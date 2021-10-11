Urmiye’de 50 hektarlık alana sera kuracak

Türk şirketleri son 10 yıldır yurtdışında önemli miktarda arazi alıyor ya da kiralıyor. Kamu kurumlarının da yer aldığı bu trendde ana hedef pazar ise Afrika. Kıtanın özellikle orta kesiminde yer alan Etiyopya, Sudan gibi ülkelere odaklanan Türk firmaları ve kuruluşları bu coğrafyada önemli tarım projelerine imza atıyor. Son birkaç yıl içerisinde ise tarım işi farklı kıtalara da yöneldi. Pakistan’dan Arjantin’e, Malezya’dan ABD’ye, Ukrayna’dan Makedonya’ya kadar yayılan toprak kiralayarak tarım işine girenler arasında Anadolu Grubu, Cevahir Holding, Altınbaş Holding gibi Türkiye’nin önemli grupları da var.

Yurtdışında tarım işine girenlerin şimdilerde hedefi ise komşu ülke İran. Türkiye’nin önemli tarım yatırımcılarından GenGroup, bu alanda önemli bir projeye imza atıyor. Gen Group, İran’ın Türkiye’ye en yakın kenti olan Batı Azerbaycan Eyaleti’nin merkezi olan Urmiye şehrinde sera projesi için görüşmelere başladı.

Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan'da proje yaptı

Önce GenGroup hakkında kısa bir bilgi vermek isterim. 2013 yılında kurulan Gengroup Tarım Yatırımları, Antalya ve İstanbul’da kurduğu 13 bin metrekarelik endüstriyel yerleşkeye sahip. Türkiye’de kurduğu seralarla bilinen GenGroup, 2017 yılında yurtdışındaki ilk önemli projesini Azerbaycan’da başlattı. Azerbaycan’da 556 bin metrekarelik Agroland projesini üstlenen GenGroup, ardından Kazakistan, Türkmenistan gibi ülkeler için de sera projeleri yaptı. GenGroup şimdi de İran pazarında önemli bir çalışma için İranlı Flamingo Group ile görüştü ve geçtiğimiz günlerde anlaşmayı imzaladı. 50 hektarlık alana kurulacak tesis ile GenGroup, İran’daki ilk tarım yatırımını hayata geçirecek. Anlaşmayı İranlı Flamingo Group Yönetim Kurulu Başkanı Adil Siminbil ve GenGroup Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Gösterişli imzaladı. Projenin ilk etabı 180 bin metrekarelik alana kurulacak. İran’ın en modern serası olacak yatırım 2022’de tamamlanacak. Kalan bölümler ise 2024 yılına kadar tamamlanacak.

Anlaşmayı İranlı Flamingo Group Yönetim Kurulu Başkanı Adil Siminbil ve GenGroup Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Gösterişli imzaladı.