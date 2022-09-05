Ürünlerde coğrafi işaret çok önemli

“Rize Enfes, Lezzetler Nefis”ti

Rize’ye indiğimizde tropikal, nemli bir hava karşıladı bizi. Rize Belediyesi ev sahipliğinde “Rize Enfes Lezzetler Nefis” sloganı ile düzenlenen GastroRize Festivali’ne katılmak için gelmiştim Karadeniz’in bu yemyeşil iline. Dağlara her zaman, şehre kimi akşamüzerleri, bazen geceleri yağmur yağıyordu. Rize Valisi Kemal Çeber “Rize’ye haftada iki gün yağmur yağar; biri dört, diğeri üç gün sürer!” diyerek bir gerçeği hatırlatmıştı. Sevgili Gökmen Sözen’in dokunuşlarıyla oluşturulmuştu içerik. İlk gün Ramada Otel’de, sonraki günler çay bardağı heykelinin bulunduğu meydanda gerçekleştirildi.

Yeşili mavi ile buluşturan doğası, tarihi kaleleri, evleri, şelaleleri ve yemeklerinin yanı sıra geniş kültürel çeşitliliği ve zengin gastronomi mutfağı ile çok önemli şehirlerimizden birisi olan Rize'den geçtiğimiz yılki ilk GastroRize Festivali’nde olduğu gibi yine güzel anılarla ayrıldım. Rize’yi mutlaka görün, lezzetlerini tadın, doğasını yaşayın pişman olmayacaksınız…

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“Coğrafi işaretler dergimizin dünyada da bir benzeri yok!”

GastroRize Festivali için bulunduğum Rize’de çalışmalarını yıllardır hayranlıkla takip ettiğim Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu ile aynı otelde kaldım. Etkinlikler kapsamındaki bir panelde konuşmacıydı. Kurucusu olduğu Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (YÜCİTA) BaşkanIığı’ını da sürdüren Hoca ile bir sabah kahvaltısını birlikte yapma şansını bulunca ortaya bu yazı çıktı.

Yavuz Hoca, bir süre önce ülkemizin ilk ve tek coğrafi işaretler dergisi olan YÜciDERGİ’nin ikinci sayısı göndermişti. Kuşe kâğıda basılmış 464 sayfalık ciltli dergi büyük bir emek ürünüydü. Yoğun ekonomik bunalıma rağmen başta Hoca olmak üzere gönüllülerin gayretleriyle çıkabilmişti.

Coğrafi işaretli ürün başvurularında yüzde 120 artış var

Coğrafi işaretler, Antep Baklavası, Malatya Kayısısı, Aydın inciri gibi benzerlerinden farklılaşmış ve bu farklılığı, ününü kazandığı yöreye borçlu olan, katma değeri yüksek ürünler. Ülkemizde coğrafi işaretli ürün sayısı her geçen gün artıyor. Türkiye’nin şu an için toplam bin 177 coğrafi işaret tescilli ürünü bulunuyor. Destek Patent tarafından yorumlanan TÜRKPATENT verilerine göre; coğrafi işaret başvuruları, 2022'nin ilk altı ayında geçen senenin aynı dönemine oranla yüzde 120 artış gösterdi.

Karadeniz’in kokulu üzümünü bilir misiniz?

Karadeniz’de evlerin bahçelerinde en az bir kök kokulu üzüm bulunur. Eğer İstanbul civarında yaşıyorsanız Şile tarafına gittiğinizde evlerin önüne kurulan tezgâhlarda da göreceksinizdir. Kendi özgü kokusu ve aromasının yanında tadı da vardır. Satın almadan dönmeyiz, bazen sırf onun için gideriz… Aslında Doğu Karadeniz’de yetişir, İstanbul’dakiler oradan getirilen asma kütüklerinden çoğaltılmış olmalı, diye düşünüyorum. Bugünler tam mevsimi.

GastroRize Festivali için gittiğim Rize’de bu kokulu üzümü en iyi şekilde değerlendirmeye çalışan Natuva’cılarla tanıştım… Genç ve başarılı kadın girişimci olan Kübra Yurtsever Kargı, serüvenlerini anlattı.

İş Sanat Çarşamba Sahnesi, Haldun Taner hikâyeleri ile devam ediyor

Mehmet Birkiye yönetmenliğindeki dinletide “Bayanlar 00”, “Konçinalar”, “İznikli Leylek” ile “Sancho’nun Sabah Yürüyüşü” hikâyelerini Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek seslendirirken, dinletinin müzik direktörlüğünü şef Serdar Yalçın üstleniyor.

Tepebaşı Çok Çok Pera’da anılara yolculuk

Amerikan Başkonsolosluğu’nun eski yerinde bir ek binası vardı. Bugün orada bir Thai lokantası olan Çok Çok Pera hizmet veriyor. Geçtiğimiz günlerde restorana gittiğimde, bu binayı da gezme fırsatı buldum.