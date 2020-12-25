“Üst gelir grubuna vergi kıyağı yapılıyor”

Önceki gün Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile bankaların ihraç ettiği tahvil ve bonolarda stopajların düşürülmesi yönünde adım atıldı. İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Erhan Usta’dan düzenlemeye eleştiri geldi. TBMM Genel Kurulu’nda konuyu gündeme taşıyan Usta, “Bugün, bir pandemi var, ekonomik kriz var, millet zorda, esnaf sıkıntıda. Asgari ücretlinin yüzde 15'ten, yüzde 20'den vergilendirildiği bir ortamda, kirasını ödeyemeyen esnafın kira stopajının yüzde 10 olarak tutulduğu bir ortamda üst gelir grubuna, faiz geliri elde edenlere bir vergi kıyağı yapılıyor” sözleriyle tepki gösterdi. Faiz geliri elde edenlerin kazancının yükseldiği bir ortamda bu düzenlemenin yapıldığını ifade eden Usta, “Onların gelirlerinin zaten arttığı bir ortamda, onlara bir vergi avantajı sağlanıyor. Yani bu ne kadar mantıklı, ne kadar anlamlı. Hem yüksek faiz oranlarından geliri arttı hem de vergilerini düşürerek onların gelirini bir miktar daha artıracak bir düzenleme yapılıyor, bunun mantığını anlamak mümkün değil” dedi. Pandeminin dar gelirliler üzerinde yarattığı sıkıntıya dikkat çeken Usta, “Dünyanın üst gelir gruplarından nasıl daha fazla vergi alırız da bu geliri azalan veya hiç geliri olmayanlara nasıl para transfer ederiz diye düşündüğü bir ortamda, Cumhurbaşkanının kararnamesi üst gelir gruplarına bir vergi kıyağı yapıyor. Bu kabul edilebilir bir şey değil” dedi. Usta, eleştirilerini “Bunun niye yapıldığını da anlamak çok zor değil. Niye? Çünkü Maliye tamtakır; Hazine tamtakır; Merkez Bankası rezervleri bitmiş, eksiye düşmüş tamtakır; kamu bankaları ciddi risk altında, sıkıntıda; belli ki şimdi özel bankalar da borçlanmakta zorlanıyor, onların borçlanmasını kolaylaştırmak için bir kısım üst gelir gruplarına faiz kıyağı yapıyoruz; bunlar kabul edilebilir bir şey değildir” dedi.

MERKEZ BANKASI SUNUM YAPACAK

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, bugün TBMM Plan Bütçe Komisyonuna TCMB’nin para politikalarına ilişkin olarak sunum yaparak milletvekillerinin soru ve eleştirilerine yanıtlayacak. Merkez Bankası, Kanunu gereğince banka faaliyetlerine ilişkin olarak yılda iki kere TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunu bilgilendiriyor. En son Merkez Bankası eski başkanı Murat Uysal tarafından 9 Ekim 2019 tarihinde komisyona bir sunum yapılmıştı.