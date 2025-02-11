USAID ve sonrası
İkinci dünya savaşı sonrası kurulan muzaffer bürokratların ve ordunun üst kesiminin içinde bulunduğu yeni dünyanın müesses nizam düzeni yer küre çift kutuplu bir yapıya evrilirken süper güçlerin karşılıklı hamlelerine yön veriyordu.
Kurulan bu müesses nizam düzeninin şanssız kullarından John F. Kennedy göreve gelişinden 10 ay sonra, kongrenin dış yardım yasasının kabulünden ile birlikte 3 Kasım 1961’de ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı kısa adı ile USAID’in kuruluşuna öncülük etti.
USAID’in kuruluşundan 2 yıl sonra Teksas’da halen gizemi çözülemeyen bir suikasta kurban gidecek olan John F. Kennedy, Küba krizi başta olmak üzere birçok cephede Sovyetler Birliği ile savaştaydı. Amerikan müesses nizamı ise USAID’ın Merkezî İstihbarat Teşkilatı CIA’nin yumuşak gücü olarak konumlanması için çoktan çalışmaya başlamıştı.
Güncel hali ile çalışma alanları İnsani Yardım, Küresel Sağlık Programları, Ekonomik Kalkınma, Demokrasi ve Yönetim, Eğitim ve Yenilik, Çevre ve İklim Değişikliği Girişimleri gibi ana başlıklar olan USAID’in bugün resmi verilere göre 2.200 çalışanı olduğu biliniyordu.
Sermayenin müesses nizamla savaşı
Uzun yıllar boyunca kapitalist sermayenin yani devlet olmayan aktörlerin devlet aygıtları ile savaşlarına çok kez şahit olduk. Ancak yeni yüzyılda özellikle New York’taki ikiz kulelere yapılan terör eylemleri sonrası merkezi devlet sistemleri yeniden güçlenmeye başlamıştı.
2008 Ekonomik krizinde ise Devletlerin eline merkez olmayan aktörlerden hangilerinin batıp çıkacağına karar vermeleri gibi ilahi bir güç geçmişti. Örneğin Lehman Brothers’ı batmaktan kurtarılmayıp onun yerine Citi Group Amerikan devletinin tercihi ile kurtarılmıştı. Avrupa’da da bunun birçok örneğini görmüştük. Devletler sermayeye karşı savaşlarını, sermayeyi tarihteki örneklerinde olduğu gibi kendilerine tekrar bağımlı hale getirmeyi başarmışlardı.
USAID’in demokrasi ve yönetim yardımları
ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı USAID’in arkasındaki müesses nizam ana yardım başlıklarından “Demokrasi ve Yönetim Yardımları” çerçevesinde ABD’nin Rusya’nın ve Çin’in egemenlik alanlarına karşı saha operasyon gücünü konsolide etmeye başlamıştı. Öyle ki bir anda renkli devrimlerin çağı başlamış, Rusya’nın ve Çin’in çevresine ABD yanlısı iktidarlar iş başına gelmeye başlamıştı.
ABD artık tarihteki kötü örneklerindeki gibi direk CIA’nın dış operasyon dairesi ile değil USAID’in yumuşak gücü ile istedikleri coğrafi ve politik değişiklikleri yapmak için fon ayırma yoluna gitmişti.
USAID’i tasfiye etmek için görevlendirilen ve Donald Trump’ın seçilmesi ile ABD’de Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başında bulunan milyarder Elon Musk’ın sızdırdığı “Demokrasi ve Yönetim Yardımları”ndan bazı bilgileri paylaşlalım.
Sadece 2023’te 30’u aşkın ülkede devlete bağlı olmayan 707 haber kuruluşu ve medya alanından 279 sivil toplum kuruluşunun yanında 6 bin 200 gazetecinin eğitim alması ve desteklenmesi için fon sağlanmış. USAID’in ana yardım başlıkları dahil olmak üzere Ukrayna’ya 5 milyar dolara yakın yardım yapılmış. Sovyetlerin yurt dışındaki etkisine dış yardım yoluyla karşı koyma hedefi ile kurulan USAID 1991 yılında yıkılan Sovyetler Birliği’nden daha uzun ömürlü oldu. Bugün USAID’in destekçileri ise ABD’nin ülkelere yaptığı yardımların Rusya ve Çin’in etkisine karşı olduğunu savunuyor. Demokratlar, Çin'in dünya çapında ABD'nin de ortak olarak istediği pek çok ülkede faaliyet gösteren kendi «kuşak ve yol» dış yardım programı bulunduğunu hatırlatıyor.
USAID’in yokluğunda ne olur?
İlk bakışta Elon Musk’ın bu boşluğu doldurmaya çalışacağını öngörebiliriz. Ancak Musk’ın elini attığı her yeri batıran tarzı ile bu zor görünüyor. Son olarak İngiltere ve Almanya’da aşırı sağcı alternatiflere maddi – manevi yatırım yapan Musk neredeyse tüm Avrupa’da “Persona non grata” istenmeyen kişi ilan edilmek üzere.
NATO Coğrafyasında USAID’in yerine zaten bir süredir devrede olan Avrupa fonları, Rusya ve Çin’in emperyalist yayılmacılığına karşı Amerika’sız kalmanın konforunu yaşamayı tercih edebilir. İlk adım ise Ukrayna savaşının artık doyuma ulaşması ile Putin’in Suriye’yi batıya teslim etmesinin karşılığında kendi tarihi oyun alanında rahata ulaşması olabilir. Önümüzdeki günler çok daha büyük gelişmelere gebe. Bir cisim yaklaşıyor.