Usta sinema ve tiyatro oyuncusu-yönetmeni

Tiyatro, sinema ve televizyonda oyuncu, senarist ve yönetmen olarak çalışmalar yapan Zeki Alasya, 2015 yılında 72 yaşında aramızdan ayrılmıştı..

Kıbrıslı bir ailenin çocuğu olan Zeki Alasya, Reşat ve Seniha çiftinin oğlu olarak 18 Nisan 1943’te İstanbul’da dünyaya geldi. Robert Kolej’de öğrenim gördü. 16 yaşında Milli Türk Talebe Birliği tiyatrosundaki amatör tiyatroculuğunu Teknik Okul tiyatrosunda sürdürdü. 1965 yılında Ulvi Uraz tiyatrosunda profesyonel oldu. Arena ve Genar tiyatrolarında oynadı.

1967’de Haldun Taner, Ahmet Gülhan, Metin Akpınar’la Devekuşu Kabare Tiyatrosu’nun kuruluşunda yer aldı. Zeki Alasya, 1972 yılında sinemaya adım attı. 37 yıl oyuncu, senarist ve yönetmen olarak, Metin Akpınar’la ikili oluşturarak, komedi ağırlıklı birçok filmde yer aldılar. Yabancı Yarim, Salak Milyoner, Aslan Bacanak, Sivri Akıllılar, Mavi Boncuk bunlardan bazılarıydı.

Zeki ve Metin Devekuşu Kabare Tiyatrosu’nda Astronot Niyazi, Yasaklar, Vatan Kurtaran Şaban, Bu Şehr-i İstanbul ki, Beyoğlu Beyoğlu, Yalan Dünya gibi taşlama içeren oyunlarını uzun süre kapalı gişe sürdürdüler. Devekuşu Kabare’de onlarla birlikte Ali Yalaz, Ayşen Gruda, Kemal Sunal gibi isimler yer aldı. Haldun Taner, Nazım Hikmet, Oktay Rifat, Aziz Nesin, Boris İvan gibi isimlerin yazdıkları sahnelendi.

Zeki ve Metin, Çetin İpekkaya’nın yönettiği Maden İş’in bir işçi eğitim filminde de rol aldılar.

Zeki Alasya 1988’de Kültür Bakanlığı tarafından Devlet Sanatçısı olarak onurlandırıldı. 2010 Altın Portakal film Festivalinde yaşam boyu onur ödülü sahibi oldu. 2011 İstanbul Festivalinde Yaşam Boyu Onur Ödülü aldı. Bazılarında yönetmenlikte yaptığı onun üzerinde TV dizisinde yer aldı. 1990’lı yıllarda Metin Akpınar’la, Zeki Metince isimli güncel siyaset konuları içerikli bir TV programı yaptı.

2015 Nisan ayında 72 yaşında karaciğer rahatsızlığı ile hastaneye yattı, 10 Mayıs’ta vefat etti.

Zeki ile dostluğumuz Eminönü Halk Evinde amatör tiyatro yaparken başladı, uzun yıllar sürdü. Zeki-Metince programında beraber olduk. Kendisini rahmet, minnet, dostluk ve hasretle anıyorum.

GÜNÜN SÖZÜ:

Bir zamanlar sosyalistlerin yüzde 38 oy aldığı İtalya’da, son seçimlerde Giorgio Meloni’nin önderliğindeki sağ koalisyon yüzde 44 oy alarak iktidara uzandı.