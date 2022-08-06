Ustalık telafi programı ile işletmelere can suyu

Haldun Pak

Rasyotek Yönetim Kurulu Başkanı

Ülkemizde pandeminin başladığı ve ilk vakaları gördüğümüz 2020 Mart ayından bu yana gerek sağlık sektörü anlamında gerekse iş dünyasını ve ekonomiyi mümkün olduğunca rahatlatacak devlet politikaları bakımından pek çok ülkeye nazaran sınavları başarılı şekilde geçtik. Ne var ki 2022 yılına geldiğimizde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekonomik anlamda zorlanmalar ortaya çıkmıştır. Bu anlamda 2016 yılından beridir yalnızca yılda bir defa, yılbaşında gerçekleştirilen asgari ücret zammının neti; 1 Temmuz 2022 Cuma günü 5 bin 500 TL olarak revize edilmiştir.

Asgari ücret zammı, işveren ve çalışan yönünden ayrı ayrı değerlendirilmesi gereken bir konudur. İşverenler yönünden maliyet artışı, fiyatları artırmakta bu da çalışan yönünden baktığımızda yeni bir alım gücü sıkıntısına yol açmaktadır. Bu durum paradoksa sebep olmaktadır. Bu paradoksu kırmak için ekonominin diğer çarklarının düzeltilmesi büyük önem taşımaktadır ve teşvikler bu noktada balans ayarı sağlamaktadır. Şu an MEB (Millî Eğitim Bakanlığı) ve MESEM (Mesleki Eğitim Merkezi) öncülüğünde uygulanan Ustalık Telafi Programı Teşviki de bu yönüyle işverenler için can suyu olmaktadır.

Mesleki Eğitim Merkezi Telafi Çerçeve Öğretim Programı

Ustalık telafi programı, 21.04.2022 tarihi itibariyle uygulamaya başlanan Ustalık Telafi Programı, çalışanların mesleki tecrübesini artıran ve program sonunda ustalık belgesini almasını sağlayan süreli bir destektir. Bu programın amacı, en az orta öğretim diplomasına sahip personelin iş yetkinliğini artırmak ve iş yerlerine devlet katkısı sağlamaktır. Ortalama altı buçuk ay süren program ile programa dahil edilen her bir personel için aylık olarak net asgari ücretin yarısı (2750,17 TL) kadar nakdi destek verilmektedir.

MYK belge zorunluluğunu ortadan kaldıran teşvik

Bu belge ile Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Belgesi alma zorunluluğu da ortadan kalkmaktadır. MYK belgesinin 5 yıl geçerlilik süresi bulunmasına rağmen ustalık belgesi; süre kısıtı olmaksızın, ömür boyu geçerlidir. Ustalık belgesi ile işveren, MYK Belgesi olmayan personel için uygulanacak olan cezai yaptırımlardan da kurtulmuş olmaktadır. 27 haftalık program bittiğinde ustalık belgesi alan kişiler, aynı şekilde başka bir meslekte yeniden Ustalık Telafi Programına dahil edilebilmektedir. Yeni meslekte yapılan Ustalık Telafi Programı için de işverene aynı şekilde ödeme yapılmaktadır.

Ustalık telafi programının diğer teşviklerden farkı

Başlangıç itibariyle 24 alan 97 dalda aktif olarak yürütülen program, yeni mesleklerin de eklenmesi ile daha fazla sektör için fayda sağlamaya başlamıştır. Ustalık Telafi Programı kapsamına son olarak; perakende, lojistik, muhasebe, pazarlama, büro yönetimi, gıda, tarım, harita, hayvan yetiştiriciliği ve müzik aletleri alanları dahil edilmiştir. Diğer teşviklerden farklı olarak çalışan ortalama personel sayısı ve istihdam şartı bulunmaması ile teşvikin nakdi destek olarak işverene ödenmesi “Ustalık Telafi Programı”nın oldukça rağbet görmesini de sağlamaktadır.