiyeti, etik kurallar, ön­yargılarla mücadele nasıl yöne­tilmeli?