Üretken YZ çağında üniversitenin varlık nedeni
Tatil bitti. Okullar açıldı. Geçtiğimiz haftalarda yazdığım Yapay Zekâ Çağında Tatil yazımı boş verin. Şimdi yapay zekâ (YZ) çağında eğitim üzerinde düşünmek zamanı. Üniversite deyince anlattığı konuda otorite kabul edilen bir hocanın bilgiyi aktarması ve öğrencinin de bu bilgiyi yeteri kadar edinmesinin sağlandığı bir yapı gelir kabaca akla.
Yüksek düzeyde bilgi öğreniminin standartlaştırılmış ve kurumsallaşmış hali olarak üniversiteler Orta Çağ Avrupa’sında ortaya çıkmıştı. Aradan geçen sekiz yüzyıllık süre içinde matbaadan bilgisayara, internetten projeksiyona, ders videolarından zoom’a birçok teknoloji ortaya çıktı. Ama öğrencinin hocadan bilgi edinmesi, öğrendiğini sınavlarla göstermesi ve bunun bir diploma ile belgelendirilmesi üzerine kurulu temel büyük ölçüde korundu. Üretken YZ’nin etkisi ise daha önceki teknolojiler gibi sadece kullanılan aracın değişmesi ile sınırlı kalmayacak.
Bundan dört sene önce öğrencilere wikipedia’dan kopyala yapıştır metinlerle ödev yaptıkları için kızıyorduk. Şimdi önümüze YZ’ye yazdırılmış metinler geliyor. Üniversite öğrencileri arasında YZ kullanımı istisna değil kural. YZ kullanımı öğrenciler kadar olmasa da hocalar arasında da yaygın. OECD’nin son çalışmaları bunu ortaya koyuyor.
Üniversitelerin üretken YZ karşısında hazırlıkları yetersiz
Öğrenciler ve öğretim üyeleri arasında, ama az-ama çok, ama bilinçli-ama bilinçsiz YZ kullanımı artık çok yaygın. Bu yaygın kullanıma rağmen bir politika geliştirilmiş değil. Sanki öğretim, akademik dürüstlük, ölçme-değerlendirme, eşitsizlik gibi temel alanların tamamında YZ’nin dönüştürücü etkisi olmuyormuşçasına herkes kendi meşrebince eğitim-öğretime devam ediyor.
Öğrenciler üniversiteden bir diploma alarak mezun olmayı hedeflerler. Çünkü ortaçağdan bu yana diploma belli bir alandaki mesleki bilgi ve beceri için bir sertifika işlevi görür.
Diplomanın yalnızca ulusal değil uluslararası alanda da tanınabilir ve karşılaştırılabilir olması için üniversiteler Bologna Süreci gibi girişimlerle ortak çerçeveler ve standartlar geliştirmişlerdi. Bu girişimler mezun olan öğrencinin bilgi ve becerisini ölçülebilir ve karşılaştırılabilir hale getirerek işgücünün uluslararası hareketliliğini de kolaylaştırmıştı. Öğrencinin diplomayı kendi bilgi ve becerisi ile mi aldığı yoksa performansını YZ’ye mi borçlu olduğu ayırt edilemezse diploma anlamsızlaştığı gibi üniversiteler de eski işlevini sürdüremezler.
Üretken YZ, üniversitelerin bilgi aktarma konusunda şimdiye kadar sahip oldukları ayrıcalıklı konumunu sarsıyor. Şirketler, metin hazırlama ve düzenleme, yazılım, görsel-işitsel tasarım, bilgi işleme, bilgi yönetimi, müşteri ilişkileri gibi birçok alandaki işleri YZ’ye bedelsiz veya çok düşük bir maliyetle havale etmeye başladılar. Bu durum üniversitelerin varlık nedenini tehdit ediyor.
Üniversitelerin işlevini yeniden kurgulamak gerekiyor
Üretken YZ’nin yetenek sınırlarının hızla genişlediği bu ortamda eğer üniversitenin görevini sadece bilgi aktarmakla sınırlı zannetmezsek üniversitelerin varlıklarını devam ettirmesi gerektiği konusunda da anlaşırız.
Öğrencinin yetkinleşmesi için akranlarıyla beraber olduğu bir sosyal ortam gerekir. Amaç öğrencinin problemi tanımlama, muhakeme, grup çalışması, empati, etik karar verme, ikna, sorumluluk alma, belirsizlik altında karar verme ve gerçek dünyadaki sorunları araştırma kapasitesini geliştirmek. Bu becerilerin bir kısmında YZ’den yararlanmak mümkün ancak bunların edinilmesi, gerçek hayatta gerçek sorunlarla karşılaşmayı, diğer insanlarla birlikte çalışmayı, tartışmayı, sorumluluk almayı gerektiriyor. Burada esas farkı üniversitenin sağladığı sosyal ortamın zenginliği yaratır.
YZ çağında üniversiteler kafalarını kuma gömmekten vazgeçip araştırmaya ve öğrencilere üretken yapay zekâdan eşit olarak ve en iyi biçimde yararlanarak beceri geliştirme olanakları sunmaya odaklanmak durumunda. Bunun için mutlaka bir YZ stratejisinin olması gerekiyor.
Yazıyı bu stratejiyi oluştururken kritik gördüğüm soruları sorarak bitireyim:
Diploma YZ çağında neyi temsil etmeli?
Öğrencileri neyi, nasıl öğretmeliyiz?
Öğrenme sürecinde YZ’den nasıl yararlanabiliriz?
Öğrencinin gerçekten ne öğrendiğini nasıl ölçeceğiz?
Akademisyenin yeni rolü ne olmalı?
YZ'ye erişimde eşitlik, veri mahremiyeti, etik kurallar, önyargılarla mücadele nasıl yönetilmeli?
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