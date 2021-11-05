Ekim ayı enflasyon rakamlarını değerlendiren İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta “Artık enflasyon rakamları, indirimli market fiyatlarına benziyor. Bir türlü niyeyse 20’yi bulmuyor” dedi. TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarının inandırıcılığını kaybettiğini söyleyen Usta, “Enflasyon Araştırma Grubu ENAG ise ekim ayında TÜİK’in yüzde 2,4 olarak bulduğu tüketici fiyat artışını, yüzde 6,90 buldu. Yıllıkta da yüzde 49,8, yani yüzde 50 diyor. ÜFE ile TÜFE arasındaki makas bu kadar açılmış, yaklaşık 27 puan makas var. Bu hiç görülmüş bir şey değil. Bu kadar açık olması, üretici fiyatlarından tüketici fiyatlarına bir yansıma olacağını gösteriyor. Bu kaçınılmaz bir şey. Hangi üretici, maliyeti yüzde 46 artarken fiyat artışı yapmayabilir; bu sürdürülebilecek bir şey değil” dedi. Usta, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu’nun cari açıkla ilgili açıklamalarını hatırlatarak, “Evet, cari açık Türkiye’nin temel bir sorunudur; ama cari açıkla enflasyon ilişkisini bu kadar sıkı tutup, yani ‘enflasyonun başka hiçbir nedeni yokmuş’ demek, Türkiye’yi bilmemek demektir. Daha, 2018 yılına kadar AK Partili siyasetçilerden biz hep ‘Cari açık yüksekti, o zaman onu meşrulaştırmak için, finanse edildiği sürece cari açıkta sorun olmaz’ şeklinde laflar duyardık. Şu anda en büyük şeytan cari açık oldu” dedi.

CHP 81 ilde asgari ücret açıklaması yapacak

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlıkları, bugün saat 14.00’de 81 ilde, kent meydanlarında, eş zamanlı olarak “asgari ücretten vergi ve kesintileri alınmaması” çağrısında bulunacak. CHP’den yapılan açıklamada, “Artarak kendini göstermeye devam eden ekonomik buhran, gün geçtikçe halkın hanesindeki geçim sıkıntılarının katlanması ile vatandaşın birinci sıra gündemini oluşturmaktadır. İlerleyen zamanlarda toplanması beklenen Asgari Ücret Belirleme Komisyonu’nun çalışmaları, yaşanılan buhran ve halkımızın içinde bulunduğu yoksulluk içerisinde son derece önemli bir noktaya oturmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak komisyon çalışmalarına halkımızın sesini yansıtmaya, toplumumuzun önemli bir kısmını oluşturan asgari ücretlilerin haklarını savunmaya her zaman olduğu gibi bugünde devam ediyoruz” ifadelerine yer verildi.