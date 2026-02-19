“Üretmeden tüketmenin”, “kazanmadan harcamanın” temeli güçlenir mi?(!)

Tarımsal üretimde borçlanma büyük­lüğünü ve ne anlama geldiğini/geleceğini izah etmeye çalıştım dün…

2025 yılında 1.2 tril­yon liralık kredi kul­lanmış (borçlanmış) çiftçi…

Bu sayede ekebilmiş, güb­releyebilmiş, ilaçlayabilmiş, mazot alabilmiş, yemleyebil­miş, sürebilmiş… Don, kurak­lık, sel, hastalık gibi sorunlar­la (çabalayan) uğraşabilmiş…

Doğru ölçek/yatırım/me­tod ve çabası sayesinde kar edip, işini büyüten örnekler de var…

Faiz yükünü karşılayama­yan da var, ürün alamayıp za­rar edenler de…

En başta;

2025’te, tarımsal üretim­de, 1.2 trilyon lirayı aşan kredi kullanımına şaşır­mak ve bunun ciddi bir so­run olduğunu görmek gere­kiyor…

Çünkü bu veri: Borçlanma­dan üretim yapabilme gücü­nün kalmadığını anlatıyor…

Bu veri: Üretimde verim­sizliğin büyüdüğü anlamını da

taşıyor…

Verimsizlik ve “dolayı­sıyla gelen yüksek borç­lanma”, sadece tarımsal üretimde mi?

Daha genel bir veri: Ürettiğin “tükettiğin ka­dar” artmayınca, (gelirin giderini karşılayamayınca) örneğin bütçe açığı, yılın ilk ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54 artışla 215 mil­yar liraya yükseldi… Geçtiği­miz yıllarda da, “tükettiği­miz kadar” üretemediğimiz ve buna önlem almadığımız için bütçe açığı yüksekti…

Bu nedenlerle, borçlandık ve: Faiz harcamaları yüzde 180 artışla 456 milyar liraya geldi…

VELHASIL

Geçen sene ve ondan önceki senelerde olduğu gibi:

“Tükettiğimiz kadar” üretemediğimiz; gelirimiz ile giderimizi karşılayamadığımız ve buna önlem almadığımız için borçlanma ve faiz giderleri yükseldi…

Geçtiğimiz yıl, toplanan 100 liralık verginin 21 lirası faize ödendi…

2025’in Ocak ayında ise toplanan 100 liralık verginin 39 lirası faize gitti…

Daha da önemlisi… Faiz giderlerindeki re kor artış sayesinde, gele ceğimiz için yapmamız gereken yatırımlara ayrı lan/ayrılacak kaynak da geriledi…

Örnek mi? Eğitim hizmetleri için ayrılan/ayrılacak pay 20 liradan 19 liraya; Sağlık hizmetleri için ayrılan pay 13 liradan 12 lira ya indi…

Geçen yıl ocak ayında çiftçiye ödenen destek 2.4 milyarken, bu yıl aynı dönemde 1.6 milyar lira ödendi… Yani üretmeden tüketmenin, kazanmadan harcamanın, kısacası yeni borçlanmaların/faizin temeli güçlendi…