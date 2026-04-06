“Ürünlerimizi, Türk gençleri geliştiriyor; gurur duyabilirsiniz…”

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nü­fusta işsizlik oranı yüz­de 15.8’e;

Atıl işgücü oranı ise yüzde 29.9’a çıktı…

***

Bu verilerin açık­landığı gün…

2025 yılında 800 milyon doları aşan ih­racatı ve 5 bini aşan is­tihdamıyla Türk ekonomisi­ne katalizör olan şirketlerden MAN’ın Ankara fabrikasında:

MAN Truck ve Bus SE Yö­netim Kurulu Başkanı ve CE­O’su Alexander Vlaskamp, Otobüs Bölümü Başkanı Bar­baros Oktay ve MAN A.Ş. Ge­nel Müdürü Tuncay Bekiroğlu ile sohbet ediyorduk…

***

CEO Alexander Vlaskamp altını çizdi:

“Ar-Ge merkezimizi Anka­ra’da kurduk…

580’i Ar-Ge mühendisi ol­mak üzere yaklaşık 850 kişiye yeni istihdam sağladık…

Bu yatırımımızla, çok iyi üniversitelerden mezun, ye­tenekli bir insan kaynağına sahip olduk…

Yüksek seviyede yaratıcı­lıkla çalışan arkadaşlarımız­dan bahsediyorum…

Sonuçta, bugün, elektrikli seyahat otobüslerini, sistem­lerini, elektronik aksamlarını Ankara’da geliştiriyoruz…

Geliştirilen yeni mo­delimizi de bu nedenler­le Ankara’da üreteceğiz…”

***

“Genç mühendis çalı­şanlarımızla gurur du­yuyoruz; siz de gurur du­yabilirsiniz…” cümlesiy­le, fırsat verildiğinde gençlerimizin neler ya­pabileceğine de dikkat çekmeye çalışan Vlas­kamp ekledi:

“Ankara’da yaptığımız bu geliştirmeler, dünya talebi­ni ve dolayısıyla üretimimi­zi/ihracatımızı/satışlarımızı olumlu yönde etkiledi…”

***

Vlaskamp, “haksız reka­bet” ile tüm dünyanın kabusu olan/olacak Çin ile ilgili so­rumda ise, yine geliştirmenin önemine değindi: “Geliştiri­yorsanız, inovasyon yapabili­yorsanız sorun yok.”

VELHASIL

Dünyanın talep ettiği/ edeceği ürünleri geliştir­memiz ve yüksek teknoloji ve verimlilikle üretmemiz gerekiyor…

Rekabet avantajı, üre­tim/ihracat/istihdam artı­şı bu yolla sağlanabiliyor…

Bunların temelinde, be­şeri sermayenin niteliği­ni ve sağladığı/sağlayacağı faydayı artırmak yatıyor…

***

Gençlerimizin “fırsat eşitliği ve imkan sunuldu­ğunda” neleri başarabile­ceğini gösteren örnekler (yukarıda ayrıntılandır­maya çalıştığım örnek gi­bi…) de artıyor…

2025 yıl sonu itibarıyla İŞ­KUR’a kayıtlı iş arayanların sayısı 2.4 milyona yaklaş­mışken;

1.5 milyona yakın üniver­site mezunu iş arıyorken ve bunun iki katından daha faz­lası çalışmayı düşünmüyor­ken; Sanayici aradığı nite­likte çalışan bulamıyorken (niteliksiz ve fırsat eşitliği olmayan eğitim sistemi, su­nulan imkanlarda kamu/özel dengesizliğinin arttığı çalış­ma hayatı vb. nedenlerle…);

İŞKUR tarafından işe yer­leştirilebilen, yaklaşık 1.5 milyon kişiden 655 bini lise, 500 bini ilköğretim mezu­nuyken, işsizliği ve 370 mil­yar dolara yaklaşan ithalatı ve İTO’ya göre aylık 2.9 olan enflasyonu nasıl düşürece­ğiz?