Ürettiğini “fiyata bağımlı” satabiliyorsan…
Bir mal/hizmeti, fiyatına bağımlı olarak satabiliyorsan…
O mal/hizmet gelişmenin, kalkınmanın, refahın aracı olamaz…
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Verileri somut ve doğru bir şekilde ortaya koymamız, fırsatları/tehditleri anlamamız; bu veriler ışığında bakış açımızı, odağımızı değiştirmemiz gerekiyor…
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Örneğin, dış ticaret açığını açıklarken…
“Enerji hariç hesapladığımızda fazla veriyoruz!” cümlesini anlayamıyorum…
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“Bilançoya, elektrik faturasını eklemezsek kârdayız!” diyebilir mi bir üretici?
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Dış ticaret verilerini açıklarken…
Niceliğe bakıp; miktar, kg fiyatı, yerli oranı, dünya fiyatları ile karşılaştırma gibi niteliksel istatistiklere odaklanmamamızı anlayamıyorum…
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“5 konteyner mal gönderdik, süperiz… Dünyada fiyat nedir/ne olacak, kâr ettik mi, ne kadar katma değer yarattık bilmiyoruz, göreceğiz!” diyebilir mi bir üretici?
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Dış ticaret açığını kapatmak için…
“Düşük faiz politikası uygulayacağız” cümlesini anlayamıyorum…
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“Paramız var; her ne mal/hizmet olursa olsun, nerede, nasıl, kimlerle, hangi şartlarda üretirsek üretelim ihraç ederiz” diyebilir mi bir üretici?
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Dış ticarette, ihracatı artırmak için…
“Fiyat sayesinde, rekabet edebilirliğimizi artıracağız…” cümlesini anlayamıyorum…
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Geliştirme, çeşitlilik, kalite, teknoloji kullanım yoğunluğu gibi faktörler temelli rekabet, sürdürülebilir ve kalkınma/refah getiren rekabettir…
VELHASIL…
“Fiyata bağımlı” rekabet, genele yayılmayan, kısa vadeli bir büyümenin aracıdır…
Geliştirip ürettiğini, “fiyattan bağımsız satabilmek”:
Ekonominin temelini/üreticiyi/çalışanı güçlendirendir…
Öğreticidir, geliştiricidir, sürdürülebilirdir…
Büyümeyle birlikte toplumsal refahı, kalkınmayı getirendir…